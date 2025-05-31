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Надеюсь не исказить информацию.... Основываюсь на том что уже знал и сегоднящних и недавних новостях. 1. Суд подтвердил полномочия Трампа для лишения защитного статуса жителей Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Таким образом статуса лишается сразу около 500 тысяч иммигрантов и становятся нелегалами на которых охотится иммиграционная полиция ICE. Насколько я знал, речь идет о статусе TPS. 2. Ранее Белый дом сообщал о намерении выделить около 200 млн долларов на депортацию граждан Украины, получивших статус в связи с военной ситуацией в Украине. Речь идет о статусах U4U и TPS. Каким образом они собираются депортировать людей в страну,где идет война - ума не приложу. 3. Это уже было ранее - любые изменения статуса тем кто на Ю4Ю и ТПС заморожены. Не точно, никак не могу уловить конкретно, все время как-то эта тема проходит вскользь, но возможно, обладателям этих статусов не продлевают разрешения на работу. Тут еще одна неопределенность - не продлевают? не продлевают сверх срока действия статуса? Или все таки продлевают? Для информации, разрешение на работу - это документ, позволяющий работать обладателям всех легальных статусов, кроме граждан США и гринкардхолдеров - их статус не требует дополнительных разрешений. А также обладателям турвиз - им работать не разрешается, но не запрещается вести бизнес в США. Разрешение на работу действует 2 года, после чего требуется продлить путем заполнения бумаг, оплаты фи (если не ошибаюсь, около 400 долларов) и получения по почте нового разрешения. Разрешение на работу является также очень сильным стейт айди.
Пока все выглядит так, что сначала Трамп собирается избавиться от всех обладателей защитного статуса, а потом приняться за граждан Украины. Также не понятно на что будут существовать те, кому не продлят разрешение на работу.
mazurkevych написав: Трудно сказать как будет… «Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей. Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство. Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники. Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным.
А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. Тим більше пост про видворення написав такий же емігрант. Я думаю якраз навпаки - більше ненавидять ті українці, які виїхали ще до повномасштабки. Тобто які пройшли довгий процес легалізації, а тут сусід приїхав і типу нахаляву на їх думку отримав легальний статус.
P.S. Знаю про що кажу, колись працював у Чехії і перший раз приїхав напівлегально на польській візі, що тоді було популярною схемою. Тобто, перебувати в Чехії ніби можна пару днів, але працювати - ні.То наші українці, які вже отримали пмж, аж всикалися від сміху та радощів, коли на завод приходили перевірки і нам нелегалам приходилось бігати по підсобкам, перелазити паркани і ховатись від поліції. А вже 2й раз приїхав як отримав угорське громадянство, то чуть не зненавиділи як крикнули "біжи Федя, поліція", а я не побіг
https://youtu.be/3BfRjcDOO7E?si=pwsj867jQ22JlQnt Емігрант з Одеси в Норвегії. Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життя Ну для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити
The_Rebel написав: https://youtu.be/3BfRjcDOO7E?si=pwsj867jQ22JlQnt Емігрант з Одеси в Норвегії. Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життя Ну для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити
Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.
The_Rebel написав: https://youtu.be/3BfRjcDOO7E?si=pwsj867jQ22JlQnt Емігрант з Одеси в Норвегії. Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життя Ну для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити
Дивно , мені учора Ютуб порадив це відео , більше 3-х хвилин я не витерпів слухати його ниття
mazurkevych написав: Трудно сказать как будет… «Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей. Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство. Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники. Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным.
А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. ...
mazurkevych написав: Трудно сказать как будет… «Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей. Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство. Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники. Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным.
А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. Тим більше пост про видворення написав такий же емігрант. Я думаю якраз навпаки - більше ненавидять ті українці, які виїхали ще до повномасштабки. Тобто які пройшли довгий процес легалізації, а тут сусід приїхав і типу нахаляву на їх думку отримав легальний статус.
P.S. Знаю про що кажу, колись працював у Чехії і перший раз приїхав напівлегально на польській візі, що тоді було популярною схемою. Тобто, перебувати в Чехії ніби можна пару днів, але працювати - ні.То наші українці, які вже отримали пмж, аж всикалися від сміху та радощів, коли на завод приходили перевірки і нам нелегалам приходилось бігати по підсобкам, перелазити паркани і ховатись від поліції. А вже 2й раз приїхав як отримав угорське громадянство, то чуть не зненавиділи як крикнули "біжи Федя, поліція", а я не побіг
Просто бісить коли починають виставляти відео по типу успішні мігранти які виїхали тимчасово як біженці і кого попросять після закінчення війни додому.
Bolt написав:Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.
Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком. Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.
Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди.