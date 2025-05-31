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akurt написав:Perfect! Я перечитав перелік смаколиків - навіть більше, ніж у Франції. І не подумайте: на відміну від Німеччини, де наші люди роками можуть не працювати, отримуючи такі виплати, які їм не насняться навіть до війни під час роботи до війни - де всі купаються в грошах - у Франції теж українцям нічого не платить пан Макрон. Єдина новинка дня: у нас запал пікнік з барбекю із французами - навіть вони не знали - але наші «про нюхали» та оформили - картка європейського медичного страхування. Уявіть: зовсім безкоштовно те, що у нас маж назву «Туристичне страхування»: у всіх країнах ЄС плюс Щвейцарія.
Певно якось так, за логікою, і має виглядати майбутнє українських біженців в Європі - як є в Румунії, Болгарії, Франції, Польші та країнах Балтії. Певно що виплати будуть скасовані, однак перепони в проживанні та працевлаштуванні не повинні би були введені. Хто захоче - залишиться, хто не захоче - куплять квиток додому. Живи, працюй, утримувай своїх дітей та непрацездатних батьків і соціалізуйся в суспільстві. Сподіваюсь так і буде, якщо праворадикали не отримують владу в ЄС
Дуже правильним є кожне речення. Зараз у нас пікнік з французами - розказують про трагічні події 1962 року - коли із раю на землі, яким був Алжир - всі французи перебралися на материкову частину. В Алжирі їх вбивали мак само, як зараз кралі брати - в Україні. Займалися агрокультурами: кукурудза, соняшник, корови. Піднялися. Говорив з молодим французом - на вигляд років 35 - чорнявий з бородою - двоє дітей - скуповує у мешканців землі - кукурудза та соняшник - десятки га.
В Грузії українець міг жити без візи до недавнього часу аж 2 роки. Саме це прогавив один з найвідоміших дописувачів цього форуму - більше 300 000 дописів - він прогавив на 40-му поверсі хмарочоса в Батумі шикарну квартиру як альтернативу нежитлового напівпідвального приміщення з краденим електричним лічильником неподалік від кордону з Білоруссією.
Зараз повернули грузини для українців рік - це за безвізовим режимом.
Bolt написав:Погуглил. Вроде так как вы пишете, но появилась такая новость.
Это относится к "временной защите", которую можно оформить. К просто приехать и сидеть - не относится.
_hunter написав:А в реальности нафиг оно никому не нужно.
Ошибка выжившего....
Ну ХЗ последние несколько лет паспорт разве издалека в окошко показывал при выезде. В прошлом году на македонско - сербский границе вообще все валили без остановки. Такой трафик из Греции был.
Угумц. На той же МордоКниге я ни одного поста не помню "албанцы депортацию влепили". Аналогичных на "из Германии" -- прям куча. Албанцы прекрасно понимают, что они за страна. И что если, вдруг, они начнут сильно интересоваться иностранцами - иностранцы просто поедут в "обычную" Европу.
_hunter написав:Албанцы прекрасно понимают, что они за страна.
Запах какой-то неприятный от немецкого беженца.... Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180. Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.