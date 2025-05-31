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#<1 ... 2817281828192820 Додано: Суб 31 тра, 2025 11:29 BIGor написав: The_Rebel написав: А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув. Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув.

Ну може бути, я більше про свої відчуття і оточення говорив. У нас у компанії десь до 30% виїхали, половина з них вже не працює у нас, а половина на удальонці ще з нами, географія від Болгарії до США і Канади. При цьому десь 5-10% в ЗСУ (є або були). І нормально до емігрантів усі ставляться Ну може бути, я більше про свої відчуття і оточення говорив. У нас у компанії десь до 30% виїхали, половина з них вже не працює у нас, а половина на удальонці ще з нами, географія від Болгарії до США і Канади. При цьому десь 5-10% в ЗСУ (є або були). І нормально до емігрантів усі ставляться The_Rebel

Повідомлень: 718 З нами з: 01.06.19 Подякував: 84 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 11:35 The_Rebel написав: Bolt написав: Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має. Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.

Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком.

Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.



Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди. Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком.Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди.

Та він в Одесі якимось не то баригою, её то ефективним менеджером середньої ланки був. Жив в котеджах де сусіди деректора, капітани, менти. Звідти і специфічний менталітет. Та він в Одесі якимось не то баригою, её то ефективним менеджером середньої ланки був. Жив в котеджах де сусіди деректора, капітани, менти. Звідти і специфічний менталітет. Bolt Повідомлень: 3468 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 264 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 11:44 The_Rebel написав: Bolt написав: Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має. Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.

Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком.

Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.



Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди. Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова,, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком.Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам).Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди.

Тут все просто: глупо отказываться от x2 аудитории...



Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте". Тут все просто: глупо отказываться от x2 аудитории...Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте". _hunter Повідомлень: 9732 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 11:54 The_Rebel написав: BIGor написав: The_Rebel написав: А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить? Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув. Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув.

Ну може бути, я більше про свої відчуття і оточення говорив. У нас у компанії десь до 30% виїхали, половина з них вже не працює у нас, а половина на удальонці ще з нами, географія від Болгарії до США і Канади. При цьому десь 5-10% в ЗСУ (є або були). І нормально до емігрантів усі ставляться Ну може бути, я більше про свої відчуття і оточення говорив. У нас у компанії десь до 30% виїхали, половина з них вже не працює у нас, а половина на удальонці ще з нами, географія від Болгарії до США і Канади. При цьому десь 5-10% в ЗСУ (є або були). І нормально до емігрантів усі ставляться

Значит повезло с окружением. Но даже если вспомнить обсуждалки под новостями о новых правилах выдачи "загранок" за кордоном - там где-то 30% на 30% было "так этим сволочам и надо!!!" и "что же эти сволочи творят?!?"... Значит повезло с окружением. Но даже если вспомнить обсуждалки под новостями о новых правилах выдачи "загранок" за кордоном - там где-то 30% на 30% было "так этим сволочам и надо!!!" и "что же эти сволочи творят?!?"... _hunter Повідомлень: 9732 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 11:59 _hunter написав: Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте". Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте".

Дивлячись, що Ви розумієте під цими словами.

Я спілкуюся з моряками від матросів до капітанів часто.

На практиці у моряків ФІКСОВАНА зарплатня за місяць, вона жорстко прописана в контракті на конкретний похід.

Раніше виплачувалася на банківську картку, зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки моряку капітаном судна.

У нього є передбачена власником судна сума готівки - досить велика - зберігається в його сейфі.

Зараз в морі мій приятель - мешкав в Херсоні - в Херсоні втратили все - з лютого 2022 року мешкає з жінкою в Анталії, де випадково - але не зовсім - купили в вересні 2019 року квартиру 2+1.

З походу зазвичай привозить без всяких конвертів орієнтовно 60 000...90 000 доларів готівкою.

Старший механік на судні.



Є двійка хлопців моряків з Криму - кримські татари. Теж зараз в морі - спілкуюся "по старой памяти"

Ніяких конвертів там - все прозоро.



Не прозоро у морській справі:

- безкінечна кількість необхідних всіляких "ксів", які періодично треба оновлювати - за все це беруть гроші/хабарі.

- влаштуватися на судно/контракт - треба платити гроші - зазвичай за те, що дівчинка з крюінгової компанії дасть інформацію про вакансію - від 600 доларів. Буває і безкоштовно, якщо відомий у даного судновласника або дуже кваліфікований фахівець.

Ось ці дві позиції теоретично - у конверті. Дивлячись, що Ви розумієте під цими словами.Я спілкуюся з моряками від матросів до капітанів часто.На практиці у моряків ФІКСОВАНА зарплатня за місяць, вона жорстко прописана в контракті на конкретний похід.Раніше виплачувалася на банківську картку, зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки моряку капітаном судна.У нього є передбачена власником судна сума готівки - досить велика - зберігається в його сейфі.Зараз в морі мій приятель - мешкав в Херсоні - в Херсоні втратили все - з лютого 2022 року мешкає з жінкою в Анталії, де випадково - але не зовсім - купили в вересні 2019 року квартиру 2+1.З походу зазвичай привозить без всяких конвертів орієнтовно 60 000...90 000 доларів готівкою.Старший механік на судні.Є двійка хлопців моряків з Криму - кримські татари. Теж зараз в морі - спілкуюся "по старой памяти"Ніяких конвертів там - все прозоро.Не прозоро у морській справі:- безкінечна кількість необхідних всіляких "ксів", які періодично треба оновлювати - за все це беруть гроші/хабарі.- влаштуватися на судно/контракт - треба платити гроші - зазвичай за те, що дівчинка з крюінгової компанії дасть інформацію про вакансію - від 600 доларів. Буває і безкоштовно, якщо відомий у даного судновласника або дуже кваліфікований фахівець.Ось ці дві позиції теоретично - у конверті. akurt

Повідомлень: 10916 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3961 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2817281828192820 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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