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#<1 ... 2817281828192820> Додано: Суб 31 тра, 2025 05:06 Re: Еміграція, заробітчанство Надеюсь не исказить информацию....

Основываюсь на том что уже знал и сегоднящних и недавних новостях.

1. Суд подтвердил полномочия Трампа для лишения защитного статуса жителей Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Таким образом статуса лишается сразу около 500 тысяч иммигрантов и становятся нелегалами на которых охотится иммиграционная полиция ICE. Насколько я знал, речь идет о статусе TPS.

2. Ранее Белый дом сообщал о намерении выделить около 200 млн долларов на депортацию граждан Украины, получивших статус в связи с военной ситуацией в Украине. Речь идет о статусах U4U и TPS. Каким образом они собираются депортировать людей в страну,где идет война - ума не приложу.

3. Это уже было ранее - любые изменения статуса тем кто на Ю4Ю и ТПС заморожены.

Не точно, никак не могу уловить конкретно, все время как-то эта тема проходит вскользь, но возможно, обладателям этих статусов не продлевают разрешения на работу. Тут еще одна неопределенность - не продлевают? не продлевают сверх срока действия статуса? Или все таки продлевают? Для информации, разрешение на работу - это документ, позволяющий работать обладателям всех легальных статусов, кроме граждан США и гринкардхолдеров - их статус не требует дополнительных разрешений. А также обладателям турвиз - им работать не разрешается, но не запрещается вести бизнес в США.

Разрешение на работу действует 2 года, после чего требуется продлить путем заполнения бумаг, оплаты фи (если не ошибаюсь, около 400 долларов) и получения по почте нового разрешения. Разрешение на работу является также очень сильным стейт айди.



Пока все выглядит так, что сначала Трамп собирается избавиться от всех обладателей защитного статуса, а потом приняться за граждан Украины.

Также не понятно на что будут существовать те, кому не продлят разрешение на работу. rjkz

Повідомлень: 17454 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8602 раз. Подякували: 5419 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 09:43 mazurkevych написав:

Трудно сказать как будет…

«Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей.

Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство.

Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники.

Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным. Трудно сказать как будет…«Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей.Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство.Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники.Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным.



А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. Тим більше пост про видворення написав такий же емігрант. Я думаю якраз навпаки - більше ненавидять ті українці, які виїхали ще до повномасштабки. Тобто які пройшли довгий процес легалізації, а тут сусід приїхав і типу нахаляву на їх думку отримав легальний статус.



P.S. Знаю про що кажу, колись працював у Чехії і перший раз приїхав напівлегально на польській візі, що тоді було популярною схемою. Тобто, перебувати в Чехії ніби можна пару днів, але працювати - ні.То наші українці, які вже отримали пмж, аж всикалися від сміху та радощів, коли на завод приходили перевірки і нам нелегалам приходилось бігати по підсобкам, перелазити паркани і ховатись від поліції. А вже 2й раз приїхав як отримав угорське громадянство, то чуть не зненавиділи як крикнули "біжи Федя, поліція", а я не побіг А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. Тим більше пост про видворення написав такий же емігрант. Я думаю якраз навпаки - більше ненавидять ті українці, які виїхали ще до повномасштабки. Тобто які пройшли довгий процес легалізації, а тут сусід приїхав і типу нахаляву на їх думку отримав легальний статус.P.S. Знаю про що кажу, колись працював у Чехії і перший раз приїхав напівлегально на польській візі, що тоді було популярною схемою. Тобто, перебувати в Чехії ніби можна пару днів, але працювати - ні.То наші українці, які вже отримали пмж, аж всикалися від сміху та радощів, коли на завод приходили перевірки і нам нелегалам приходилось бігати по підсобкам, перелазити паркани і ховатись від поліції. А вже 2й раз приїхав як отримав угорське громадянство, то чуть не зненавиділи як крикнули "біжи Федя, поліція", а я не побіг The_Rebel

Повідомлень: 718 З нами з: 01.06.19 Подякував: 84 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 10:03 Re: Еміграція, заробітчанство

https://youtu.be/3BfRjcDOO7E?si=pwsj867jQ22JlQnt

Емігрант з Одеси в Норвегії. Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життя

Ну для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити Емігрант з Одеси в Норвегії. Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життяНу для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити The_Rebel

Повідомлень: 718 З нами з: 01.06.19 Подякував: 84 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 10:30 The_Rebel написав:

https://youtu.be/3BfRjcDOO7E?si=pwsj867jQ22JlQnt

Емігрант з Одеси в Норвегії. Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життя

Ну для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити Емігрант з Одеси в Норвегії. Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життяНу для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити

Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має. Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має. Bolt Повідомлень: 3468 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 264 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 10:40 The_Rebel написав:

https://youtu.be/3BfRjcDOO7E?si=pwsj867jQ22JlQnt

Емігрант з Одеси в Норвегії . Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життя

Ну для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити Емігрант з Одеси. Десь 2 роки тому попалося відео, як прожив півроку у Італії, і як вона йому не зайшла і чому виїздить звідти. Зараз таке ж саме відео чому Норвегія така погана і чому він звідти виїздить сьогодні після 3х років життяНу для справедливості, природа там і справді не дуже. Каже те що показують блогери, то вибирають 2-3 місяці в році. Зараз майже літо, а все дуже сіро, навіть трави немає у його поселенні, просто якась сира земля. Каже кожен місяць хтось з місцевих вішається від сірості, скуки і нестачі вітаміну D, але про це не прийнято говорити

Дивно , мені учора Ютуб порадив це відео , більше 3-х хвилин я не витерпів слухати його ниття Дивно , мені учора Ютуб порадив це відео , більше 3-х хвилин я не витерпів слухати його ниття Vadim_

Повідомлень: 3829 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 505 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 10:44 The_Rebel написав: mazurkevych написав:

Трудно сказать как будет…

«Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей.

Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство.

Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники.

Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным. Трудно сказать как будет…«Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей.Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство.Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники.Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным.



А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. ... А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. ...

Вы в "военную" ветку зайдите -- почитайте Вы в "военную" ветку зайдите -- почитайте _hunter Повідомлень: 9732 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 10:45 The_Rebel написав: mazurkevych написав:

Трудно сказать как будет…

«Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей.

Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство.

Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники.

Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным. Трудно сказать как будет…«Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей.Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство.Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники.Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным.



А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. Тим більше пост про видворення написав такий же емігрант. Я думаю якраз навпаки - більше ненавидять ті українці, які виїхали ще до повномасштабки. Тобто які пройшли довгий процес легалізації, а тут сусід приїхав і типу нахаляву на їх думку отримав легальний статус.



P.S. Знаю про що кажу, колись працював у Чехії і перший раз приїхав напівлегально на польській візі, що тоді було популярною схемою. Тобто, перебувати в Чехії ніби можна пару днів, але працювати - ні.То наші українці, які вже отримали пмж, аж всикалися від сміху та радощів, коли на завод приходили перевірки і нам нелегалам приходилось бігати по підсобкам, перелазити паркани і ховатись від поліції. А вже 2й раз приїхав як отримав угорське громадянство, то чуть не зненавиділи як крикнули "біжи Федя, поліція", а я не побіг А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Ніколи такого не помічав. Тим більше пост про видворення написав такий же емігрант. Я думаю якраз навпаки - більше ненавидять ті українці, які виїхали ще до повномасштабки. Тобто які пройшли довгий процес легалізації, а тут сусід приїхав і типу нахаляву на їх думку отримав легальний статус.P.S. Знаю про що кажу, колись працював у Чехії і перший раз приїхав напівлегально на польській візі, що тоді було популярною схемою. Тобто, перебувати в Чехії ніби можна пару днів, але працювати - ні.То наші українці, які вже отримали пмж, аж всикалися від сміху та радощів, коли на завод приходили перевірки і нам нелегалам приходилось бігати по підсобкам, перелазити паркани і ховатись від поліції. А вже 2й раз приїхав як отримав угорське громадянство, то чуть не зненавиділи як крикнули "біжи Федя, поліція", а я не побіг



Просто бісить коли починають виставляти відео по типу успішні мігранти які виїхали тимчасово як біженці і кого попросять після закінчення війни додому. Просто бісить коли починають виставляти відео по типу успішні мігранти які виїхали тимчасово як біженці і кого попросять після закінчення війни додому. Хомякоид Повідомлень: 2595 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3034 раз. Подякували: 431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 11:01 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув. Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув. BIGor

Повідомлень: 9947 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1441 раз. Подякували: 1850 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 11:10 Re: Еміграція, заробітчанство Хомякоид написав: Просто бісить коли починають виставляти відео по типу успішні мігранти які виїхали тимчасово як біженці і кого попросять після закінчення війни додому. Просто бісить коли починають виставляти відео по типу успішні мігранти які виїхали тимчасово як біженці і кого попросять після закінчення війни додому.

Ну от заздрите, бо хтось успішніший. Ну от заздрите, бо хтось успішніший. BIGor

Повідомлень: 9947 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1441 раз. Подякували: 1850 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 11:23 Bolt написав: Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має. Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.

Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком.

Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.



Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди. Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком.Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди. The_Rebel

Повідомлень: 718 З нами з: 01.06.19 Подякував: 84 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2817281828192820> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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