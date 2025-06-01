_hunter написав:
Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?
Тут разве поискать.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 18:23
Тут разве поискать.
Додано: Суб 31 тра, 2025 18:34
Пан TUR має рацію.
Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?
Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:
«Ми не знаємо і ми не бачимо».
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:50
Еміграція, заробітчанство
News from France
Вчора в мене в гостях була французька родина - помітив, що у чоловіка немає в щелепі одного зуба.
Було не дуже зручно питати, але с питав: записався він на встановлення коронки аж на кінець липня. Раніше НІЯК не можна. Хі-хі.
Зауважу, що останні роки я звертався до стоматолога тільки в Туреччині - і це було найкраща стоматологія. Пломба, яку я встановив у Львові в приватній клініці, випала через рік. Відновив роботу бракоробів та халтурників (брати дорого) в Анталії - горя не знаю вже років 6 або більше. Також в приватній клініці Львова мені лікар зробив медичну помилку: він випадково просверлив один канал зуба в бік наскрізь, що зазвичай вимагає видалення всього зуба. Шляхом дуже велких вкладень МОЇХ грошей зуб вдалося врятувати і поки що він мене не турбує. СВОЮ помилку стоматолог приватної клініки компенсував МОЇМИ грошима.
І хто зна що там в щелепі відбулося...
Тому вирішив вивчити, як організоване медичне обслуговування українців у Франції.
Досить цікаво і одна річ мене здивувала.
1. Кожен українець, який перебуває у Франції легально, може оформити собі медичну картку "Vitale". Це основна медична картка, яка теоретично відкриває доступ до медичного обслуговування: можна звернутися в будь-яку лікарню. Вважається, що вона покриває витрати на лікування на 70%.
Поки що точно не з"ясував, чи це є вірним: але приймав участь у зверненні нашого українця в лікарню, то НЕ відмовили, був прийом у лікаря (правда, прийшлося чекати 3,5 години), сплачено 27 євро за прийом та пізніше - ще 30 євро за набір ліків, серед яких було аж три упаковки антибіотиків та кишкових корисних бактерій.
Але ця картка не покриває все і в тому числі - не покриває витрати на стоматологію.
2. Можна отримати 100% покриття медичних витрат - в тому числі стоматологію, але треба заповнити ДОДАТКОВО спеціальний бланк, де основним є дані про прибутки/надходження на території Франції. Якщо ці прибутки не перевищують певну суму - отримаєш додатковий бонус у виглдяджі 100% покриття всіх медичних витрат. Цікаво, що бланк видають безкоштовно - після заповнення на всю родину (один бланк) і його треба просто вкинути в спеціальну скриньку та просто чекати результат.
3. А ось ще одна медична страховка мене реально здивувала: це БЕЗКОШТОВНЕ європейське туристичне страхування (!). Заявка на таку картку подається на пізніше, ніж за 15 діб до поїздки в країни ЄС та приходить вона поштою. Діє аж 2 (!) роки.
Ось що я побачив (приватні дані я замалював):
Написано в інструкції, що українець може звертатися в будь-якому ургнентному випадку у медичні заклади (крім Франції) в усіх країнах ЄС та додатково в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії.
Ну, круто реально, аж не віриться, що це може працювати...
P.S. Я завжди - при всіх подорожах - оформлюю Туристичне страхування від ПриватБанку.
Слава Богу жодного разу не знадобилося...
Не хворійте.
P.P.S. Чекаю на звіт наших українців від відвідування з дитиною стоматолога в Канаді.
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