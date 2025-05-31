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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:51
akurt написав: _hunter написав:
То, что и все: "мимо налоговой". Что-то вроде этого:
>>> зараз зазвичай видається по закінченню контракту та поверненню додому готівкою в руки
Саме так: податкова там і поруч не перебуває.
У моряків немає стажу для пенсії - тому отримують мінімалку - якщо отримують.
Після віни
багато з них "осіло" в Туреччині з простої причини: найчастіше повернення з контрактів здійснювалося з пересадкою в Стамбулі (поверталися як не з Індії, так з Австралії або із США).
Далі літак наприклад на Одесу, або на Херсон.
Зрозуміло, що останній сегмент змінено на Анталію.
Туди переселилися і родини, які - як малі лелеки в гнізді - чекають, поки батько в дзьобику принесе декілька пачок гидомирно-зелених доларів з синьою полосою...
Приніс - відпочив - зробив "кукєн-квакен" - може йти на новий контракт.
У відсутність чоловіка проходять курси масажу, омолодження і таке інше.
Дорого, а що робити... Там цілий бізнес косметичних послуг...
Одна із знайомих "морячок" мене здивувала - відлетіла в Ташкент - ніби то там найкраще роблять губи схожі на сосиски. Повернулася вся так губаста та вся така худеньбка, що чоловік після поверхня не впізнав... Не жартую...
Ти ІІ?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:14
О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.
На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.
Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.
Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.
Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.
Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.
Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.
Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.
Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.
В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.
Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.
Своїм дітям я свою карʼєру не раджу.
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mazurkevych
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:18
mazurkevych написав:
О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.
На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.
Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.
Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.
Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.
Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.
Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.
Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.
Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.
В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.
Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.
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Эта вам не украъ=на
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:20
Vadim_ написав: mazurkevych написав:
О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.
На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.
Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.
Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.
Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.
Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.
Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.
Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.
Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.
В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.
Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:23
mazurkevych
Не зовсім зрозумів що заважає сімʼям заробітчанина сидіти в у тій самій Німеччині «під захистом», а сам моряк не оформляв цей статус. І носить в клювіку.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 31 тра, 2025 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:25
Hotab написав:mazurkevych
Не зовсім зрозумів що заважає сімʼям заробітчанина сидіти в у такій Німеччині «під захистом», а сам моряк не оформляв цей статус. І носить в клювіку.
А шо впенс .непридатный .робыть не на передку ?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:29
Vadim_ написав: Vadim_ написав: mazurkevych написав:
О, була мова про моряків - долучусь до діалогу, бо сам таким є.
На рахунок «зарплат в конвертах»: такого практично немає, бо в тому немає жодної необхідності. Умовного українського моряка працевлаштовує компанія-посередник що зареєстрована на Кіпрі (та бодай в Україні, але тоді контракт буде називатися «наданням інформаційних послуг з працевлаштування»), яка працевлаштовує моряка на судно під умовним прапором Антіагуа-Барбуда з зареєстрованим судновласником на Бермудських островах (номінально) і з реальним власником в Німеччині (який фігурує як management company). Контракт про найм підписується фактично з зареєстрованим судновласником (Owner) в якійсь з офшорних світових зон.
Навіщо «платити в конвертах» і від кого ховатися? В 90% випадках так і оформлений торгівельний флот. І не стільки через ухилення від оподаткування, а через зменшення ризиків при потенційних аваріях.
Другий варіант - повністю легальна робота. Людина їде в умовну Норвегію чи Нідерланди - отримує ВНЖ, влаштовується на роботу і платить 46% податків - це варіант для тих офіцерів, котрі вивезли свої сімʼї в Benelux чи Скандинавію і хочуть того чи ні - вимушені просто «в білу» працювати, бо інакше не дадуть там жити.
Готівкою практично не платять ніде. Причина - високі агентські послуги за доставлення на борт судна готівки. На борту судна рідко коли буває більше 20К долларів - це гроші на купівлю харчування в місцевих постачальників, невеликі аванси для членів екіпажа (рідко коли більше 500$ в місяць), на невідкладні трати. Зарплата приходить в банк. Банки в Україні, Туреччині, Грузії, Молдови, Польші, Румунії чи Болгарії без проблем обслуговують моряків і приймають їх контракти як документи про легальність джерела походження.
Оподаткування моряків - питання спірне. Де-юре оскільки людина отримує дохід на борту судна, то логічно було би щоб оподаткування відбувалось за юрисдикцією тієї країни, під прапором якої знаходиться таке судно. У відповідності до міжнародного права - борт морського чи повітряного судна, а також територія дипломатичного представництва вважається територією суверенної держави реєстрації, де діють відповідні закони такої держави.
Але мені не відомі випадки щоб хтось подавав податкову декларацію на Соломонові острови чи скажімо в Камерун.
Бути зареєстрованим біженцем в Західній Європі і працювати моряком практично неможливо. Умови захисту в ЗЄ не передбачають тривалого виїзду за кордон і автоматично будуть скасовані. Це можливо в Східній Європі, Туреччині і з певними проблемами в Польші - саме тому моряки там і оселились.
Галузь втрачає перспективність. Зарплати слабо ростуть за останнє десятиліття. В рядового складу (працівників) зарплати в Європі рідко перевершують 2000$ (це при 40 годин на тиждень + 180 год на місяць включеного вже овертайму). Ніяких пенсійних чи соціальних гарантій не має. Робота контрактна - відпрацював контракт в 4-6 міс і «гудбай»: ні стажу, ні пенсії гарантій працевлаштування.
В офіцерів умови праці такі самі, тільки зарплата вища.
Оформлення документів на працю дороге, від 2 до 6 тисяч долл, треба поновлювати щопять років.
Своїм дітям я свою карʼєру не раджу.
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Я не понял кто на ком стоял?
тот хто мог иметь Хитачи а не Весну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:31
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:38
Hotab написав:mazurkevych
Не зовсім зрозумів що заважає сімʼям заробітчанина сидіти в у такій Німеччині «під захистом», а сам моряк не оформляв цей статус. І носить в клювіку.
А на яких підставах такий чоловік буде знаходитись в Німеччині?
Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:
- якщо буде більше 90 днів - його видворять як порушника міграційних правил; часто між рейсами буває більше, а при оформлені паперів буває що затягується на місяці;
- рахунок в німецькому банку не відкриє без статуса, готівкою на борту багато не заплатять.
- жінку «спалять» сусіди чи соціальні служби, якщо буде жити «не по бурдергельду».
Навіщо ці складності? Їдуть люди в ту саму Анталію - знімають житло по 500-1000 долл чи купують своє і клопоту не знають.
Туркам без різниці звідки гроші у людей - їм побільше щоб привозили. На Балканах, впринципі, теж так само.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:43
mazurkevych
Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:
Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.
Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині?
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