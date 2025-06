Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2820282128222823 Додано: Суб 31 тра, 2025 18:23 _hunter написав: TUR написав: _hunter написав: Албанцы прекрасно понимают, что они за страна. Албанцы прекрасно понимают, что они за страна.



Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего. Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес? Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?

Тут разве поискать.

https://m.facebook.com/groups/albaniahe ... cale=uk_UA Тут разве поискать. Bolt Повідомлень: 3473 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 265 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 18:34 TUR написав: Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180.

Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего. Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180.Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Пан TUR має рацію.

Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?

Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:

«Ми не знаємо і ми не бачимо». Пан TUR має рацію.Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:«Ми не знаємо і ми не бачимо». akurt

Повідомлень: 10925 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 11:50 Еміграція, заробітчанство



News from France



Вчора в мене в гостях була французька родина - помітив, що у чоловіка немає в щелепі одного зуба.

Було не дуже зручно питати, але с питав: записався він на встановлення коронки аж на кінець липня. Раніше НІЯК не можна. Хі-хі.

Зауважу, що останні роки я звертався до стоматолога тільки в Туреччині - і це було найкраща стоматологія.



Тому вирішив вивчити, як організоване медичне обслуговування українців у Франції.

Досить цікаво і одна річ мене здивувала.



1. Кожен українець, який перебуває у Франції легально, може оформити собі медичну картку "Vitale". Це основна медична картка, яка теоретично відкриває доступ до медичного обслуговування: можна звернутися в будь-яку лікарню. Є власна сторінка в інтернеті - там є всі результати походів до лікарів або в лабораторію. Вважається, що вона покриває витрати на лікування на 70%.

Поки що точно не з"ясував, чи це є вірним: але приймав участь у зверненні нашого українця в лікарню, то НЕ відмовили, був прийом у лікаря (правда, прийшлося чекати 3,5 години), сплачено 27 євро за прийом та пізніше - ще 30 євро за набір ліків, серед яких було аж три упаковки антибіотиків та кишкових корисних бактерій.

Але ця картка не покриває все і в тому числі - не покриває витрати на стоматологію.



2. Можна отримати 100% покриття медичних витрат - в тому числі стоматологію, але треба заповнити ДОДАТКОВО спеціальний бланк, де основним є дані про прибутки/надходження на території Франції. Якщо ці прибутки не перевищують певну суму - отримаєш додатковий бонус у виглдяджі 100% покриття всіх медичних витрат. Цікаво, що бланк видають безкоштовно - після заповнення на всю родину (один бланк) і його треба просто вкинути в спеціальну скриньку та просто чекати результат.



3. А ось ще одна медична страховка мене реально здивувала: це БЕЗКОШТОВНЕ європейське туристичне страхування (!). Заявка на таку картку подається на пізніше, ніж за 15 діб до поїздки в країни ЄС та приходить вона поштою. Діє аж 2 (!) роки.

Ось що я побачив (приватні дані я замалював):



Написано в інструкції, що українець може звертатися в будь-якому ургнентному випадку у медичні заклади (крім Франції) в усіх країнах ЄС та додатково в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії.



Ну, круто реально, аж не віриться, що це може працювати... News from FranceВчора в мене в гостях була французька родина - помітив, що у чоловіка немає в щелепі одного зуба.Було не дуже зручно питати, але с питав: записався він на встановлення коронки аж на кінець липня. Раніше НІЯК не можна. Хі-хі.Зауважу, що останні роки я звертався до стоматолога тільки в Туреччині -Тому вирішив вивчити, як організоване медичне обслуговування українців у Франції.Досить цікаво і одна річ мене здивувала.1. Кожен українець, який перебуває у Франції легально, може оформити собі медичну картку "Vitale". Це основна медична картка, яка теоретично відкриває доступ до медичного обслуговування: можна звернутися в будь-яку лікарню. Є власна сторінка в інтернеті - там є всі результати походів до лікарів або в лабораторію. Вважається, що вона покриває витрати на лікування на 70%.Поки що точно не з"ясував, чи це є вірним: але приймав участь у зверненні нашого українця в лікарню, то НЕ відмовили, був прийом у лікаря (правда, прийшлося чекати 3,5 години), сплачено 27 євро за прийом та пізніше - ще 30 євро за набір ліків, серед яких було аж три упаковки антибіотиків та кишкових корисних бактерій.Але ця картка не покриває все і в тому числі - не покриває витрати на стоматологію.2. Можна отримати 100% покриття медичних витрат - в тому числі стоматологію, але треба заповнити ДОДАТКОВО спеціальний бланк, де основним є дані про прибутки/надходження на території Франції. Якщо ці прибутки не перевищують певну суму - отримаєшЦікаво, що бланк видають безкоштовно - після заповнення на всю родину (один бланк) і його треба просто вкинути в спеціальну скриньку та просто чекати результат.3. А ось ще одна медична страховка мене реально здивувала:(!). Заявка на таку картку подається на пізніше, ніж за 15 діб до поїздки в країни ЄС та приходить вона поштою. Діє аж 2 (!) роки.Ось що я побачив (приватні дані я замалював):Написано в інструкції, що українець може звертатися в будь-якому ургнентному випадку у медичні заклади (крім Франції) в усіх країнах ЄС та додатково в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії.Ну, круто реально, аж не віриться, що це може працювати... akurt

Повідомлень: 10925 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 20:19 Еміграція, заробітчансиво



News from USA



Українці - якщо захочуть - вміють дивувати.

Це може бути як в далекому Сибіру, де раптом з вантажівок вилітають чудові птахи, або а одному українському місті, про яке завжди говорили, що місто «не перше в Україні, але і не друге» - саме в цьому місті зараз мешкає людина, наділена чи Ейнштейном, чи ще ким унікальною «здатністю», яку будуть вивчати професори з осередку науки під назвою “Igren”. Ейнштейн нагородив цю людину унікальною здатністю: за 3 500 км він визначає без помилки людину, яку в першій чверті 21 сторіччя треба посадити на кіл. Наукової цінності лолаж той факт, що він ту людину ніколи в житті не бачив. Тобто за допомогою тільки свого мозку, думки та суворого погляду пробує засадити - вибачаюсь - в анальний отвір деревʼяний кіл довжиною в 3 м та потім, коли думка в запаленому мозку вже охолонула - просто своїм суворим поглядом перевести той кіл з горизонтального положення - у вертикальне.

Далі маг може скинути важкі густі краплі поту з почервонілого обличчя, тому що спрацьовують закони фізики та механіки: в кожну мить часу сума потенційної енергії та кінетичної енергії є величиною постійною, тому обʼєкт мозкових випробувань обовʼязково буде намагатися зайняти таке положення, при якому частина потенційної енергії перейде в кінетичну енергію, що викличе певний рух із швидкістю, яка дорівнює кореню квадратному із добутку прискорення вільного падіння на ту відстань, на яку силою своїх здібностей було засаджено деревʼяний кіл у - вибачаюся - анальний отвір того, хто примариу це все дистанційно на відстані в 3 500 км.



Ех, такі б здібності одного з учасників нашого форуму - та українським захисникам або тим, хто планує спецоперації!

Ціни б не було красеню!

Ну хоча б спрямував на добробут родини або дітей. Тут - як говорять в його місті - повний «швах». Я не знаю, що таке «швах», але повний.

Але про це хитрий Ейнштейн, який більшу частину свого життя байдикував в США, далі вже нічого не придумав…



Інші українці в ці дні здійснити подвиг, схожий на попередній - тільки з польщою для справи та для свого життя.

Проїхали 3 500 км через багато штатів США та саме в ці хвилини поселяються в нове затишне гніздечко: це 3-к квартира (за американськими стандартами “2 bed room”) не дуже далеко від міста Чикаго. Квартира нова в майже новому і досить престижному «ЖК».

На підлозі кімнат - крім спалень - ламінат або паркет (на фото не розрізнити), в спальнях - ковролин.

Великий холодильник “side-by-side”.

Квартира повністю обладнана всім необхідним, крім меблів. Меблі замовили в он-лайн режимі: кровать вже доставили.

Оренда 1200$ на місяць:

Авто: Tesla model 3. Без всяких проблем пройшло 3 500 км.

Виїхали в середу ввечері. Їхали через найблюленіше місто емігрантів з України: місто Сакраменто - та найвідоміше в спортивному світі місто «Солт-лейк-сіті».

Сильно не гнали, зупиняючись на ночівлю в готелях.

Кожен з українців має нову роботу, до якої повинні приступити орієнтовно 9 червня.

Ну не така велика здібність, як я описав вище, але принаймні корисно… akurt

Повідомлень: 10925 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2820282128222823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор