Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2819282028212822> Додано: Суб 31 тра, 2025 12:51 akurt написав: _hunter написав: То, что и все: "мимо налоговой". Что-то вроде этого:

>>> зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки То, что и все: "мимо налоговой". Что-то вроде этого:>>> зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки

Саме так: податкова там і поруч не перебуває.

У моряків немає стажу для пенсії - тому отримують мінімалку - якщо отримують.

Після віни багато з них "осіло" в Туреччині з простої причини: найчастіше повернення з контрактів здійснювалося з пересадкою в Стамбулі (поверталися як не з Індії, так з Австралії або із США).

Далі літак наприклад на Одесу, або на Херсон.

Зрозуміло, що останній сегмент змінено на Анталію.

Туди переселилися і родини, які - як малі лелеки в гнізді - чекають, поки батько в дзьобику принесе декілька пачок гидомирно-зелених доларів з синьою полосою...

Приніс - відпочив - зробив "кукєн-квакен" - може йти на новий контракт.

У відсутність чоловіка проходять курси масажу, омолодження і таке інше.

Дорого, а що робити... Там цілий бізнес косметичних послуг...

Одна із знайомих "морячок" мене здивувала - відлетіла в Ташкент - ніби то там найкраще роблять губи схожі на сосиски. Повернулася вся так губаста та вся така худеньбка, що чоловік після поверхня не впізнав... Не жартую... Саме так: податкова там і поруч не перебуває.У моряків немає стажу для пенсії - тому отримують мінімалку - якщо отримують.Післябагато з них "осіло" в Туреччині з простої причини: найчастіше повернення з контрактів здійснювалося з пересадкою в Стамбулі (поверталися як не з Індії, так з Австралії або із США).Далі літак наприклад на Одесу, або на Херсон.Зрозуміло, що останній сегмент змінено на Анталію.Туди переселилися і родини, які - як малі лелеки в гнізді - чекають, поки батько в дзьобику принесе декілька пачок гидомирно-зелених доларів з синьою полосою...Приніс - відпочив - зробив "кукєн-квакен" - може йти на новий контракт.У відсутність чоловіка проходять курси масажу, омолодження і таке інше.Дорого, а що робити... Там цілий бізнес косметичних послуг...Одна із знайомих "морячок" мене здивувала - відлетіла в Ташкент - ніби то там найкраще роблять губи схожі на сосиски. Повернулася вся так губаста та вся така худеньбка, що чоловік після поверхня не впізнав... Не жартую...

Ти ІІ? Ти ІІ? Vadim_

Повідомлень: 3844 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:14 Re: Еміграція, заробітчанство О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.

На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.

Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.



Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.



Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.



Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.

Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.



Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.



Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.

В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.

Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.



Своїм дітям я свою карʼєру не раджу. mazurkevych

Повідомлень: 89 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:18 mazurkevych написав: О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.

На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.

Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.



Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.



Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.



Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.

Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.



Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.



Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.

В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.

Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.



Своїм дітям я свою карʼєру не раджу. О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.Своїм дітям я свою карʼєру не раджу.

Эта вам не украъ=на Эта вам не украъ=на Vadim_

Повідомлень: 3844 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:20 Vadim_ написав: mazurkevych написав: О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.

На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.

Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.



Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.



Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.



Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.

Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.



Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.



Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.

В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.

Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.



Своїм дітям я свою карʼєру не раджу. О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.Своїм дітям я свою карʼєру не раджу.

Эта вам не украъ=на Эта вам не украъ=на

Я не понял кто на ком стоял? Я не понял кто на ком стоял? Vadim_

Повідомлень: 3844 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:23 mazurkevych

Не зовсім зрозумів що заважає сімʼям заробітчанина сидіти в у тій самій Німеччині «під захистом», а сам моряк не оформляв цей статус. І носить в клювіку. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 31 тра, 2025 14:33, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 15254 З нами з: 15.02.09 Подякував: 391 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:25 Hotab написав: mazurkevych

Не зовсім зрозумів що заважає сімʼям заробітчанина сидіти в у такій Німеччині «під захистом», а сам моряк не оформляв цей статус. І носить в клювіку. Не зовсім зрозумів що заважає сімʼям заробітчанина сидіти в у такій Німеччині «під захистом», а сам моряк не оформляв цей статус. І носить в клювіку.

А шо впенс .непридатный .робыть не на передку ? А шо впенс .непридатный .робыть не на передку ? Vadim_

Повідомлень: 3844 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:29 Vadim_ написав: Vadim_ написав: mazurkevych написав: О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.

На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.

Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.



Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.



Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.



Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.

Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.



Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.



Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.

В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.

Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.



Своїм дітям я свою карʼєру не раджу. О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.Своїм дітям я свою карʼєру не раджу.

Эта вам не украъ=на Эта вам не украъ=на

Я не понял кто на ком стоял? Я не понял кто на ком стоял?

тот хто мог иметь Хитачи а не Весну тот хто мог иметь Хитачи а не Весну Vadim_

Повідомлень: 3844 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:31 Найкращий співрозмовник вадіку - це пʼяний вадік . Hotab Повідомлень: 15254 З нами з: 15.02.09 Подякував: 391 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:38 Hotab написав: mazurkevych

Не зовсім зрозумів що заважає сімʼям заробітчанина сидіти в у такій Німеччині «під захистом», а сам моряк не оформляв цей статус. І носить в клювіку. Не зовсім зрозумів що заважає сімʼям заробітчанина сидіти в у такій Німеччині «під захистом», а сам моряк не оформляв цей статус. І носить в клювіку.



А на яких підставах такий чоловік буде знаходитись в Німеччині?

Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:

- якщо буде більше 90 днів - його видворять як порушника міграційних правил; часто між рейсами буває більше, а при оформлені паперів буває що затягується на місяці;

- рахунок в німецькому банку не відкриє без статуса, готівкою на борту багато не заплатять.

- жінку «спалять» сусіди чи соціальні служби, якщо буде жити «не по бурдергельду».



Навіщо ці складності? Їдуть люди в ту саму Анталію - знімають житло по 500-1000 долл чи купують своє і клопоту не знають.

Туркам без різниці звідки гроші у людей - їм побільше щоб привозили. На Балканах, впринципі, теж так само. А на яких підставах такий чоловік буде знаходитись в Німеччині?Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:- якщо буде більше 90 днів - його видворять як порушника міграційних правил; часто між рейсами буває більше, а при оформлені паперів буває що затягується на місяці;- рахунок в німецькому банку не відкриє без статуса, готівкою на борту багато не заплатять.- жінку «спалять» сусіди чи соціальні служби, якщо буде жити «не по бурдергельду».Навіщо ці складності? Їдуть люди в ту саму Анталію - знімають житло по 500-1000 долл чи купують своє і клопоту не знають.Туркам без різниці звідки гроші у людей - їм побільше щоб привозили. На Балканах, впринципі, теж так само. mazurkevych

Повідомлень: 89 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:43 mazurkevych



Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:





Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.

Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині? Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині? Hotab Повідомлень: 15254 З нами з: 15.02.09 Подякував: 391 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2819282028212822> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless