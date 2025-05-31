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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2819282028212822
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:44

  Hotab написав:Найкращий співрозмовник вадіку - це пʼяний вадік .

хатафорум дохлийбне ну такая вонь из хрущёвки ?у пох. он из ссср радужный но "свой"
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 31 тра, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:56

  Hotab написав:Найкращий співрозмовник вадіку - це пʼяний вадік .

найкращий. це ти сам собі можливо у Кандагарі чі Бучі?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:57

  Hotab написав:mazurkevych

Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:


Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.
Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині?


Приїздити в якості туриста щоб провідати родину в Німеччині - можливо, так само як і іншим громадянам по безвізовому режимі.

Робота моряків має один нюанс: коли моряк прибуває на судні, то цей термін не вважається таким, що моряк знаходиться в якійсь державі. При прибутті на судно ставиться штемпель в паспорті про виїзд з ЄС і через 4-6 місяців ставиться про вʼїзд при повернені. Навіть якщо весь цей час судно не покидало межі ЄС.
Відповідно терміни перебування обнулюються.

Потенційна проблема - нереально отримати документи на ВНЖ, бо де-юре людина в ЄС не знаходилась, термін проживання не зараховується, навіть якщо судно курсувало весь час по річці всередині країни
mazurkevych
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