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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2820282128222823
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 18:23

  _hunter написав:
  TUR написав:
  _hunter написав:Албанцы прекрасно понимают, что они за страна.


Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?

Тут разве поискать.
https://m.facebook.com/groups/albaniahe ... cale=uk_UA
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 18:34

  TUR написав:Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180.
Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Пан TUR має рацію.
Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?
Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:
«Ми не знаємо і ми не бачимо».
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:50

Еміграція, заробітчанство

News from France

Вчора в мене в гостях була французька родина - помітив, що у чоловіка немає в щелепі одного зуба.
Було не дуже зручно питати, але с питав: записався він на встановлення коронки аж на кінець липня. Раніше НІЯК не можна. Хі-хі.
Зауважу, що останні роки я звертався до стоматолога тільки в Туреччині - і це було найкраща стоматологія.

Тому вирішив вивчити, як організоване медичне обслуговування українців у Франції.
Досить цікаво і одна річ мене здивувала.

1. Кожен українець, який перебуває у Франції легально, може оформити собі медичну картку "Vitale". Це основна медична картка, яка теоретично відкриває доступ до медичного обслуговування: можна звернутися в будь-яку лікарню. Є власна сторінка в інтернеті - там є всі результати походів до лікарів або в лабораторію. Вважається, що вона покриває витрати на лікування на 70%.
Поки що точно не з"ясував, чи це є вірним: але приймав участь у зверненні нашого українця в лікарню, то НЕ відмовили, був прийом у лікаря (правда, прийшлося чекати 3,5 години), сплачено 27 євро за прийом та пізніше - ще 30 євро за набір ліків, серед яких було аж три упаковки антибіотиків та кишкових корисних бактерій.
Але ця картка не покриває все і в тому числі - не покриває витрати на стоматологію.

2. Можна отримати 100% покриття медичних витрат - в тому числі стоматологію, але треба заповнити ДОДАТКОВО спеціальний бланк, де основним є дані про прибутки/надходження на території Франції. Якщо ці прибутки не перевищують певну суму - отримаєш додатковий бонус у виглдяджі 100% покриття всіх медичних витрат. Цікаво, що бланк видають безкоштовно - після заповнення на всю родину (один бланк) і його треба просто вкинути в спеціальну скриньку та просто чекати результат.

3. А ось ще одна медична страховка мене реально здивувала: це БЕЗКОШТОВНЕ європейське туристичне страхування (!). Заявка на таку картку подається на пізніше, ніж за 15 діб до поїздки в країни ЄС та приходить вона поштою. Діє аж 2 (!) роки.
Ось що я побачив (приватні дані я замалював):
Зображення
Написано в інструкції, що українець може звертатися в будь-якому ургнентному випадку у медичні заклади (крім Франції) в усіх країнах ЄС та додатково в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії.

Ну, круто реально, аж не віриться, що це може працювати...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:21

Обсиоалово Данії від Колобка
https://youtu.be/oByo1smg_z0?si=QHx0BFQfcHyszr43
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