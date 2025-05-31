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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2820282128222823
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи.

Нет. Вы ее путаете с Грузией, где можно год сидеть.)))
Официально, в Албании можно находиться не более 90 дней по безвизу.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:15

Дуже правильним є кожне речення.
Зараз у нас пікнік з французами - розказують про трагічні події 1962 року - коли із раю на землі, яким був Алжир - всі французи перебралися на материкову частину. В Алжирі їх вбивали мак само, як зараз кралі брати - в Україні.
Займалися агрокультурами: кукурудза, соняшник, корови.
Піднялися.
Говорив з молодим французом - на вигляд років 35 - чорнявий з бородою - двоє дітей - скуповує у мешканців землі - кукурудза та соняшник - десятки га.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:17

  TUR написав:
  Bolt написав:В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи.

Нет. Вы ее путаете с Грузией, где можно год сидеть.)))
Официально, в Албании можно находиться не более 90 дней по безвизу.

Погуглил. Вроде так как вы пишете, но появилась такая новость.
https://euronews-al.translate.goog/en/g ... _tr_pto=rq
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:19

  TUR написав:
  Bolt написав:В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи.

Нет. Вы ее путаете с Грузией, где можно год сидеть.)))
Официально, в Албании можно находиться не более 90 дней по безвизу.

Это официально. А в реальности нафиг оно никому не нужно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Погуглил. Вроде так как вы пишете, но появилась такая новость.

Это относится к "временной защите", которую можно оформить.
К просто приехать и сидеть - не относится.
  _hunter написав:А в реальности нафиг оно никому не нужно.

Ошибка выжившего....
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:28

В Грузії українець міг жити без візи до недавнього часу аж 2 роки. Саме це прогавив один з найвідоміших дописувачів цього форуму - більше 300 000 дописів - він прогавив на 40-му поверсі хмарочоса в Батумі шикарну квартиру як альтернативу нежитлового напівпідвального приміщення з краденим електричним лічильником неподалік від кордону з Білоруссією.

Зараз повернули грузини для українців рік - це за безвізовим режимом.
akurt
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