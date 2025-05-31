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The_Rebel написав:А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить?
Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув.
Ну може бути, я більше про свої відчуття і оточення говорив. У нас у компанії десь до 30% виїхали, половина з них вже не працює у нас, а половина на удальонці ще з нами, географія від Болгарії до США і Канади. При цьому десь 5-10% в ЗСУ (є або були). І нормально до емігрантів усі ставляться
Bolt написав:Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.
Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком. Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.
Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди.
Та він в Одесі якимось не то баригою, её то ефективним менеджером середньої ланки був. Жив в котеджах де сусіди деректора, капітани, менти. Звідти і специфічний менталітет.
Bolt написав:Колись спостерігав за тим блогер ом, але він пообсирав всі країни в яких знаходився. Краще Одеси нічого не має.
Ну розповідає більш-менш цікаво. Але в цьому плані там каша, "западенців" обсирає, Одесу любить, але при цьому Україну обсирає (тому що зробила умови, чому йому довелося виїхати), про ракети з росії на Одесу ні слова, видно грає і на совкову аудиторію з боліт, але чомусь всю Європу об'їздив, а в Росію/Білорусь не поїхав хоч спробувати, може б прижився, якщо так сумує за совком. Тепер їде кудись на південь, хоча уже там був спочатку і не прижився.
Взагалі цікаво не тим для мене, а що кожна країна має свої недоліки в додачу до переваг. І приймаючи її переваги, треба приймати і недоліки. На півночі Європи зарплати більші, але і вартість життя більша, клімат поганий. На півдні зарплати менші, часто і роботи ніякої немає, але і вартість життя менша, і клімат більш тепліший. Проте якщо працювати на звичайній роботі (як усі) емігрант приблизно вийде на середній стандарт життя усюди по Європі. Тобто - іпотека на 20 років, купівля авто і до пенсії вкалувати (по його словам). А що він хотів? Може в Одесі не треба було працювати? Якщо хочеш більше, то треба перенавчатися на більш кваліфіковану роботу та будувати кар'єру/бізнес, як і всюди.
Тут все просто: глупо отказываться от x2 аудитории...
Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте".
The_Rebel написав:А чому ви вважаєте, що саме вдома їх хтось ненавидить?
Вибачаюсь, що влажу, але схоже що живете в інформаційному ваккуумі. Почитайте навіть тих людей щирих "вкраїнчиків" в вишиванках тут на цій гілці. Стільки образ проти себе в житті не чув.
Ну може бути, я більше про свої відчуття і оточення говорив. У нас у компанії десь до 30% виїхали, половина з них вже не працює у нас, а половина на удальонці ще з нами, географія від Болгарії до США і Канади. При цьому десь 5-10% в ЗСУ (є або були). І нормально до емігрантів усі ставляться
Значит повезло с окружением. Но даже если вспомнить обсуждалки под новостями о новых правилах выдачи "загранок" за кордоном - там где-то 30% на 30% было "так этим сволочам и надо!!!" и "что же эти сволочи творят?!?"...
_hunter написав:Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте".
Дивлячись, що Ви розумієте під цими словами. Я спілкуюся з моряками від матросів до капітанів часто. На практиці у моряків ФІКСОВАНА зарплатня за місяць, вона жорстко прописана в контракті на конкретний похід. Раніше виплачувалася на банківську картку, зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки моряку капітаном судна. У нього є передбачена власником судна сума готівки - досить велика - зберігається в його сейфі. Зараз в морі мій приятель - мешкав в Херсоні - в Херсоні втратили все - з лютого 2022 року мешкає з жінкою в Анталії, де випадково - але не зовсім - купили в вересні 2019 року квартиру 2+1. З походу зазвичай привозить без всяких конвертів орієнтовно 60 000...90 000 доларів готівкою. Старший механік на судні.
Є двійка хлопців моряків з Криму - кримські татари. Теж зараз в морі - спілкуюся "по старой памяти" Ніяких конвертів там - все прозоро.
Не прозоро у морській справі: - безкінечна кількість необхідних всіляких "ксів", які періодично треба оновлювати - за все це беруть гроші/хабарі. - влаштуватися на судно/контракт - треба платити гроші - зазвичай за те, що дівчинка з крюінгової компанії дасть інформацію про вакансію - від 600 доларів. Буває і безкоштовно, якщо відомий у даного судновласника або дуже кваліфікований фахівець. Ось ці дві позиції теоретично - у конверті.
_hunter написав:Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте".
Дивлячись, що Ви розумієте під цими словами. Я спілкуюся з моряками від матросів до капітанів часто. На практиці у моряків ФІКСОВАНА зарплатня за місяць, вона жорстко прописана в контракті на конкретний похід. Раніше виплачувалася на банківську картку, зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки моряку капітаном судна. ...
То, что и все: "мимо налоговой". Что-то вроде этого: >>> зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки
_hunter написав:Тут все просто: глупо отказываться от x2 аудитории...
Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте".
Не тільки x2, дивлюся там 90% такої аудиторії. Колись було так круто, ну так круто, і зараз все розвивається. Тільки чомусь виїхали звідти, але воно все рівно розивається. При цьому навіть їх блогер Варламов проїхався по півночі, то там такий мрак і треш у тих бараках (наприклад, та ж Воркута)
_hunter написав:Как я понимаю: те же моряки получали ЗП "в конверте".
Дивлячись, що Ви розумієте під цими словами. Я спілкуюся з моряками від матросів до капітанів часто. На практиці у моряків ФІКСОВАНА зарплатня за місяць, вона жорстко прописана в контракті на конкретний похід. Раніше виплачувалася на банківську картку, зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки моряку капітаном судна. ...
То, что и все: "мимо налоговой". Что-то вроде этого: >>> зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки
_hunter написав:То, что и все: "мимо налоговой". Что-то вроде этого: >>> зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки
Саме так: податкова там і поруч не перебуває. У моряків немає стажу для пенсії - тому отримують мінімалку - якщо отримують. Після віни багато з них "осіло" в Туреччині з простої причини: найчастіше повернення з контрактів здійснювалося з пересадкою в Стамбулі (поверталися як не з Індії, так з Австралії або із США). Далі літак наприклад на Одесу, або на Херсон. Зрозуміло, що останній сегмент змінено на Анталію. Туди переселилися і родини, які - як малі лелеки в гнізді - чекають, поки батько в дзьобику принесе декілька пачок гидомирно-зелених доларів з синьою полосою... Приніс - відпочив - зробив "кукєн-квакен" - може йти на новий контракт. У відсутність чоловіка проходять курси масажу, омолодження і таке інше. Дорого, а що робити... Там цілий бізнес косметичних послуг... Одна із знайомих "морячок" мене здивувала - відлетіла в Ташкент - ніби то там найкраще роблять губи схожі на сосиски. Повернулася вся так губаста та вся така худеньбка, що чоловік після поверхня не впізнав... Не жартую...