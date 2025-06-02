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А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію. Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.
Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0. Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.
А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію. Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.
Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0. Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.
А почему человек ничего не платит в Германии? Какая разница где работа - налоги и тд ты платишь там где живешь. Я работаю на голландскую компанию, но плачу налоги в Испании уже 3й год. Сотрудник (тоже с Украины) живет в Германии, так же работает со мной в той же голландской компании, но все налоги платит в Германии.
Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту.
xaos_3 написав:Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту.
Ну за это честно не знаю, может и так. В Испании тоже на данный момент модификация ВЗ не возможна, только отказываться и потом подаваться заново. Посмотрим что дальше будет.
Помню передачу Зрожевского и Ханумака про как заработать пересичному в центральной америке. Так один из них там сбором оцепеневших игуан занимался в прохладное зимнее утро, точнее сбиванием их тушек с деревьев. А потом хозяин этого бизнеса накормил жареным на прутике "кукуем" сборщика на камеру. Хотя сам он ел такое крайне редко - одна тушка не больше котёнка стоила под 20 баксов и была едой состоятельных гватемальцев.
Невеликі цікавинки про переїзд наших українців на відстань в 3 100 км на нове місце життя та роботи.
1. Їхали на авто Тесла модель 3 - дуже комфортно. Як сказали: авто їде само та само підказує, коли треба зупинитися та де зарядити авто. В цілому на 7 годин поїздки на підзарядку витрачили близько 1 години. Цей час витрачали щоби "розім"ятися" та випити кави. В цілому переїзд визначили як легкий та безпроблемний. Як я зрозумів вас час їхали федеральною трасою 80 і швидкістю 80 миль/год (близько 120 км на годину).
2. Підтвердили те, що було тут на форумі - Сполучені Штати Америки - це сполучення зовсім різних держав - штат від штату помітно відрізняється.
3. Сьогодні зранку поїхали в офіційний установу та швидко легко без проблем отримали нові автономери нового штату.
4. Вчора служба доставки привезла їм куплений матрац, а сьогодні вже привезли каркас для кроваті. Вже купили необхідний посуд, дещо для кухні, невеличкий стіл для роботи.
5. В Каліфорнії орендували доволі просторий приватний будинок - тут квартира, яка їм подобається більше - з вдома спальнями і все за станом чудове. Я на мапі побачив критий плавальний басейн неподалік - вони ще про нього не знали.
6. Будете сміятися: побачили суттєву різницю із штатом Каліфорнія - тим в супермаркетах дуже велика частина товарів - за скляними дверцятами та замками - "тому що крадуть" - тут все відкрито і ніяких скляних вітрин - все відкрито. Люди живуть чесно.
7. Наступний етап - заміна водійських посвідчень: інший штат - інша держава.
8. Завтра в них - запланована офіційна екскурсія по університету, в якому одна особа буде працювати. Університет цей: https://uiowa.edu/ На сайті прочитав: а) університет входить в ТОР-5% університетів США. б) 96% випускників працевлаштовуються. Students who are not US citizens or US permanent residents, or students who are refugees, asylees, temporary visa holders, or require a visa. Умови вступу тут: https://admissions.uiowa.edu/apply/inte ... on-process Невелике пояснення: практично всі університети в США будуть плату за прийом заяв від абітурієнтів. Платна послуга. В цьому університеті це 80 доларів. Ціна навчання для тих, хто НЕ є мешканцем батут 33 371 долар, хто є мешканцем штату - 11 283 долари. Проживання та харчування для студента оцінюють в суму в 12 920 доларів на рік. Загнапльні витрати за 4 роки для НЕ мешканця штату можуть скласти: 33371х4+4х12920=185 164 долари. Реально більше, тому о будуть платежі за обов"язкове медичне страхування та ніші витрати для юридичного/бюрократичного супроводу. Ну і ще на пиво, презервативи, кафе та подорожі... Всю або частину цих витрат студент може заробити під час літньої практики або роботи під час навчання на території кампусу (останнє після суттєвого конкурсу).