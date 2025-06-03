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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2821282228232824
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:25

  xaos_3 написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство


А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.
Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.


Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0.
Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.

для цихвових номадів інші країни будь-ласка
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 15:47

Трошки Гватемали

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 15:54

  slonomag написав:
  xaos_3 написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство


А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію.
Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.


Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0.
Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.

А почему человек ничего не платит в Германии? Какая разница где работа - налоги и тд ты платишь там где живешь. Я работаю на голландскую компанию, но плачу налоги в Испании уже 3й год. Сотрудник (тоже с Украины) живет в Германии, так же работает со мной в той же голландской компании, но все налоги платит в Германии.

Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту.
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 16:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  xaos_3 написав:Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту.

Ну за это честно не знаю, может и так. В Испании тоже на данный момент модификация ВЗ не возможна, только отказываться и потом подаваться заново. Посмотрим что дальше будет.
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 17:59

  flyman написав:

Помню передачу Зрожевского и Ханумака про как заработать пересичному в центральной америке.
Так один из них там сбором оцепеневших игуан занимался в прохладное зимнее утро, точнее сбиванием их тушек с деревьев.
А потом хозяин этого бизнеса накормил жареным на прутике "кукуем" сборщика на камеру.
Хотя сам он ел такое крайне редко - одна тушка не больше котёнка стоила под 20 баксов и была едой состоятельных гватемальцев.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 18:46

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Невеликі цікавинки про переїзд наших українців на відстань в 3 100 км на нове місце життя та роботи.

1. Їхали на авто Тесла модель 3 - дуже комфортно. В цілому на 7 годин поїздки на підзарядку витрачили близько 1 години. Цей час витрачали щоби "розім"ятися" та випити кави.
2. Підтвердили те, що було тут на форумі - Сполучені Штати Америки - це сполучення зовсім різних держав - штат від штату помітно відрізняється.
3. Сьогодні зранку поїхали в офіційний установу та швидко легко без проблем отримали нові автономери нового штату.
4. Наступний етап - заміна водійських посвідчень: інший штат - інша держава.

P.S. Поки писав цей текст - ті люди вже отримати тимчасові водійські посвідчення.
Справжні прийдуть поштою.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 11:26

Несподівана думка: інвестиції поляків/чехів/американців в нерухомість Івано-Франківська.

Багато разів проїжджав через Івано-Франківськ і інколи - проїжджав мимо його краю під назвою Крихівці.
https://maps.app.goo.gl/vEpKGvre1QAwyLdB9
Зазвичай я їхав так з Румунії (а точніше з Анталії): Чернівці - Отинія (село по трасі - живуть батьки приятеля, який давно мешкає в Анталії - молодий - 30 років, але вже батько 4-х дітей) - Івано-Франківськ (зазвичай об"їзна з південного заходу) - Галич - Бурштин - Бібрка - Львів.

Саме тому цікавою була б думка громадянина Польщі, або Австрії, США - купив би він ДУЖЕ непоганий - як на мене - будинок на краю Івано-Франківська.
Виглядає ну дуже привабливо для інвестицій. Здається якість та дизайн - на височенному рівні...
Ціна 350 000 доларів.
https://www.facebook.com/share/r/19MTwaUhAZ/
Текст такий:
Повністю укомплектований будинок меблями та технікою, хоч завтра можна заїжджати з валізою. Якісний, гарна територія. До міського озера декілька хв на авто. Круте планування. Є камін. Всі міські комунікації + додатково є свердловина.
Площа 135м2
Ділянка 6 соток
Ціна 350 000$
Телефонуйте 095941ХХХХ Роман
От реально цікаво як би розмірковував іноземний інвестор...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 11:49

  akurt написав:Круте планування.

Я понимаю, что мнение жителя Украины не волнует, но промолчать не могу.
Планировка в стандартном стиле. Хуже средней. Я бы такое не купил ни в одной локации.
Я вообще не понимаю, зачем при такой скромной площади 2 этажа? Переночевать на первом этаже негде, жильцы обречены на постоянное карабканье по лестницам. Лестница череподробильная! Она, вроде, и не очень крутая, но заворот очень неудобен и опасен.
То, что второй этаж выполнен мансардным, отдельная катастрофа. Это сложная конструкция, что чревато проблемами даже при качественном строительстве. А в доме на продажу проблемы можно считать гарантированными.
Красивая картинка, но лучше смотреть на нее со стороны.
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