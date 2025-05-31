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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2820282128222823>
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:59

  akurt написав:Perfect!
Я перечитав перелік смаколиків - навіть більше, ніж у Франції.
І не подумайте: на відміну від Німеччини, де наші люди роками можуть не працювати, отримуючи такі виплати, які їм не насняться навіть до війни під час роботи до війни - де всі купаються в грошах - у Франції теж українцям нічого не платить пан Макрон.
Єдина новинка дня: у нас запал пікнік з барбекю із французами - навіть вони не знали - але наші «про нюхали» та оформили - картка європейського медичного страхування.
Уявіть: зовсім безкоштовно те, що у нас маж назву «Туристичне страхування»: у всіх країнах ЄС плюс Щвейцарія.


Певно якось так, за логікою, і має виглядати майбутнє українських біженців в Європі - як є в Румунії, Болгарії, Франції, Польші та країнах Балтії.
Певно що виплати будуть скасовані, однак перепони в проживанні та працевлаштуванні не повинні би були введені.
Хто захоче - залишиться, хто не захоче - куплять квиток додому.
Живи, працюй, утримувай своїх дітей та непрацездатних батьків і соціалізуйся в суспільстві.
Сподіваюсь так і буде, якщо праворадикали не отримують владу в ЄС
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи.

Нет. Вы ее путаете с Грузией, где можно год сидеть.)))
Официально, в Албании можно находиться не более 90 дней по безвизу.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:15

Дуже правильним є кожне речення.
Зараз у нас пікнік з французами - розказують про трагічні події 1962 року - коли із раю на землі, яким був Алжир - всі французи перебралися на материкову частину. В Алжирі їх вбивали мак само, як зараз кралі брати - в Україні.
Займалися агрокультурами: кукурудза, соняшник, корови.
Піднялися.
Говорив з молодим французом - на вигляд років 35 - чорнявий з бородою - двоє дітей - скуповує у мешканців землі - кукурудза та соняшник - десятки га.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:17

  TUR написав:
  Bolt написав:В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи.

Нет. Вы ее путаете с Грузией, где можно год сидеть.)))
Официально, в Албании можно находиться не более 90 дней по безвизу.

Погуглил. Вроде так как вы пишете, но появилась такая новость.
https://euronews-al.translate.goog/en/g ... _tr_pto=rq
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:19

  TUR написав:
  Bolt написав:В Албанію українець може просто заїхати і рік там сидіти, нічого неоформлюючи.

Нет. Вы ее путаете с Грузией, где можно год сидеть.)))
Официально, в Албании можно находиться не более 90 дней по безвизу.

Это официально. А в реальности нафиг оно никому не нужно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Погуглил. Вроде так как вы пишете, но появилась такая новость.

Это относится к "временной защите", которую можно оформить.
К просто приехать и сидеть - не относится.
  _hunter написав:А в реальности нафиг оно никому не нужно.

Ошибка выжившего....
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:28

В Грузії українець міг жити без візи до недавнього часу аж 2 роки. Саме це прогавив один з найвідоміших дописувачів цього форуму - більше 300 000 дописів - він прогавив на 40-му поверсі хмарочоса в Батумі шикарну квартиру як альтернативу нежитлового напівпідвального приміщення з краденим електричним лічильником неподалік від кордону з Білоруссією.

Зараз повернули грузини для українців рік - це за безвізовим режимом.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:09

  TUR написав:
  Bolt написав:Погуглил. Вроде так как вы пишете, но появилась такая новость.

Это относится к "временной защите", которую можно оформить.
К просто приехать и сидеть - не относится.
  _hunter написав:А в реальности нафиг оно никому не нужно.

Ошибка выжившего....

Ну ХЗ последние несколько лет паспорт разве издалека в окошко показывал при выезде. В прошлом году на македонско - сербский границе вообще все валили без остановки. Такой трафик из Греции был.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:41

  Bolt написав:
  TUR написав:
  Bolt написав:Погуглил. Вроде так как вы пишете, но появилась такая новость.

Это относится к "временной защите", которую можно оформить.
К просто приехать и сидеть - не относится.
  _hunter написав:А в реальности нафиг оно никому не нужно.

Ошибка выжившего....

Ну ХЗ последние несколько лет паспорт разве издалека в окошко показывал при выезде. В прошлом году на македонско - сербский границе вообще все валили без остановки. Такой трафик из Греции был.

Угумц. На той же МордоКниге я ни одного поста не помню "албанцы депортацию влепили". Аналогичных на "из Германии" -- прям куча.
Албанцы прекрасно понимают, что они за страна. И что если, вдруг, они начнут сильно интересоваться иностранцами - иностранцы просто поедут в "обычную" Европу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 18:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  _hunter написав:Албанцы прекрасно понимают, что они за страна.

Запах какой-то неприятный от немецкого беженца....
Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180.
Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.
TUR
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