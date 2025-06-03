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А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію. Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.
Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0. Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.
А ось пошуки кращого місця для життя привели в Іспанію. Цікаво, що роботу має НЕ В ІСПАНІІЇ, але в ЄС.
Цікава ситуація. У Німеччині, якщо людина-емігрант не має роботу саме у Німеччині, не сплачує пенсійні та інші внеси саме у Німеччині, то шанси на подальшу інтеграцію дорівнюють 0. Особисто знаю випадки, один з них, наприклад, коли людина, проживаючи у Німеччині, віддалено працює на фірмі, що зареєстрована у Австрії і намагалася змінити параграф на BC (блакитна карта). Їй відмовили, оскільки основне джерело доходів повинно бути у Німеччині.
А почему человек ничего не платит в Германии? Какая разница где работа - налоги и тд ты платишь там где живешь. Я работаю на голландскую компанию, но плачу налоги в Испании уже 3й год. Сотрудник (тоже с Украины) живет в Германии, так же работает со мной в той же голландской компании, но все налоги платит в Германии.
Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту.
xaos_3 написав:Да, супер. Податки звісно треба платити. Але перейти на параграф, які дозволяє у майбутньому отримати ПвП-громадянство, впевнений, що не можливо. Звісно, це стосується осіб із статусом тимчасового захисту.
Ну за это честно не знаю, может и так. В Испании тоже на данный момент модификация ВЗ не возможна, только отказываться и потом подаваться заново. Посмотрим что дальше будет.
Помню передачу Зрожевского и Ханумака про как заработать пересичному в центральной америке. Так один из них там сбором оцепеневших игуан занимался в прохладное зимнее утро, точнее сбиванием их тушек с деревьев. А потом хозяин этого бизнеса накормил жареным на прутике "кукуем" сборщика на камеру. Хотя сам он ел такое крайне редко - одна тушка не больше котёнка стоила под 20 баксов и была едой состоятельных гватемальцев.
Невеликі цікавинки про переїзд наших українців на відстань в 3 100 км на нове місце життя та роботи.
1. Їхали на авто Тесла модель 3 - дуже комфортно. В цілому на 7 годин поїздки на підзарядку витрачили близько 1 години. Цей час витрачали щоби "розім"ятися" та випити кави. 2. Підтвердили те, що було тут на форумі - Сполучені Штати Америки - це сполучення зовсім різних держав - штат від штату помітно відрізняється. 3. Сьогодні зранку поїхали в офіційний установу та швидко легко без проблем отримали нові автономери нового штату. 4. Наступний етап - заміна водійських посвідчень: інший штат - інша держава.
P.S. Поки писав цей текст - ті люди вже отримати тимчасові водійські посвідчення. Справжні прийдуть поштою.
Несподівана думка: інвестиції поляків/чехів/американців в нерухомість Івано-Франківська.
Багато разів проїжджав через Івано-Франківськ і інколи - проїжджав мимо його краю під назвою Крихівці. https://maps.app.goo.gl/vEpKGvre1QAwyLdB9 Зазвичай я їхав так з Румунії (а точніше з Анталії): Чернівці - Отинія (село по трасі - живуть батьки приятеля, який давно мешкає в Анталії - молодий - 30 років, але вже батько 4-х дітей) - Івано-Франківськ (зазвичай об"їзна з південного заходу) - Галич - Бурштин - Бібрка - Львів.
Саме тому цікавою була б думка громадянина Польщі, або Австрії, США - купив би він ДУЖЕ непоганий - як на мене - будинок на краю Івано-Франківська. Виглядає ну дуже привабливо для інвестицій. Здається якість та дизайн - на височенному рівні... Ціна 350 000 доларів. https://www.facebook.com/share/r/19MTwaUhAZ/ Текст такий: Повністю укомплектований будинок меблями та технікою, хоч завтра можна заїжджати з валізою. Якісний, гарна територія. До міського озера декілька хв на авто. Круте планування. Є камін. Всі міські комунікації + додатково є свердловина. Площа 135м2 Ділянка 6 соток Ціна 350 000$ Телефонуйте 095941ХХХХ Роман От реально цікаво як би розмірковував іноземний інвестор...
Я понимаю, что мнение жителя Украины не волнует, но промолчать не могу. Планировка в стандартном стиле. Хуже средней. Я бы такое не купил ни в одной локации. Я вообще не понимаю, зачем при такой скромной площади 2 этажа? Переночевать на первом этаже негде, жильцы обречены на постоянное карабканье по лестницам. Лестница череподробильная! Она, вроде, и не очень крутая, но заворот очень неудобен и опасен. То, что второй этаж выполнен мансардным, отдельная катастрофа. Это сложная конструкция, что чревато проблемами даже при качественном строительстве. А в доме на продажу проблемы можно считать гарантированными. Красивая картинка, но лучше смотреть на нее со стороны.
akurt написав:Несподівана думка: інвестиції поляків/чехів/американців в нерухомість Івано-Франківська.
Багато разів проїжджав через Івано-Франківськ і інколи - проїжджав мимо його краю під назвою Крихівці. https://maps.app.goo.gl/vEpKGvre1QAwyLdB9 Зазвичай я їхав так з Румунії (а точніше з Анталії): Чернівці - Отинія (село по трасі - живуть батьки приятеля, який давно мешкає в Анталії - молодий - 30 років, але вже батько 4-х дітей) - Івано-Франківськ (зазвичай об"їзна з південного заходу) - Галич - Бурштин - Бібрка - Львів.
Саме тому цікавою була б думка громадянина Польщі, або Австрії, США - купив би він ДУЖЕ непоганий - як на мене - будинок на краю Івано-Франківська. Виглядає ну дуже привабливо для інвестицій. Здається якість та дизайн - на височенному рівні... Ціна 350 000 доларів. https://www.facebook.com/share/r/19MTwaUhAZ/ Текст такий: Повністю укомплектований будинок меблями та технікою, хоч завтра можна заїжджати з валізою. Якісний, гарна територія. До міського озера декілька хв на авто. Круте планування. Є камін. Всі міські комунікації + додатково є свердловина. Площа 135м2 Ділянка 6 соток Ціна 350 000$ Телефонуйте 095941ХХХХ Роман От реально цікаво як би розмірковував іноземний інвестор...
Эм, 350к в воюющей стране? Я не знаю, но вот у нас по 270к были в прошлом году на этапе стройки, сейчас готовые по 350к:
Те же +/- 150м, свой бассейн, 3 минуты до моря (пешком 15 минут), новострой со всей техникой. Территории конечно меньше, но на навес, мангал, детскую площадку хватит. Даже не знаю чтобы я выбрал... )
А, ну и купить можно в ипотеку или рассрочку от застройщика под 2-3% имея на руках до 100к (первый взнос + налоги). А не собирать 20 лет те 350к, уже дети вырастут и разъедутся к тому моменту пока насобираешь )