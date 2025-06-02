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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2821282228232824
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:25

  xaos_3 написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство


А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.
Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.


Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0.
Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.

для цихвових номадів інші країни будь-ласка
flyman
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