Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 18:08
Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?
Додано: Суб 31 тра, 2025 18:23
Тут разве поискать.
Додано: Суб 31 тра, 2025 18:34
Пан TUR має рацію та пише правду.
Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?
Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:
«Ми не знаємо і ми не бачимо».
Єдина різниця: це різні країні ІНШІ.
Наприклад:
- Ірландія: зовсім не ставлять українцям ніяких штампів. Типу вони «окремі».
- Турецька республіка Північного Кіпру - можна і варто попросити не ставити штамп в паспорті - а на окремому листочку;
- Туреччина: з кінця 2024 року прискіпливо перевіряє за власною базою даних кількість днів перебування (90 в кожні 180 днів) та в разі порушення - суттєві штрафи при виїзді.
Додано: Суб 31 тра, 2025 18:43
Також це сподобалося правдою.
В 2023 році ми разом із жінкою відвідували художню виставку в Барселоні.
Назад поверталися через Будапешт.
Мене прикордонник при виїзді з - як говорив тут вчора один «водний» хВахівець - «з єврозони», хоча Угорщина в неї не входить - але в нас тут саме такі хВахівці - пропустив, а жінку - затримав.
Як виявилося, при відвідуванні Барселони (Іспанія) іспанський прикордонник якось випадково в паспорті жінки ЗАБУВ поставити печатку.
Виникла така колізія: угорський прикордонник не міг визначити, порушила людина умови безвізового перебування чи не порушила?
Ну прийшлося мені втрутився та показувати свої печатки, квитки на літаки, бронювання готелю. Я навіть погоджувався робите те, про що один красень писав тут: знімати «капці та мешти», бити себе в груди, погоджувався віддати найцінніше для чоловіка в його житті - це рюкзак для пропуску через рентген - навіть давав клятву на іконі, що відразу після «догляду перед Дютіком» голяком не крав парфуми - тільки тоді угорці випустили жінку.
Після всього я зрозумів, що немає в них порядку в тій справі.
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