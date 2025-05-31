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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2818281928202821
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:51

  akurt написав:
  _hunter написав:То, что и все: "мимо налоговой". Что-то вроде этого:
>>> зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки

Саме так: податкова там і поруч не перебуває.
У моряків немає стажу для пенсії - тому отримують мінімалку - якщо отримують.
Після віни багато з них "осіло" в Туреччині з простої причини: найчастіше повернення з контрактів здійснювалося з пересадкою в Стамбулі (поверталися як не з Індії, так з Австралії або із США).
Далі літак наприклад на Одесу, або на Херсон.
Зрозуміло, що останній сегмент змінено на Анталію.
Туди переселилися і родини, які - як малі лелеки в гнізді - чекають, поки батько в дзьобику принесе декілька пачок гидомирно-зелених доларів з синьою полосою...
Приніс - відпочив - зробив "кукєн-квакен" - може йти на новий контракт.
У відсутність чоловіка проходять курси масажу, омолодження і таке інше.
Дорого, а що робити... Там цілий бізнес косметичних послуг...
Одна із знайомих "морячок" мене здивувала - відлетіла в Ташкент - ніби то там найкраще роблять губи схожі на сосиски. Повернулася вся так губаста та вся така худеньбка, що чоловік після поверхня не впізнав... Не жартую...

Ти ІІ?
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