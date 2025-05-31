Нет. Вы ее путаете с Грузией, где можно год сидеть.)))
Официально, в Албании можно находиться не более 90 дней по безвизу.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 16:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 31 тра, 2025 16:15
Дуже правильним є кожне речення.
Зараз у нас пікнік з французами - розказують про трагічні події 1962 року - коли із раю на землі, яким був Алжир - всі французи перебралися на материкову частину. В Алжирі їх вбивали мак само, як зараз кралі брати - в Україні.
Займалися агрокультурами: кукурудза, соняшник, корови.
Піднялися.
Говорив з молодим французом - на вигляд років 35 - чорнявий з бородою - двоє дітей - скуповує у мешканців землі - кукурудза та соняшник - десятки га.
Додано: Суб 31 тра, 2025 16:17
Погуглил. Вроде так как вы пишете, но появилась такая новость.
Додано: Суб 31 тра, 2025 16:19
Додано: Суб 31 тра, 2025 16:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 31 тра, 2025 16:28
В Грузії українець міг жити без візи до недавнього часу аж 2 роки. Саме це прогавив один з найвідоміших дописувачів цього форуму - більше 300 000 дописів - він прогавив на 40-му поверсі хмарочоса в Батумі шикарну квартиру як альтернативу нежитлового напівпідвального приміщення з краденим електричним лічильником неподалік від кордону з Білоруссією.
Зараз повернули грузини для українців рік - це за безвізовим режимом.
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