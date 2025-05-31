RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2817281828192820
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:29

  BIGor написав:
  The_Rebel написав:А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить?
Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув.

Ну може бути, я більше про свої відчуття і оточення говорив. У нас у компанії десь до 30% виїхали, половина з них вже не працює у нас, а половина на удальонці ще з нами, географія від Болгарії до США і Канади. При цьому десь 5-10% в ЗСУ (є або були). І нормально до емігрантів усі ставляться
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 718
З нами з: 01.06.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:35

  The_Rebel написав:
  Bolt написав:Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.

Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком.
Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.

Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди.

Та він в Одесі якимось не то баригою, её то ефективним менеджером середньої ланки був. Жив в котеджах де сусіди деректора, капітани, менти. Звідти і специфічний менталітет.
Bolt
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:44

  The_Rebel написав:
  Bolt написав:Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.

Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком.
Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.

Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди.

Тут все просто: глупо отказываться от x2 аудитории...

Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте".
_hunter
 
Повідомлень: 9732
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:54

  The_Rebel написав:
  BIGor написав:
  The_Rebel написав:А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить?
Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув.

Ну може бути, я більше про свої відчуття і оточення говорив. У нас у компанії десь до 30% виїхали, половина з них вже не працює у нас, а половина на удальонці ще з нами, географія від Болгарії до США і Канади. При цьому десь 5-10% в ЗСУ (є або були). І нормально до емігрантів усі ставляться

Значит повезло с окружением. Но даже если вспомнить обсуждалки под новостями о новых правилах выдачи "загранок" за кордоном - там где-то 30% на 30% было "так этим сволочам и надо!!!" и "что же эти сволочи творят?!?"...
_hunter
 
Повідомлень: 9732
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:59

  _hunter написав:Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте".

Дивлячись, що Ви розумієте під цими словами.
Я спілкуюся з моряками від матросів до капітанів часто.
На практиці у моряків ФІКСОВАНА зарплатня за місяць, вона жорстко прописана в контракті на конкретний похід.
Раніше виплачувалася на банківську картку, зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки моряку капітаном судна.
У нього є передбачена власником судна сума готівки - досить велика - зберігається в його сейфі.
Зараз в морі мій приятель - мешкав в Херсоні - в Херсоні втратили все - з лютого 2022 року мешкає з жінкою в Анталії, де випадково - але не зовсім - купили в вересні 2019 року квартиру 2+1.
З походу зазвичай привозить без всяких конвертів орієнтовно 60 000...90 000 доларів готівкою.
Старший механік на судні.

Є двійка хлопців моряків з Криму - кримські татари. Теж зараз в морі - спілкуюся "по старой памяти"
Ніяких конвертів там - все прозоро.

Не прозоро у морській справі:
- безкінечна кількість необхідних всіляких "ксів", які періодично треба оновлювати - за все це беруть гроші/хабарі.
- влаштуватися на судно/контракт - треба платити гроші - зазвичай за те, що дівчинка з крюінгової компанії дасть інформацію про вакансію - від 600 доларів. Буває і безкоштовно, якщо відомий у даного судновласника або дуже кваліфікований фахівець.
Ось ці дві позиції теоретично - у конверті.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3961 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 2817281828192820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4130)
31.05.2025 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.