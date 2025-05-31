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#<1 ... 2820282128222823 Додано: Суб 31 тра, 2025 18:08 TUR написав: _hunter написав: Албанцы прекрасно понимают, что они за страна. Албанцы прекрасно понимают, что они за страна.



Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего. Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес? Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес? _hunter Повідомлень: 9739 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 18:23 _hunter написав: TUR написав: _hunter написав: Албанцы прекрасно понимают, что они за страна. Албанцы прекрасно понимают, что они за страна.



Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего. Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес? Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?

Тут разве поискать.

https://m.facebook.com/groups/albaniahe ... cale=uk_UA Тут разве поискать. Bolt Повідомлень: 3473 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 264 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 18:34 TUR написав: _hunter написав: Албанцы прекрасно понимают, что они за страна. Албанцы прекрасно понимают, что они за страна.

Запах какой-то неприятный от немецкого беженца....

Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180.

Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего. Запах какой-то неприятный от немецкого беженца....Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180.Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.



Пан TUR має рацію та пише правду.

Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?

Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:

«Ми не знаємо і ми не бачимо».



Єдина різниця: це різні країні ІНШІ.

Наприклад:

- Ірландія: зовсім не ставлять українцям ніяких штампів. Типу вони «окремі».

- Турецька республіка Північного Кіпру - можна і варто попросити не ставити штамп в паспорті - а на окремому листочку;

- Туреччина: з кінця 2024 року прискіпливо перевіряє за власною базою даних кількість днів перебування (90 в кожні 180 днів) та в разі порушення - суттєві штрафи при виїзді. Пан TUR має рацію та пише правду.Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:«Ми не знаємо і ми не бачимо».Єдина різниця: це різні країні ІНШІ.Наприклад:- Ірландія: зовсім не ставлять українцям ніяких штампів. Типу вони «окремі».- Турецька республіка Північного Кіпру - можна і варто попросити не ставити штамп в паспорті - а на окремому листочку;- Туреччина: з кінця 2024 року прискіпливо перевіряє за власною базою даних кількість днів перебування (90 в кожні 180 днів) та в разі порушення - суттєві штрафи при виїзді. akurt

Повідомлень: 10924 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 18:43 TUR написав: Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего. Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Також це сподобалося правдою.

В 2023 році ми разом із жінкою відвідували художню виставку в Барселоні.

Назад поверталися через Будапешт.

Мене прикордонник при виїзді з - як говорив тут вчора один «водний» хВахівець - «з єврозони», хоча Угорщина в неї не входить - але в нас тут саме такі хВахівці - пропустив, а жінку - затримав.

Як виявилося, при відвідуванні Барселони (Іспанія) іспанський прикордонник якось випадково в паспорті жінки ЗАБУВ поставити печатку.

Виникла така колізія: угорський прикордонник не міг визначити, порушила людина умови безвізового перебування чи не порушила?

Ну прийшлося мені втрутився та показувати свої печатки, квитки на літаки, бронювання готелю. Я навіть погоджувався робите те, про що один красень писав тут: знімати «капці та мешти», бити себе в груди, погоджувався віддати найцінніше для чоловіка в його житті - це рюкзак для пропуску через рентген - навіть давав клятву на іконі, що відразу після «догляду перед Дютіком» голяком не крав парфуми - тільки тоді угорці випустили жінку.

Після всього я зрозумів, що немає в них порядку в тій справі. Також це сподобалося правдою.В 2023 році ми разом із жінкою відвідували художню виставку в Барселоні.Назад поверталися через Будапешт.Мене прикордонник при виїзді з - як говорив тут вчора один «водний» хВахівець - «з єврозони», хоча Угорщина в неї не входить - але в нас тут саме такі хВахівці - пропустив, а жінку - затримав.Як виявилося, при відвідуванні Барселони (Іспанія) іспанський прикордонник якось випадково в паспорті жінки ЗАБУВ поставити печатку.Виникла така колізія: угорський прикордонник не міг визначити, порушила людина умови безвізового перебування чи не порушила?Ну прийшлося мені втрутився та показувати свої печатки, квитки на літаки, бронювання готелю. Я навіть погоджувався робите те, про що один красень писав тут: знімати «капці та мешти», бити себе в груди, погоджувався віддати найцінніше для чоловіка в його житті - це рюкзак для пропуску через рентген - навіть давав клятву на іконі, що відразу після «догляду перед Дютіком» голяком не крав парфуми - тільки тоді угорці випустили жінку.Після всього я зрозумів, що немає в них порядку в тій справі. akurt

Повідомлень: 10924 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2820282128222823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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