_hunter написав:
Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?
Тут разве поискать.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 18:23
Тут разве поискать.
Додано: Суб 31 тра, 2025 18:34
Пан TUR має рацію.
Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?
Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:
«Ми не знаємо і ми не бачимо».
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:50
Еміграція, заробітчанство
News from France
Вчора в мене в гостях була французька родина - помітив, що у чоловіка немає в щелепі одного зуба.
Було не дуже зручно питати, але с питав: записався він на встановлення коронки аж на кінець липня. Раніше НІЯК не можна. Хі-хі.
Зауважу, що останні роки я звертався до стоматолога тільки в Туреччині - і це було найкраща стоматологія.
Тому вирішив вивчити, як організоване медичне обслуговування українців у Франції.
Досить цікаво і одна річ мене здивувала.
1. Кожен українець, який перебуває у Франції легально, може оформити собі медичну картку "Vitale". Це основна медична картка, яка теоретично відкриває доступ до медичного обслуговування: можна звернутися в будь-яку лікарню. Є власна сторінка в інтернеті - там є всі результати походів до лікарів або в лабораторію. Вважається, що вона покриває витрати на лікування на 70%.
Поки що точно не з"ясував, чи це є вірним: але приймав участь у зверненні нашого українця в лікарню, то НЕ відмовили, був прийом у лікаря (правда, прийшлося чекати 3,5 години), сплачено 27 євро за прийом та пізніше - ще 30 євро за набір ліків, серед яких було аж три упаковки антибіотиків та кишкових корисних бактерій.
Але ця картка не покриває все і в тому числі - не покриває витрати на стоматологію.
2. Можна отримати 100% покриття медичних витрат - в тому числі стоматологію, але треба заповнити ДОДАТКОВО спеціальний бланк, де основним є дані про прибутки/надходження на території Франції. Якщо ці прибутки не перевищують певну суму - отримаєш додатковий бонус у виглдяджі 100% покриття всіх медичних витрат. Цікаво, що бланк видають безкоштовно - після заповнення на всю родину (один бланк) і його треба просто вкинути в спеціальну скриньку та просто чекати результат.
3. А ось ще одна медична страховка мене реально здивувала: це БЕЗКОШТОВНЕ європейське туристичне страхування (!). Заявка на таку картку подається на пізніше, ніж за 15 діб до поїздки в країни ЄС та приходить вона поштою. Діє аж 2 (!) роки.
Ось що я побачив (приватні дані я замалював):
Написано в інструкції, що українець може звертатися в будь-якому ургнентному випадку у медичні заклади (крім Франції) в усіх країнах ЄС та додатково в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії.
Ну, круто реально, аж не віриться, що це може працювати...
Додано: Нед 01 чер, 2025 20:19
Еміграція, заробітчансиво
News from USA
Українці - якщо захочуть - вміють дивувати.
Це може бути як в далекому Сибіру, де раптом з вантажівок вилітають чудові птахи, або а одному українському місті, про яке завжди говорили, що місто «не перше в Україні, але і не друге» - саме в цьому місті зараз мешкає людина, наділена чи Ейнштейном, чи ще ким унікальною «здатністю», яку будуть вивчати професори з осередку науки під назвою “Igren”. Ейнштейн нагородив цю людину унікальною здатністю: за 3 500 км він визначає без помилки людину, яку в першій чверті 21 сторіччя треба посадити на кіл. Наукової цінності лолаж той факт, що він ту людину ніколи в житті не бачив. Тобто за допомогою тільки свого мозку, думки та суворого погляду пробує засадити - вибачаюсь - в анальний отвір деревʼяний кіл довжиною в 3 м та потім, коли думка в запаленому мозку вже охолонула - просто своїм суворим поглядом перевести той кіл з горизонтального положення - у вертикальне.
Далі маг може скинути важкі густі краплі поту з почервонілого обличчя, тому що спрацьовують закони фізики та механіки: в кожну мить часу сума потенційної енергії та кінетичної енергії є величиною постійною, тому обʼєкт мозкових випробувань обовʼязково буде намагатися зайняти таке положення, при якому частина потенційної енергії перейде в кінетичну енергію, що викличе певний рух із швидкістю, яка дорівнює кореню квадратному із добутку прискорення вільного падіння на ту відстань, на яку силою своїх здібностей було засаджено деревʼяний кіл у - вибачаюся - анальний отвір того, хто примариу це все дистанційно на відстані в 3 500 км.
Ех, такі б здібності одного з учасників нашого форуму - та українським захисникам або тим, хто планує спецоперації!
Ціни б не було красеню!
Ну хоча б спрямував на добробут родини або дітей. Тут - як говорять в його місті - повний «швах». Я не знаю, що таке «швах», але повний.
Але про це хитрий Ейнштейн, який більшу частину свого життя байдикував в США, далі вже нічого не придумав…
Інші українці в ці дні здійснити подвиг, схожий на попередній - тільки з польщою для справи та для свого життя.
Проїхали 3 500 км через багато штатів США та саме в ці хвилини поселяються в нове затишне гніздечко: це 3-к квартира (за американськими стандартами “2 bed room”) не дуже далеко від міста Чикаго. Квартира нова в майже новому і досить престижному «ЖК».
На підлозі кімнат - крім спалень - ламінат або паркет (на фото не розрізнити), в спальнях - ковролин.
Великий холодильник “side-by-side”.
Квартира повністю обладнана всім необхідним, крім меблів. Меблі замовили в он-лайн режимі: кровать вже доставили.
Оренда 1200$ на місяць:
Авто: Tesla model 3. Без всяких проблем пройшло 3 500 км.
Виїхали в середу ввечері. Їхали через найблюленіше місто емігрантів з України: місто Сакраменто - та найвідоміше в спортивному світі місто «Солт-лейк-сіті».
Сильно не гнали, зупиняючись на ночівлю в готелях.
Кожен з українців має нову роботу, до якої повинні приступити орієнтовно 9 червня.
Ну не така велика здібність, як я описав вище, але принаймні корисно…
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