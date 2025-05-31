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#<1 ... 2820282128222823> Додано: Суб 31 тра, 2025 14:44 Hotab написав: Найкращий співрозмовник вадіку - це пʼяний вадік . Найкращий співрозмовник вадіку - це пʼяний вадік .

хатафорум дохлийбне ну такая вонь из хрущёвки ?у пох. он из ссср радужный но "свой" хатафорум дохлийбне ну такая вонь из хрущёвки ?у пох. он из ссср радужный но "свой" Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 31 тра, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз. Vadim_

Повідомлень: 3842 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:56 Hotab написав: Найкращий співрозмовник вадіку - це пʼяний вадік . Найкращий співрозмовник вадіку - це пʼяний вадік .

найкращий. це ти сам собі можливо у Кандагарі чі Бучі? найкращий. це ти сам собі можливо у Кандагарі чі Бучі? Vadim_

Повідомлень: 3842 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 14:57 Hotab написав: mazurkevych



Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:





Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.

Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині? Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині?



Приїздити в якості туриста щоб провідати родину в Німеччині - можливо, так само як і іншим громадянам по безвізовому режимі.



Робота моряків має один нюанс: коли моряк прибуває на судні, то цей термін не вважається таким, що моряк знаходиться в якійсь державі. При прибутті на судно ставиться штемпель в паспорті про виїзд з ЄС і через 4-6 місяців ставиться про вʼїзд при повернені. Навіть якщо весь цей час судно не покидало межі ЄС.

Відповідно терміни перебування обнулюються.



Потенційна проблема - нереально отримати документи на ВНЖ, бо де-юре людина в ЄС не знаходилась, термін проживання не зараховується, навіть якщо судно курсувало весь час по річці всередині країни Приїздити в якості туриста щоб провідати родину в Німеччині - можливо, так само як і іншим громадянам по безвізовому режимі.Робота моряків має один нюанс: коли моряк прибуває на судні, то цей термін не вважається таким, що моряк знаходиться в якійсь державі. При прибутті на судно ставиться штемпель в паспорті про виїзд з ЄС і через 4-6 місяців ставиться про вʼїзд при повернені. Навіть якщо весь цей час судно не покидало межі ЄС.Відповідно терміни перебування обнулюються.Потенційна проблема - нереально отримати документи на ВНЖ, бо де-юре людина в ЄС не знаходилась, термін проживання не зараховується, навіть якщо судно курсувало весь час по річці всередині країни mazurkevych

Повідомлень: 92 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 15:17 Vadim_ написав: Ти ІІ? Ти ІІ?

Я не знаю, що це за абревіатура - але після вчорашнього терміну "догляд перед Дютіками" перестаю дивуватися.

Просто я за своїми знаннями та посадами 6 років приймав участь у підготовці моряків України.

Тому дещо обізнаний в деяких питаннях.

Я чекав роз"яснення - більш кваліфіковане - від справжнього моряка mazurkievych - воно є вище.

Як бачите - в конвертах там нічого немає.

Але податкова України дійсно нічого не знає і не бачить.

Тут немає нічого дивного: більша частина дописувачів форуму - а особливо один активний з дописчувачів, у якого вже близько 300 000 повідомлень - фальшиві "ФОП"и.

Банально обманюють державу. Я не знаю, що це за абревіатура - але після вчорашнього терміну "догляд перед Дютіками" перестаю дивуватися.Просто я за своїми знаннями та посадами 6 років приймав участь у підготовці моряків України.Тому дещо обізнаний в деяких питаннях.Я чекав роз"яснення -- від справжнього моряка- воно є вище.Як бачите - в конвертах там нічого немає.Але податкова України дійсно нічого не знає і не бачить.Тут немає нічого дивного: більша частина дописувачів форуму - а особливо один активний з дописчувачів, у якого вже близько 300 000 повідомлень - фальшиві "ФОП"и.Банально обманюють державу. Востаннє редагувалось akurt в Суб 31 тра, 2025 15:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3961 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 15:29 akurt написав: Vadim_ написав: Ти ІІ? Ти ІІ?

Я не знаю, що це за абревіатура - але після вчорашнього терміну "догляд перед Дютіками" перестаю дивуватися.

Просто я за своїми знаннями та посадами 6 років приймав участь у підготовці моряків України.

Тому дещо обізнаний в деяких питаннях.

Я чекав роз"яснення - більш кваліфіковане - від справжнього моряка mazurkievich - воно є вище.

Як бачите - в конвертах там нічого немає.

Але податкова України дійсно нічого не знає і не бачить. Я не знаю, що це за абревіатура - але після вчорашнього терміну "догляд перед Дютіками" перестаю дивуватися.Просто я за своїми знаннями та посадами 6 років приймав участь у підготовці моряків України.Тому дещо обізнаний в деяких питаннях.Я чекав роз"яснення -- від справжнього моряка- воно є вище.Як бачите - в конвертах там нічого немає.Але податкова України дійсно нічого не знає і не бачить.



Українська податкова (та і не тільки українська, а і російська, грузинська, турецька - в країнах де проживає переважна більшість європейських моряків) давно хотіла якось їх оподатковувати.

І зрозуміло чому - до війни гастарбайтери через банківську систему заводили в Україну близько 12 млрд долларів на рік, з яких близько 3,5 млрд долларів перераховували моряки.

Нічого не вийшло ні в українських податківців, ні в їх європейських колег - практично нереально довести отриманий дохід через офшорні юрисдикції щоб потім з нього нарахувати податки.

Могло бути тільки 2 шляхи - розкриття банківської таємниці чи якесь примусове декларування.

Але наразі «проблема вирішилась сама собою»: половина моряків стали невиїздними, за більше 3х років втратили кваліфікацію і мало хто з них зможе повернутися до професії. Інша половина - відкрила рахунки за кордоном в лояльних країнах Східної Європи.

Оподатковувати стало нічого - цілком логічний результат закритих кордонів Українська податкова (та і не тільки українська, а і російська, грузинська, турецька - в країнах де проживає переважна більшість європейських моряків) давно хотіла якось їх оподатковувати.І зрозуміло чому - до війни гастарбайтери через банківську систему заводили в Україну близько 12 млрд долларів на рік, з яких близько 3,5 млрд долларів перераховували моряки.Нічого не вийшло ні в українських податківців, ні в їх європейських колег - практично нереально довести отриманий дохід через офшорні юрисдикції щоб потім з нього нарахувати податки.Могло бути тільки 2 шляхи - розкриття банківської таємниці чи якесь примусове декларування.Але наразі «проблема вирішилась сама собою»: половина моряків стали невиїздними, за більше 3х років втратили кваліфікацію і мало хто з них зможе повернутися до професії. Інша половина - відкрила рахунки за кордоном в лояльних країнах Східної Європи.Оподатковувати стало нічого - цілком логічний результат закритих кордонів mazurkevych

Повідомлень: 92 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 15:31 Hotab написав: mazurkevych



Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:





Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.

Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині? Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині?

В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи. Минулого літа виїжджав з Албанії, навіть паспорта не дивились.

Кума стармеха війна застала а Україні. Зміг виїхати тільки в 23-му році. Орендує квартиру в Констанці. З Бухаресту літає туди звідки виходить судно. Родина живе в Одесі. В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи. Минулого літа виїжджав з Албанії, навіть паспорта не дивились.Кума стармеха війна застала а Україні. Зміг виїхати тільки в 23-му році. Орендує квартиру в Констанці. З Бухаресту літає туди звідки виходить судно. Родина живе в Одесі. Bolt Повідомлень: 3471 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 264 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 15:43 Ну я ж не даремно написав, що крім реальних клоунів, які деруться та чинять опір під час здачі «капців» в рюкзаку на перевірку рентгеном - в аеропорту - на цьому форумі є і реальні фахівці.

Серед них - пан mazurkevych. Востаннє редагувалось akurt в Суб 31 тра, 2025 15:46, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3961 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 15:46 Bolt написав: Hotab написав: mazurkevych



Теоретично це можливо, якщо буде знаходитись не більше 90/180 днів «по безвізу», але:





Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.

Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині? Ну я і думав що вони 5 через 2, тому їм по боку 180/90. Ну карта так.. тут нюанс.Так а в умовній Албанії відкрити її (як тимчасовий захист) і жити (ну як «жити».. приїздити. інколи) в Німеччині?

В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи. Минулого літа виїжджав з Албанії, навіть паспорта не дивились.

Кума стармеха війна застала а Україні. Зміг виїхати тільки в 23-му році. Орендує квартиру в Констанці. З Бухаресту літає туди звідки виходить судно. Родина живе в Одесі. В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи. Минулого літа виїжджав з Албанії, навіть паспорта не дивились.Кума стармеха війна застала а Україні. Зміг виїхати тільки в 23-му році. Орендує квартиру в Констанці. З Бухаресту літає туди звідки виходить судно. Родина живе в Одесі.



Таких багато. Румунський тимчасовий захист хороший тим, що він не втрачається через виїзд з Румунії чи ЄС на будь-який термін.

Взагалі румуни підійшли раціонально до біженців: вони не надають впринципі жодної допомоги, але ніяким чином не заважають і не обмежують - роби що хочеш, що не заборонено законом: живи де хочеш, працюй де хочеш, купуй нерухомість (крім землі), відкривай рахунки.

Оподаткування від доходів отриманих в Румунії - 10%. Нерезиденти не оподатковуються від отримання доходу в інших країнах.

Чому ж не жити там? Таких багато. Румунський тимчасовий захист хороший тим, що він не втрачається через виїзд з Румунії чи ЄС на будь-який термін.Взагалі румуни підійшли раціонально до біженців: вони не надають впринципі жодної допомоги, але ніяким чином не заважають і не обмежують - роби що хочеш, що не заборонено законом: живи де хочеш, працюй де хочеш, купуй нерухомість (крім землі), відкривай рахунки.Оподаткування від доходів отриманих в Румунії - 10%. Нерезиденти не оподатковуються від отримання доходу в інших країнах.Чому ж не жити там? mazurkevych

Повідомлень: 92 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 15:52 Perfect!

Я перечитав перелік смаколиків - навіть більше, ніж у Франції.

І не подумайте: на відміну від Німеччини, де наші люди роками можуть не працювати, отримуючи такі виплати, які їм не насняться навіть до війни під час роботи до війни - де всі купаються в грошах - у Франції теж українцям нічого не платить пан Макрон.

Єдина новинка дня: у нас запал пікнік з барбекю із французами - навіть вони не знали - але наші «про нюхали» та оформили - картка європейського медичного страхування.

Уявіть: зовсім безкоштовно те, що у нас маж назву «Туристичне страхування»: у всіх країнах ЄС плюс Щвейцарія. akurt

Повідомлень: 10922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3961 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 15:59 akurt написав: Perfect!

Я перечитав перелік смаколиків - навіть більше, ніж у Франції.

І не подумайте: на відміну від Німеччини, де наші люди роками можуть не працювати, отримуючи такі виплати, які їм не насняться навіть до війни під час роботи до війни - де всі купаються в грошах - у Франції теж українцям нічого не платить пан Макрон.

Єдина новинка дня: у нас запал пікнік з барбекю із французами - навіть вони не знали - але наші «про нюхали» та оформили - картка європейського медичного страхування.

Уявіть: зовсім безкоштовно те, що у нас маж назву «Туристичне страхування»: у всіх країнах ЄС плюс Щвейцарія. Perfect!Я перечитав перелік смаколиків - навіть більше, ніж у Франції.І не подумайте: на відміну від Німеччини, де наші люди роками можуть не працювати, отримуючи такі виплати, які їм не насняться навіть до війни під час роботи до війни - де всі купаються в грошах - у Франції теж українцям нічого не платить пан Макрон.Єдина новинка дня: у нас запал пікнік з барбекю із французами - навіть вони не знали - але наші «про нюхали» та оформили - картка європейського медичного страхування.Уявіть: зовсім безкоштовно те, що у нас маж назву «Туристичне страхування»: у всіх країнах ЄС плюс Щвейцарія.



Певно якось так, за логікою, і має виглядати майбутнє українських біженців в Європі - як є в Румунії, Болгарії, Франції, Польші та країнах Балтії.

Певно що виплати будуть скасовані, однак перепони в проживанні та працевлаштуванні не повинні би були введені.

Хто захоче - залишиться, хто не захоче - куплять квиток додому.

Живи, працюй, утримувай своїх дітей та непрацездатних батьків і соціалізуйся в суспільстві.

Сподіваюсь так і буде, якщо праворадикали не отримують владу в ЄС Певно якось так, за логікою, і має виглядати майбутнє українських біженців в Європі - як є в Румунії, Болгарії, Франції, Польші та країнах Балтії.Певно що виплати будуть скасовані, однак перепони в проживанні та працевлаштуванні не повинні би були введені.Хто захоче - залишиться, хто не захоче - куплять квиток додому.Живи, працюй, утримувай своїх дітей та непрацездатних батьків і соціалізуйся в суспільстві.Сподіваюсь так і буде, якщо праворадикали не отримують владу в ЄС mazurkevych

Повідомлень: 92 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2820282128222823> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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