Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2820282128222823 Додано: Суб 31 тра, 2025 18:23 _hunter написав: TUR написав: _hunter написав: Албанцы прекрасно понимают, что они за страна. Албанцы прекрасно понимают, что они за страна.



Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего. Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес? Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?

Тут разве поискать.

https://m.facebook.com/groups/albaniahe ... cale=uk_UA Тут разве поискать. Bolt Повідомлень: 3475 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 18:34 TUR написав: Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180.

Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего. Официально, гр Украины по безвизу там могут находится 90/180.Все остальное (штраф за оверстей и т.д.) - на усмотрение пограничника, который может и не усмотреть ничего.

Пан TUR має рацію.

Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?

Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:

«Ми не знаємо і ми не бачимо». Пан TUR має рацію.Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:«Ми не знаємо і ми не бачимо». akurt

Повідомлень: 10926 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3963 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 11:50 Еміграція, заробітчанство



News from France



Вчора в мене в гостях була французька родина - помітив, що у чоловіка немає в щелепі одного зуба.

Було не дуже зручно питати, але с питав: записався він на встановлення коронки аж на кінець липня. Раніше НІЯК не можна. Хі-хі.

Зауважу, що останні роки я звертався до стоматолога тільки в Туреччині - і це було найкраща стоматологія.



Тому вирішив вивчити, як організоване медичне обслуговування українців у Франції.

Досить цікаво і одна річ мене здивувала.



1. Кожен українець, який перебуває у Франції легально, може оформити собі медичну картку "Vitale". Це основна медична картка, яка теоретично відкриває доступ до медичного обслуговування: можна звернутися в будь-яку лікарню. Є власна сторінка в інтернеті - там є всі результати походів до лікарів або в лабораторію. Вважається, що вона покриває витрати на лікування на 70%.

Поки що точно не з"ясував, чи це є вірним: але приймав участь у зверненні нашого українця в лікарню, то НЕ відмовили, був прийом у лікаря (правда, прийшлося чекати 3,5 години), сплачено 27 євро за прийом та пізніше - ще 30 євро за набір ліків, серед яких було аж три упаковки антибіотиків та кишкових корисних бактерій.

Але ця картка не покриває все і в тому числі - не покриває витрати на стоматологію.



2. Можна отримати 100% покриття медичних витрат - в тому числі стоматологію, але треба заповнити ДОДАТКОВО спеціальний бланк, де основним є дані про прибутки/надходження на території Франції. Якщо ці прибутки не перевищують певну суму - отримаєш додатковий бонус у виглдяджі 100% покриття всіх медичних витрат. Цікаво, що бланк видають безкоштовно - після заповнення на всю родину (один бланк) і його треба просто вкинути в спеціальну скриньку та просто чекати результат.



3. А ось ще одна медична страховка мене реально здивувала: це БЕЗКОШТОВНЕ європейське туристичне страхування (!). Заявка на таку картку подається на пізніше, ніж за 15 діб до поїздки в країни ЄС та приходить вона поштою. Діє аж 2 (!) роки.

Ось що я побачив (приватні дані я замалював):



Написано в інструкції, що українець може звертатися в будь-якому ургнентному випадку у медичні заклади (крім Франції) в усіх країнах ЄС та додатково в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії.



Ну, круто реально, аж не віриться, що це може працювати... News from FranceВчора в мене в гостях була французька родина - помітив, що у чоловіка немає в щелепі одного зуба.Було не дуже зручно питати, але с питав: записався він на встановлення коронки аж на кінець липня. Раніше НІЯК не можна. Хі-хі.Зауважу, що останні роки я звертався до стоматолога тільки в Туреччині -Тому вирішив вивчити, як організоване медичне обслуговування українців у Франції.Досить цікаво і одна річ мене здивувала.1. Кожен українець, який перебуває у Франції легально, може оформити собі медичну картку "Vitale". Це основна медична картка, яка теоретично відкриває доступ до медичного обслуговування: можна звернутися в будь-яку лікарню. Є власна сторінка в інтернеті - там є всі результати походів до лікарів або в лабораторію. Вважається, що вона покриває витрати на лікування на 70%.Поки що точно не з"ясував, чи це є вірним: але приймав участь у зверненні нашого українця в лікарню, то НЕ відмовили, був прийом у лікаря (правда, прийшлося чекати 3,5 години), сплачено 27 євро за прийом та пізніше - ще 30 євро за набір ліків, серед яких було аж три упаковки антибіотиків та кишкових корисних бактерій.Але ця картка не покриває все і в тому числі - не покриває витрати на стоматологію.2. Можна отримати 100% покриття медичних витрат - в тому числі стоматологію, але треба заповнити ДОДАТКОВО спеціальний бланк, де основним є дані про прибутки/надходження на території Франції. Якщо ці прибутки не перевищують певну суму - отримаєшЦікаво, що бланк видають безкоштовно - після заповнення на всю родину (один бланк) і його треба просто вкинути в спеціальну скриньку та просто чекати результат.3. А ось ще одна медична страховка мене реально здивувала:(!). Заявка на таку картку подається на пізніше, ніж за 15 діб до поїздки в країни ЄС та приходить вона поштою. Діє аж 2 (!) роки.Ось що я побачив (приватні дані я замалював):Написано в інструкції, що українець може звертатися в будь-якому ургнентному випадку у медичні заклади (крім Франції) в усіх країнах ЄС та додатково в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії.Ну, круто реально, аж не віриться, що це може працювати... akurt

Повідомлень: 10926 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3963 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 23:21

https://youtu.be/oByo1smg_z0?si=QHx0BFQfcHyszr43 Обсиоалово Данії від Колобка Bolt Повідомлень: 3475 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 08:48 (п) із Данії Bolt написав: Обсиоалово Данії від Колобка

https://youtu.be/oByo1smg_z0?si=QHx0BFQfcHyszr43 Обсиоалово Данії від Колобка

ЄССР з "людським обличчям",

заробив гроші, громадянство та їдеш в іншу республіку ЄС з ДЄССР ЄССР з "людським обличчям",заробив гроші, громадянство та їдеш в іншу республіку ЄС з ДЄССР flyman

Повідомлень: 39597 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2830 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 10:32 Bolt написав: Обсиоалово Данії від Колобка

https://youtu.be/oByo1smg_z0?si=QHx0BFQfcHyszr43 Обсиоалово Данії від Колобка

Одне з найцікавіших відео про еміграцію, яке я дивився.

Я гадаю пан Флайман його зовсім не дивився - тому написав фразу, яка не має ніякого відношення до відео. Ну, як завжди, пише щось аби написати.

Мені особливо сподобалося його «ІЗ» - яке там «із»… не було і не буде ніякого «із». Ось з (П) - погоджуюся. Повний (П) - присутній однозначно.



При тому, що історія життя цього колишнього мешканця Вінниці нетипова - варто передивитися всім, тому що справжня Енциклопелвя життя за кордоном.

Дякую, пане Bolt, за корисне посилання.

Рекомендую всім подивитися.



P.S. Я досить спокійно відносився до Даніі, але не витерпів та минулого року на 4 дні вирвався.

Вирвався після того, як мої приятелі з України здійснили неймовірний подвиг. Ніколи б не подумав: просто так сіли в своє не найкраще авто марки Suzuki 4SX та проїхали з центра України - увага! Вперше в житті були за кордоном на власному авто!!! - через Данію в Норвегію (основна мета подорожі, реально облазили всю Норвегію, назад поверталися поромом на Польшу) - так ось вони сказали, що їм найбільше сподобався Копенгаген.

Ну, я б не сказав, що це найкраще для життя місце в світі. Принаймні одна з найдорожчих країн світу.

Там дорого все підряд. Це при тому, що і королі жили і живуть досить скромно.

Ну а відео мені неймовірно сподобалося: простими зрозумілими словами наша (!) людина розказує багато корисних (!) та важливих (!) речей для емігрантів. Одне з найцікавіших відео про еміграцію, яке я дивився.Я гадаю пан Флайман його зовсім не дивився - тому написав фразу, яка не має ніякого відношення до відео. Ну, як завжди, пише щось аби написати.Мені особливо сподобалося його «ІЗ» - яке там «із»… не було і не буде ніякого «із». Ось з (П) - погоджуюся. Повний (П) - присутній однозначно.При тому, що історія життя цього колишнього мешканця Вінниці нетипова - варто передивитися всім, тому що справжня Енциклопелвя життя за кордоном.Дякую, пане Bolt, за корисне посилання.Рекомендую всім подивитися.P.S. Я досить спокійно відносився до Даніі, але не витерпів та минулого року на 4 дні вирвався.Вирвався після того, як мої приятелі з України здійснили неймовірний подвиг. Ніколи б не подумав: просто так сіли в своє не найкраще авто марки Suzuki 4SX та проїхали з центра України - увага! Вперше в житті були за кордоном на власному авто!!! - через Данію в Норвегію (основна мета подорожі, реально облазили всю Норвегію, назад поверталися поромом на Польшу) - так ось вони сказали, що їм найбільше сподобався Копенгаген.Ну, я б не сказав, що це найкраще для життя місце в світі. Принаймні одна з найдорожчих країн світу.Там дорого все підряд. Це при тому, що і королі жили і живуть досить скромно.Ну а відео мені неймовірно сподобалося: простими зрозумілими словами наша (!) людина розказує багато корисних (!) та важливих (!) речей для емігрантів. akurt

Повідомлень: 10926 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3963 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 11:01 akurt написав: Bolt написав: Обсиоалово Данії від Колобка

https://youtu.be/oByo1smg_z0?si=QHx0BFQfcHyszr43 Обсиоалово Данії від Колобкаhttps://youtu.be/oByo1smg_z0?si=QHx0BFQfcHyszr43

Одне з найцікавіших відео про еміграцію, яке я дивився.

Я гадаю пан Флайман його зовсім не дивився - тому написав фразу, яка не має ніякого відношення до відео. Ну, як завжди, пише щось аби написати.

Мені особливо сподобалося його «ІЗ» - яке там «із»… не було і не буде ніякого «із». Ось з (П) - погоджуюся. Повний (П) - присутній однозначно.



При тому, що історія життя цього колишнього мешканця Вінниці нетипова - варто передивитися всім, тому що справжня Енциклопелвя життя за кордоном.

Дякую, пане Bolt, за корисне посилання.

Рекомендую всім подивитися.



P.S. Я досить спокійно відносився до Даніі, але не витерпів та минулого року на 4 дні вирвався.

Вирвався після того, як мої приятелі з України здійснили неймовірний подвиг. Ніколи б не подумав: просто так сіли в своє не найкраще авто марки Suzuki 4SX та проїхали з центра України - увага! Вперше в житті були за кордоном на власному авто!!! - через Данію в Норвегію (основна мета подорожі, реально облазили всю Норвегію, назад поверталися поромом на Польшу) - так ось вони сказали, що їм найбільше сподобався Копенгаген.

Ну, я б не сказав, що це найкраще для життя місце в світі. Принаймні одна з найдорожчих країн світу.

Там дорого все підряд. Це при тому, що і королі жили і живуть досить скромно.

Ну а відео мені неймовірно сподобалося: простими зрозумілими словами наша (!) людина розказує багато корисних (!) та важливих (!) речей для емігрантів. Одне з найцікавіших відео про еміграцію, яке я дивився.Я гадаю пан Флайман його зовсім не дивився - тому написав фразу, яка не має ніякого відношення до відео. Ну, як завжди, пише щось аби написати.Мені особливо сподобалося його «ІЗ» - яке там «із»… не було і не буде ніякого «із». Ось з (П) - погоджуюся. Повний (П) - присутній однозначно.При тому, що історія життя цього колишнього мешканця Вінниці нетипова - варто передивитися всім, тому що справжня Енциклопелвя життя за кордоном.Дякую, пане Bolt, за корисне посилання.Рекомендую всім подивитися.P.S. Я досить спокійно відносився до Даніі, але не витерпів та минулого року на 4 дні вирвався.Вирвався після того, як мої приятелі з України здійснили неймовірний подвиг. Ніколи б не подумав: просто так сіли в своє не найкраще авто марки Suzuki 4SX та проїхали з центра України - увага! Вперше в житті були за кордоном на власному авто!!! - через Данію в Норвегію (основна мета подорожі, реально облазили всю Норвегію, назад поверталися поромом на Польшу) - так ось вони сказали, що їм найбільше сподобався Копенгаген.Ну, я б не сказав, що це найкраще для життя місце в світі. Принаймні одна з найдорожчих країн світу.Там дорого все підряд. Це при тому, що і королі жили і живуть досить скромно.Ну а відео мені неймовірно сподобалося: простими зрозумілими словами наша (!) людина розказує багато корисних (!) та важливих (!) речей для емігрантів.

Пів години, як з троюрідним братом , що в Данії вже два роки, розмоаляв.

Працює на будівництві - ремонтні-рестпвраційні роботи.

На руки 2200€.Каже недавно до них до фірми влаштувався на робота свіже втікнувший з України емігранта. І оскільки в нього десятиріччний досвід в ремонтах і він на 10 років молодше за мого брата, то датчанин, власник фірми, почав пересувати брата, що той погано і не достатньо ефективно працює.😏Короче емігрант емігранту тамбовский вовк.

В цілому збігається з тим, про що розповідається у відео на рахунок датчан. Пів години, як з троюрідним братом , що в Данії вже два роки, розмоаляв.Працює на будівництві - ремонтні-рестпвраційні роботи.На руки 2200€.Каже недавно до них до фірми влаштувався на робота свіже втікнувший з України емігранта. І оскільки в нього десятиріччний досвід в ремонтах і він на 10 років молодше за мого брата, то датчанин, власник фірми, почав пересувати брата, що той погано і не достатньо ефективно працює.😏Короче емігрант емігранту тамбовский вовк.В цілому збігається з тим, про що розповідається у відео на рахунок датчан. Bolt Повідомлень: 3475 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 11:11 Еміграція, заробітчанство



Відео вище корисне багатьма речами.

З них одне - це інформація про те, що в еміграцію наші люди прибувають НЕПІДГОТОВЛЕНИМИ.

На перше місце у відео ставлять незнання мови. Ми це знаємо і багато раз обговорювали.

На друге місце - надбання в житті кваліфікації/професії/спеціальності, яка або ніяк нікого не хвилює, або за яку не платять гроші.

Ну ось взяти ту історію від вінничанина: філолог (!) з Вінниці попадає в Копенгаген.

Вже звучить трохи кумедно і не трохи - трагічно.



Чи є альтернатива?

Yes!



News from Spain



Вчора в Іспанію нарешті прибула родина мого приятеля - він взагалі то з 2017 року жив в Анталії - ІТ-ник. Гроші не пропивав та не прогулуював в рестоарціях - має в Анталії 2 (дві) власні квратири. Сам він поїхав першим - бажаючи підготувати для родини з двома дітьми "затишне та зруче гніздечко". Не всі чоловіки здатні на яке: підготувати для родини - своїх двох дітей - "затишне та зручне гніздечко". Я знаю одного учасника форуму, який ще в січні 2018 року дав клятву своїм двом дітям надсилати щомісячно 300 (триста) доларів (жінка його давно вже вигнала з хати сраною мітлою) - але нажаль з тих пір доларів не було...



А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.

Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.

Ось новина вчора (текст наводиться мовою оригіналу - це для декого з дописувачів форуму, особливо якщо врахувати, що сам він з Харкова):

"Я вчора зустрів своїх в Барселоні. Сьогодні ми вже підписали контракт на квартиру. Також 3 спальні. В дуже гарному районі. Поруч 4 школи. Живемо життя"...





News from USA



Також вчора (чисте спіпадіння по датах) заселилися родина наших українців в 3-к квартиру в штаті Айова (тут один фахівець прогнозував, що коли отримуєш менше за 100 000 доларів на рік, то тобі точно не здадуть квартиру в оренду - ну має право так невірно думати, буває...)

Ось новина вчора:

"Сьогодні трохи докупили різних речей, подивилися міста поряд, посиділи тут у знайомих хлопців, загалом дуже позитивні емоції після першого дня."

Ці прибули підготовленими. akurt

Повідомлень: 10926 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3963 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2820282128222823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: BIGor Gastarbaiter і 9 гостейМодератори: Faceless