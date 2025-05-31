хатафорум дохлийбне ну такая вонь из хрущёвки ?у пох. он из ссср радужный но "свой"
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:44
хатафорум дохлийбне ну такая вонь из хрущёвки ?у пох. он из ссср радужный но "свой"
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 31 тра, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 тра, 2025 14:56
Додано: Суб 31 тра, 2025 14:57
Приїздити в якості туриста щоб провідати родину в Німеччині - можливо, так само як і іншим громадянам по безвізовому режимі.
Робота моряків має один нюанс: коли моряк прибуває на судні, то цей термін не вважається таким, що моряк знаходиться в якійсь державі. При прибутті на судно ставиться штемпель в паспорті про виїзд з ЄС і через 4-6 місяців ставиться про вʼїзд при повернені. Навіть якщо весь цей час судно не покидало межі ЄС.
Відповідно терміни перебування обнулюються.
Потенційна проблема - нереально отримати документи на ВНЖ, бо де-юре людина в ЄС не знаходилась, термін проживання не зараховується, навіть якщо судно курсувало весь час по річці всередині країни
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:17
Я не знаю, що це за абревіатура - але після вчорашнього терміну "догляд перед Дютіками" перестаю дивуватися.
Просто я за своїми знаннями та посадами 6 років приймав участь у підготовці моряків України.
Тому дещо обізнаний в деяких питаннях.
Я чекав роз"яснення - більш кваліфіковане - від справжнього моряка mazurkievych - воно є вище.
Як бачите - в конвертах там нічого немає.
Але податкова України дійсно нічого не знає і не бачить.
Тут немає нічого дивного: більша частина дописувачів форуму - а особливо один активний з дописчувачів, у якого вже близько 300 000 повідомлень - фальшиві "ФОП"и.
Банально обманюють державу.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 31 тра, 2025 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:29
Українська податкова (та і не тільки українська, а і російська, грузинська, турецька - в країнах де проживає переважна більшість європейських моряків) давно хотіла якось їх оподатковувати.
І зрозуміло чому - до війни гастарбайтери через банківську систему заводили в Україну близько 12 млрд долларів на рік, з яких близько 3,5 млрд долларів перераховували моряки.
Нічого не вийшло ні в українських податківців, ні в їх європейських колег - практично нереально довести отриманий дохід через офшорні юрисдикції щоб потім з нього нарахувати податки.
Могло бути тільки 2 шляхи - розкриття банківської таємниці чи якесь примусове декларування.
Але наразі «проблема вирішилась сама собою»: половина моряків стали невиїздними, за більше 3х років втратили кваліфікацію і мало хто з них зможе повернутися до професії. Інша половина - відкрила рахунки за кордоном в лояльних країнах Східної Європи.
Оподатковувати стало нічого - цілком логічний результат закритих кордонів
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:31
В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи. Минулого літа виїжджав з Албанії, навіть паспорта не дивились.
Кума стармеха війна застала а Україні. Зміг виїхати тільки в 23-му році. Орендує квартиру в Констанці. З Бухаресту літає туди звідки виходить судно. Родина живе в Одесі.
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:43
Ну я ж не даремно написав, що крім реальних клоунів, які деруться та чинять опір під час здачі «капців» в рюкзаку на перевірку рентгеном - в аеропорту - на цьому форумі є і реальні фахівці.
Серед них - пан mazurkevych.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 31 тра, 2025 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:46
Таких багато. Румунський тимчасовий захист хороший тим, що він не втрачається через виїзд з Румунії чи ЄС на будь-який термін.
Взагалі румуни підійшли раціонально до біженців: вони не надають впринципі жодної допомоги, але ніяким чином не заважають і не обмежують - роби що хочеш, що не заборонено законом: живи де хочеш, працюй де хочеш, купуй нерухомість (крім землі), відкривай рахунки.
Оподаткування від доходів отриманих в Румунії - 10%. Нерезиденти не оподатковуються від отримання доходу в інших країнах.
Чому ж не жити там?
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:52
Perfect!
Я перечитав перелік смаколиків - навіть більше, ніж у Франції.
І не подумайте: на відміну від Німеччини, де наші люди роками можуть не працювати, отримуючи такі виплати, які їм не насняться навіть до війни під час роботи до війни - де всі купаються в грошах - у Франції теж українцям нічого не платить пан Макрон.
Єдина новинка дня: у нас запал пікнік з барбекю із французами - навіть вони не знали - але наші «про нюхали» та оформили - картка європейського медичного страхування.
Уявіть: зовсім безкоштовно те, що у нас маж назву «Туристичне страхування»: у всіх країнах ЄС плюс Щвейцарія.
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:59
Певно якось так, за логікою, і має виглядати майбутнє українських біженців в Європі - як є в Румунії, Болгарії, Франції, Польші та країнах Балтії.
Певно що виплати будуть скасовані, однак перепони в проживанні та працевлаштуванні не повинні би були введені.
Хто захоче - залишиться, хто не захоче - куплять квиток додому.
Живи, працюй, утримувай своїх дітей та непрацездатних батьків і соціалізуйся в суспільстві.
Сподіваюсь так і буде, якщо праворадикали не отримують владу в ЄС
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