_hunter написав:
Хоть где-то хоть кто-то хоть раз делился новостью, что именно он стал тем "счастливым клиентом", который вызвал у погранца (если он вообще был) интерес?
Тут разве поискать.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 18:23
Тут разве поискать.
Додано: Суб 31 тра, 2025 18:34
Пан TUR має рацію.
Я особисто не один раз на різних кордонах у прикордонників питав: «Скажіть мені цифру днів перебування в країнах Шенгенської Угоди»?
Кожен раз - і на різних кордонах країн Шенгенської угоди - відповідали так:
«Ми не знаємо і ми не бачимо».
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:50
Еміграція, заробітчанство
News from France
Вчора в мене в гостях була французька родина - помітив, що у чоловіка немає в щелепі одного зуба.
Було не дуже зручно питати, але с питав: записався він на встановлення коронки аж на кінець липня. Раніше НІЯК не можна. Хі-хі.
Зауважу, що останні роки я звертався до стоматолога тільки в Туреччині - і це було найкраща стоматологія.
Тому вирішив вивчити, як організоване медичне обслуговування українців у Франції.
Досить цікаво і одна річ мене здивувала.
1. Кожен українець, який перебуває у Франції легально, може оформити собі медичну картку "Vitale". Це основна медична картка, яка теоретично відкриває доступ до медичного обслуговування: можна звернутися в будь-яку лікарню. Є власна сторінка в інтернеті - там є всі результати походів до лікарів або в лабораторію. Вважається, що вона покриває витрати на лікування на 70%.
Поки що точно не з"ясував, чи це є вірним: але приймав участь у зверненні нашого українця в лікарню, то НЕ відмовили, був прийом у лікаря (правда, прийшлося чекати 3,5 години), сплачено 27 євро за прийом та пізніше - ще 30 євро за набір ліків, серед яких було аж три упаковки антибіотиків та кишкових корисних бактерій.
Але ця картка не покриває все і в тому числі - не покриває витрати на стоматологію.
2. Можна отримати 100% покриття медичних витрат - в тому числі стоматологію, але треба заповнити ДОДАТКОВО спеціальний бланк, де основним є дані про прибутки/надходження на території Франції. Якщо ці прибутки не перевищують певну суму - отримаєш додатковий бонус у виглдяджі 100% покриття всіх медичних витрат. Цікаво, що бланк видають безкоштовно - після заповнення на всю родину (один бланк) і його треба просто вкинути в спеціальну скриньку та просто чекати результат.
3. А ось ще одна медична страховка мене реально здивувала: це БЕЗКОШТОВНЕ європейське туристичне страхування (!). Заявка на таку картку подається на пізніше, ніж за 15 діб до поїздки в країни ЄС та приходить вона поштою. Діє аж 2 (!) роки.
Ось що я побачив (приватні дані я замалював):
Написано в інструкції, що українець може звертатися в будь-якому ургнентному випадку у медичні заклади (крім Франції) в усіх країнах ЄС та додатково в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії.
Ну, круто реально, аж не віриться, що це може працювати...
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:21
Обсиоалово Данії від Колобка
Додано: Пон 02 чер, 2025 08:48
(п) із Данії
ЄССР з "людським обличчям",
заробив гроші, громадянство та їдеш в іншу республіку ЄС з ДЄССР
Додано: Пон 02 чер, 2025 10:32
Одне з найцікавіших відео про еміграцію, яке я дивився.
Я гадаю пан Флайман його зовсім не дивився - тому написав фразу, яка не має ніякого відношення до відео. Ну, як завжди, пише щось аби написати.
Мені особливо сподобалося його «ІЗ» - яке там «із»… не було і не буде ніякого «із». Ось з (П) - погоджуюся. Повний (П) - присутній однозначно.
При тому, що історія життя цього колишнього мешканця Вінниці нетипова - варто передивитися всім, тому що справжня Енциклопелвя життя за кордоном.
Дякую, пане Bolt, за корисне посилання.
Рекомендую всім подивитися.
P.S. Я досить спокійно відносився до Даніі, але не витерпів та минулого року на 4 дні вирвався.
Вирвався після того, як мої приятелі з України здійснили неймовірний подвиг. Ніколи б не подумав: просто так сіли в своє не найкраще авто марки Suzuki 4SX та проїхали з центра України - увага! Вперше в житті були за кордоном на власному авто!!! - через Данію в Норвегію (основна мета подорожі, реально облазили всю Норвегію, назад поверталися поромом на Польшу) - так ось вони сказали, що їм найбільше сподобався Копенгаген.
Ну, я б не сказав, що це найкраще для життя місце в світі. Принаймні одна з найдорожчих країн світу.
Там дорого все підряд. Це при тому, що і королі жили і живуть досить скромно.
Ну а відео мені неймовірно сподобалося: простими зрозумілими словами наша (!) людина розказує багато корисних (!) та важливих (!) речей для емігрантів.
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:01
Пів години, як з троюрідним братом , що в Данії вже два роки, розмоаляв.
Працює на будівництві - ремонтні-рестпвраційні роботи.
На руки 2200€.Каже недавно до них до фірми влаштувався на робота свіже втікнувший з України емігранта. І оскільки в нього десятиріччний досвід в ремонтах і він на 10 років молодше за мого брата, то датчанин, власник фірми, почав пересувати брата, що той погано і не достатньо ефективно працює.😏Короче емігрант емігранту тамбовский вовк.
В цілому збігається з тим, про що розповідається у відео на рахунок датчан.
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:11
Еміграція, заробітчанство
Відео вище корисне багатьма речами.
З них одне - це інформація про те, що в еміграцію наші люди прибувають НЕПІДГОТОВЛЕНИМИ.
На перше місце у відео ставлять незнання мови. Ми це знаємо і багато раз обговорювали.
На друге місце - надбання в житті кваліфікації/професії/спеціальності, яка або ніяк нікого не хвилює, або за яку не платять гроші.
Ну ось взяти ту історію від вінничанина: філолог (!) з Вінниці попадає в Копенгаген.
Вже звучить трохи кумедно і не трохи - трагічно.
Чи є альтернатива?
Yes!
News from Spain
Вчора в Іспанію нарешті прибула родина мого приятеля - він взагалі то з 2017 року жив в Анталії - ІТ-ник. Гроші не пропивав та не прогулуював в рестоарціях - має в Анталії 2 (дві) власні квратири. Сам він поїхав першим - бажаючи підготувати для родини з двома дітьми "затишне та зруче гніздечко". Не всі чоловіки здатні на яке: підготувати для родини - своїх двох дітей - "затишне та зручне гніздечко". Я знаю одного учасника форуму, який ще в січні 2018 року дав клятву своїм двом дітям надсилати щомісячно 300 (триста) доларів (жінка його давно вже вигнала з хати сраною мітлою) - але нажаль з тих пір доларів не було...
А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.
Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.
Ось новина вчора (текст наводиться мовою оригіналу - це для декого з дописувачів форуму, особливо якщо врахувати, що сам він з Харкова):
"Я вчора зустрів своїх в Барселоні. Сьогодні ми вже підписали контракт на квартиру. Також 3 спальні. В дуже гарному районі. Поруч 4 школи. Живемо життя"...
News from USA
Також вчора (чисте спіпадіння по датах) заселилися родина наших українців в 3-к квартиру в штаті Айова (тут один фахівець прогнозував, що коли отримуєш менше за 100 000 доларів на рік, то тобі точно не здадуть квартиру в оренду - ну має право так невірно думати, буває...)
Ось новина вчора:
"Сьогодні трохи докупили різних речей, подивилися міста поряд, посиділи тут у знайомих хлопців, загалом дуже позитивні емоції після першого дня."
Ці прибули підготовленими.
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