Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2821282228232824 Додано: Пон 02 чер, 2025 12:25 xaos_3 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство





А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.

Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.

А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.



Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0.

Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині. Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0.Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.

для цихвових номадів інші країни будь-ласка для цихвових номадів інші країни будь-ласка flyman

Повідомлень: 39604 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2830 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 15:47 Трошки Гватемали flyman

Повідомлень: 39604 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2830 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 15:54 slonomag написав: xaos_3 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство





А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.

Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.

А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.



Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0.

Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині. Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0.Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.

А почему человек ничего не платит в Германии? Какая разница где работа - налоги и тд ты платишь там где живешь. Я работаю на голландскую компанию, но плачу налоги в Испании уже 3й год. Сотрудник (тоже с Украины) живет в Германии, так же работает со мной в той же голландской компании, но все налоги платит в Германии. А почему человек ничего не платит в Германии? Какая разница где работа - налоги и тд ты платишь там где живешь. Я работаю на голландскую компанию, но плачу налоги в Испании уже 3й год. Сотрудник (тоже с Украины) живет в Германии, так же работает со мной в той же голландской компании, но все налоги платит в Германии.

Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту. Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту. xaos_3 Повідомлень: 51 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 16:21 Re: Еміграція, заробітчанство xaos_3 написав: Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту. Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту.

Ну за это честно не знаю, может и так. В Испании тоже на данный момент модификация ВЗ не возможна, только отказываться и потом подаваться заново. Посмотрим что дальше будет. Ну за это честно не знаю, может и так. В Испании тоже на данный момент модификация ВЗ не возможна, только отказываться и потом подаваться заново. Посмотрим что дальше будет. slonomag Повідомлень: 679 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 180 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 17:59 flyman написав:

Помню передачу Зрожевского и Ханумака про как заработать пересичному в центральной америке.

Так один из них там сбором оцепеневших игуан занимался в прохладное зимнее утро, точнее сбиванием их тушек с деревьев.

А потом хозяин этого бизнеса накормил жареным на прутике "кукуем" сборщика на камеру.

Хотя сам он ел такое крайне редко - одна тушка не больше котёнка стоила под 20 баксов и была едой состоятельных гватемальцев. Помню передачу Зрожевского и Ханумака про как заработать пересичному в центральной америке.Так один из них там сбором оцепеневших игуан занимался в прохладное зимнее утро, точнее сбиванием их тушек с деревьев.А потом хозяин этого бизнеса накормил жареным на прутике "кукуем" сборщика на камеру.Хотя сам он ел такое крайне редко - одна тушка не больше котёнка стоила под 20 баксов и была едой состоятельных гватемальцев. барабашов

Повідомлень: 5121 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 18:46 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Невеликі цікавинки про переїзд наших українців на відстань в 3 100 км на нове місце життя та роботи.



1. Їхали на авто Тесла модель 3 - дуже комфортно. Як сказали: авто їде само та само підказує, коли треба зупинитися та де зарядити авто. В цілому на 7 годин поїздки на підзарядку витрачили близько 1 години. Цей час витрачали щоби "розім"ятися" та випити кави. В цілому переїзд визначили як легкий та безпроблемний. Як я зрозумів вас час їхали федеральною трасою 80 і швидкістю 80 миль/год (близько 120 км на годину).



2. Підтвердили те, що було тут на форумі - Сполучені Штати Америки - це сполучення зовсім різних держав - штат від штату помітно відрізняється.



3. Сьогодні зранку поїхали в офіційний установу та швидко легко без проблем отримали нові автономери нового штату.



4. Вчора служба доставки привезла їм куплений матрац, а сьогодні вже привезли каркас для кроваті.

Вже купили необхідний посуд, дещо для кухні, невеличкий стіл для роботи.



5. В Каліфорнії орендували доволі просторий приватний будинок - тут квартира, яка їм подобається більше - з вдома спальнями і все за станом чудове. Я на мапі побачив критий плавальний басейн неподалік - вони ще про нього не знали.



6. Будете сміятися: побачили суттєву різницю із штатом Каліфорнія - тим в супермаркетах дуже велика частина товарів - за скляними дверцятами та замками - "тому що крадуть" - тут все відкрито і ніяких скляних вітрин - все відкрито. Люди живуть чесно.



7. Наступний етап - заміна водійських посвідчень: інший штат - інша держава.



8. Завтра в них - запланована офіційна екскурсія по університету, в якому одна особа буде працювати.

Університет цей:

https://uiowa.edu/

На сайті прочитав:

а) університет входить в ТОР-5% університетів США.

б) 96% випускників працевлаштовуються.

Students who are not US citizens or US permanent residents, or students who are refugees, asylees, temporary visa holders, or require a visa.

Умови вступу тут:

https://admissions.uiowa.edu/apply/inte ... on-process

Невелике пояснення: практично всі університети в США будуть плату за прийом заяв від абітурієнтів. Платна послуга. В цьому університеті це 80 доларів.

Ціна навчання для тих, хто НЕ є мешканцем батут 33 371 долар, хто є мешканцем штату - 11 283 долари.

Проживання та харчування для студента оцінюють в суму в 12 920 доларів на рік.

Загнапльні витрати за 4 роки для НЕ мешканця штату можуть скласти:

33371х4+4х12920=185 164 долари.

Реально більше, тому о будуть платежі за обов"язкове медичне страхування та ніші витрати для юридичного/бюрократичного супроводу.

Ну і ще на пиво, презервативи, кафе та подорожі...

Всю або частину цих витрат студент може заробити під час літньої практики або роботи під час навчання на території кампусу (останнє після суттєвого конкурсу). News from USAНевеликі цікавинки про переїзд наших українців на відстань в 3 100 км на нове місце життя та роботи.1. Їхали на авто Тесла модель 3 - дуже комфортно. Як сказали: авто їде само та само підказує, коли треба зупинитися та де зарядити авто. В цілому на 7 годин поїздки на підзарядку витрачили близько 1 години. Цей час витрачали щоби "розім"ятися" та випити кави. В цілому переїзд визначили як легкий та безпроблемний. Як я зрозумів вас час їхали федеральною трасою 80 і швидкістю 80 миль/год (близько 120 км на годину).2. Підтвердили те, що було тут на форумі - Сполучені Штати Америки - це сполучення зовсім різних держав - штат від штату помітно відрізняється.3. Сьогодні зранку поїхали в офіційний установу та швидко легко без проблем отримали нові автономери нового штату.4. Вчора служба доставки привезла їм куплений матрац, а сьогодні вже привезли каркас для кроваті.Вже купили необхідний посуд, дещо для кухні, невеличкий стіл для роботи.5. В Каліфорнії орендували доволі просторий приватний будинок - тут квартира, яка їм подобається більше - з вдома спальнями і все за станом чудове. Я на мапі побачив критий плавальний басейн неподалік - вони ще про нього не знали.6. Будете сміятися: побачили суттєву різницю із штатом Каліфорнія - тим в супермаркетах дуже велика частина товарів - за скляними дверцятами та замками - "тому що крадуть" - тут все відкрито і ніяких скляних вітрин - все відкрито. Люди живуть чесно.7. Наступний етап - заміна водійських посвідчень:8. Завтра в них - запланована офіційна екскурсія по університету, в якому одна особа буде працювати.Університет цей:На сайті прочитав:а) університет входить в ТОР-5% університетів США.б) 96% випускників працевлаштовуються.Students who are not US citizens or US permanent residents, or students who are refugees, asylees, temporary visa holders, or require a visa.Умови вступу тут:Невелике пояснення: практично всі університети в США будуть плату за прийом заяв від абітурієнтів. Платна послуга. В цьому університеті це 80 доларів.Ціна навчання для тих, хто НЕ є мешканцем батут 33 371 долар, хто є мешканцем штату - 11 283 долари.Проживання та харчування для студента оцінюють в суму в 12 920 доларів на рік.Загнапльні витрати за 4 роки для НЕ мешканця штату можуть скласти:33371х4+4х12920=185 164 долари.Реально більше, тому о будуть платежі за обов"язкове медичне страхування та ніші витрати для юридичного/бюрократичного супроводу.Ну і ще на пиво, презервативи, кафе та подорожі...Всю або частину цих витрат студент може заробити під час літньої практики або роботи під час навчання на території кампусу (останнє після суттєвого конкурсу). akurt

Повідомлень: 10930 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3964 раз. Подякували: 1418 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2821282228232824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостейМодератори: Faceless