akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from Canada
(або сама правдива історія Еміграції та Заробітчанства)
Я ніколи не приховував, що родина моєї племінниці в лютому 2024 року переїхали в Канаду.
Місто Едмонтон, столиця провінції Альберта.
Чому саме туди? А хтось порадив, що там рай на землі - а особливо видають майже безкоштовне житло українцям.
Це виявилося обманом: рай на землі навряд чи був при мінус 26 з першого дня.
А житло шукали майже місяць. Іноді відвідували такі гнидники, що з порога розверталися.
Це при тому, що добиралися автобусами з двома пересадками по 1,5 години години в один бік.
Але житло знайшли майже випадково: реально шикарна дворівнева (!) квартира із власним невеликим двориком.
Головне:
1. Весь час треба пам"ятати знамените Правило життя:
"И запомни: имя твоё "Никто" и фамилия твоя "Никак".
Правило згадали після того, як створили Резюме номер 1000 та розповсюдили його за 1000 адресами.
2. Отримували СУТТЄВУ допомогу від Уряду Канади: а) перші 2 тижня в готелі з харчуванням безкоштовно, а потім 5 місяців поспіль - соціальна допомога по 2 100 доларів на місяць. З них 1700 доларів віддавали за оренду квартири а 400 доларів відкладували на майбутнє. б) гроші на харчі фактично НЕ ВИТРАЧАЛИ: зранку до вечора канадські благодійні організації або привозили все додому, або треба було піти до церкви, або під"хати в якийсь фонд.
3. До еміграції виявився НЕ ГОТОВИМ чоловік: впав в ступор повний. Роботу НЕ шукав і НЕ хотів шукати. Власне нічого дивного: ні у племінниці (39 років), ні у чоловіка (43 роки) немає і не було ніякої спеціальної освіти та кваліфікації. Але двох синів якось виростили. Останні 10 років жінка фактично ніде не працювала (перехоплювала якісь випадкові заробітки, готувала їсти, слідкувала за навчанням дітей - все як має бути). Чоловіку повезло - він працював НЕ МАЮЧИ жодної освіти крім школи на досить непоганих посадах - зовсім випадково колись - років 10 тому просто попав "в обойму". Не буду говорити, що за посада, але безкоштовне харчування було, чорні брюки та біла сорочка - і купа підлеглих. Ну так теж буває...
Нижче реальна сповідь племінниці після того, як все налагодилося.
Вперше все розказала так відверто.
Травень 2025. більше року в Канаді.
1. Ми купуємо тільки найнеобхідніше. Один раз зайшла після роботи в магазин, голодна і під гіпнозом: мінус 70 доларів на смакоти. Пожаліла що купила.
2. У магазинах можна купити шампунь за 15 доларів або цю шампунь за 3 долари під час розпродажу. Спостерігаю знижки.
Одяг: окремий вид мистецтва, ходжу в тому, що подобатися і не думаю що люди подумають. 😃 Ніхто не звертає уваги - тільки компліменти відважують, ніхто не засудить якщо ти одягнений "дивно". Коротше можу дозволити собі ходити у червоних "дивних" речах. (Примітка моя: а народ все засуджує костюми наших учасників "Євробачення-2025" - вони просто не в курсі).
3. Всі навколо тут переживають за Вид на прожиття, вічно стрессують на цю тему. А мені так спокійно - то живу без планів. Головне жити. Почуття таке що це точно дадуть, а якщо ні - то значить так має бути...
4. А взагалі це найважчий рік у моєму житті. Скільки я плакала, не могла їсти, не могла спати. І весь біль проживала одна, всю роботу робила одна, всі документи, пошук квартир, лікування, пошук роботи, оформлення всього - все на мені. Я тут ніби мати одиначка з двома дітьми та підлітком у пубертатному періоді.
5. І тепер розумію що це підготовка тільки ... психіка правда на межі руйнування, але з'явилося міцне почуття поххххму (Примітка: відредаговано мною) на багато речей, знаєш: такими "захисними колючками" обросла. Зрозуміла, що в мене є тільки "Я" і треба навчитися любити і поважати себе. І ніхто, крім себе, мені не допоможе. Таке почуття самотності всередині, але від розуміння цього стало легше....
6. Якісь дурні ілюзії з очей впали.
7. Діти за рік практично повністю засвоїли англійську, дуже добре вчаться в канадській школі. Старшого будемо віддавати на курси Програмування - реально хлопець розвивається. Додам що в школі все безкоштовно.
8. Але й Канада цікава зовсім інша - не така зрозуміла, як Україна, просто по цікавому інша і хочеться її повивчати, зрозуміти, понюхати та помацати. Стою на зупинці вранці чекаю на автобус і таке почуття що я тут мінімум два життя прожила 😄...
Может вы съездите в ДНР ? ілі Луганскую? и расскажите?