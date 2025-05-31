хатафорум дохлийбне ну такая вонь из хрущёвки ?у пох. он из ссср радужный но "свой"
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:44
хатафорум дохлийбне ну такая вонь из хрущёвки ?у пох. он из ссср радужный но "свой"
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 31 тра, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 тра, 2025 14:56
Додано: Суб 31 тра, 2025 14:57
Приїздити в якості туриста щоб провідати родину в Німеччині - можливо, так само як і іншим громадянам по безвізовому режимі.
Робота моряків має один нюанс: коли моряк прибуває на судні, то цей термін не вважається таким, що моряк знаходиться в якійсь державі. При прибутті на судно ставиться штемпель в паспорті про виїзд з ЄС і через 4-6 місяців ставиться про вʼїзд при повернені. Навіть якщо весь цей час судно не покидало межі ЄС.
Відповідно терміни перебування обнулюються.
Потенційна проблема - нереально отримати документи на ВНЖ, бо де-юре людина в ЄС не знаходилась, термін проживання не зараховується, навіть якщо судно курсувало весь час по річці всередині країни
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