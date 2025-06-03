Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2822282328242825 Додано: Вів 03 чер, 2025 23:00 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada

(або сама правдива історія Еміграції та Заробітчанства)



Я ніколи не приховував, що родина моєї племінниці в лютому 2024 року переїхали в Канаду.

Місто Едмонтон, столиця провінції Альберта.

Чому саме туди? А хтось порадив, що там рай на землі - а особливо видають майже безкоштовне житло українцям.

Це виявилося обманом: рай на землі навряд чи був при мінус 26 з першого дня.

А житло шукали майже місяць. Іноді відвідували такі гнидники, що з порога розверталися.

Це при тому, що добиралися автобусами з двома пересадками по 1,5 години години в один бік.



Але житло знайшли майже випадково: реально шикарна дворівнева (!) квартира із власним невеликим двориком.

Головне:

1. Весь час треба пам"ятати знамените Правило життя:

"И запомни: имя твоё "Никто" и фамилия твоя "Никак".

Правило згадали після того, як створили Резюме номер 1000 та розповсюдили його за 1000 адресами.



2. Отримували СУТТЄВУ допомогу від Уряду Канади: а) перші 2 тижня в готелі з харчуванням безкоштовно, а потім 5 місяців поспіль - соціальна допомога по 2 100 доларів на місяць. З них 1700 доларів віддавали за оренду квартири а 400 доларів відкладували на майбутнє. б) гроші на харчі фактично НЕ ВИТРАЧАЛИ: зранку до вечора канадські благодійні організації або привозили все додому, або треба було піти до церкви, або під"хати в якийсь фонд.



3. До еміграції виявився НЕ ГОТОВИМ чоловік: впав в ступор повний. Роботу НЕ шукав і НЕ хотів шукати. Власне нічого дивного: ні у племінниці (39 років), ні у чоловіка (43 роки) немає і не було ніякої спеціальної освіти та кваліфікації. Але двох синів якось виростили. Останні 10 років жінка фактично ніде не працювала (перехоплювала якісь випадкові заробітки, готувала їсти, слідкувала за навчанням дітей - все як має бути). Чоловіку повезло - він працював НЕ МАЮЧИ жодної освіти крім школи на досить непоганих посадах - зовсім випадково колись - років 10 тому просто попав "в обойму". Не буду говорити, що за посада, але безкоштовне харчування було, чорні брюки та біла сорочка - і купа підлеглих. Ну так теж буває...



Нижче реальна сповідь племінниці після того, як все налагодилося.

Вперше все розказала так відверто.



Травень 2025. більше року в Канаді.



1. Ми купуємо тільки найнеобхідніше. Один раз зайшла після роботи в магазин, голодна і під гіпнозом: мінус 70 доларів на смакоти. Пожаліла що купила.

2. У магазинах можна купити шампунь за 15 доларів або цю шампунь за 3 долари під час розпродажу. Спостерігаю знижки.

Одяг: окремий вид мистецтва, ходжу в тому, що подобатися і не думаю що люди подумають. 😃 Ніхто не звертає уваги - тільки компліменти відважують, ніхто не засудить якщо ти одягнений "дивно". Коротше можу дозволити собі ходити у червоних "дивних" речах. (Примітка моя: а народ все засуджує костюми наших учасників "Євробачення-2025" - вони просто не в курсі).

3. Всі навколо тут переживають за Вид на прожиття, вічно стрессують на цю тему. А мені так спокійно - то живу без планів. Головне жити. Почуття таке що це точно дадуть, а якщо ні - то значить так має бути...

4. А взагалі це найважчий рік у моєму житті. Скільки я плакала, не могла їсти, не могла спати. І весь біль проживала одна, всю роботу робила одна, всі документи, пошук квартир, лікування, пошук роботи, оформлення всього - все на мені. Я тут ніби мати одиначка з двома дітьми та підлітком у пубертатному періоді.

5. І тепер розумію що це підготовка тільки ... психіка правда на межі руйнування, але з'явилося міцне почуття поххххму (Примітка: відредаговано мною) на багато речей, знаєш: такими "захисними колючками" обросла. Зрозуміла, що в мене є тільки "Я" і треба навчитися любити і поважати себе. І ніхто, крім себе, мені не допоможе. Таке почуття самотності всередині, але від розуміння цього стало легше....

6. Якісь дурні ілюзії з очей впали.

7. Діти за рік практично повністю засвоїли англійську, дуже добре вчаться в канадській школі. Старшого будемо віддавати на курси Програмування - реально хлопець розвивається. Додам що в школі все безкоштовно.

8. Але й Канада цікава зовсім інша - не така зрозуміла, як Україна, просто по цікавому інша і хочеться її повивчати, зрозуміти, понюхати та помацати. Стою на зупинці вранці чекаю на автобус і таке почуття що я тут мінімум два життя прожила 😄... News from Canada(або сама правдива історія Еміграції та Заробітчанства)Я ніколи не приховував, що родина моєї племінниці в лютому 2024 року переїхали в Канаду.Місто Едмонтон, столиця провінції Альберта.Чому саме туди? А хтось порадив, що там рай на землі - а особливо видають майже безкоштовне житло українцям.Це виявилося обманом: рай на землі навряд чи був при мінус 26 з першого дня.А житло шукали майже місяць. Іноді відвідували такі гнидники, що з порога розверталися.Це при тому, що добиралися автобусами з двома пересадками по 1,5 години години в один бік.Але житло знайшли майже випадково: реально шикарна дворівнева (!) квартира із власним невеликим двориком.Головне:1. Весь час треба пам"ятати знамените Правило життя:"И запомни: имя твоё "Никто" и фамилия твоя "Никак".Правило згадали після того, як створили Резюме номер 1000 та розповсюдили його за 1000 адресами.2. Отримували СУТТЄВУ допомогу від Уряду Канади: а) перші 2 тижня в готелі з харчуванням безкоштовно, а потім 5 місяців поспіль - соціальна допомога по 2 100 доларів на місяць. З них 1700 доларів віддавали за оренду квартири а 400 доларів відкладували на майбутнє. б) гроші на харчі фактично НЕ ВИТРАЧАЛИ: зранку до вечора канадські благодійні організації або привозили все додому, або треба було піти до церкви, або під"хати в якийсь фонд.3. До еміграції виявився НЕ ГОТОВИМ чоловік: впав в ступор повний. Роботу НЕ шукав і НЕ хотів шукати. Власне нічого дивного: ні у племінниці (39 років), ні у чоловіка (43 роки) немає і не було ніякої спеціальної освіти та кваліфікації. Але двох синів якось виростили. Останні 10 років жінка фактично ніде не працювала (перехоплювала якісь випадкові заробітки, готувала їсти, слідкувала за навчанням дітей - все як має бути). Чоловіку повезло - він працював НЕ МАЮЧИ жодної освіти крім школи на досить непоганих посадах - зовсім випадково колись - років 10 тому просто попав "в обойму". Не буду говорити, що за посада, але безкоштовне харчування було, чорні брюки та біла сорочка - і купа підлеглих. Ну так теж буває...Нижче реальна сповідь племінниці після того, як все налагодилося.Травень 2025. більше року в Канаді.1. Ми купуємо тільки найнеобхідніше. Один раз зайшла після роботи в магазин, голодна і під гіпнозом: мінус 70 доларів на смакоти. Пожаліла що купила.2. У магазинах можна купити шампунь за 15 доларів або цю шампунь за 3 долари під час розпродажу. Спостерігаю знижки.Одяг: окремий вид мистецтва, ходжу в тому, що подобатися і не думаю що люди подумають. 😃 Ніхто не звертає уваги - тільки компліменти відважують, ніхто не засудить якщо ти одягнений "дивно". Коротше можу дозволити собі ходити у червоних "дивних" речах. (Примітка моя: а народ все засуджує костюми наших учасників "Євробачення-2025" - вони просто не в курсі).3. Всі навколо тут переживають за Вид на прожиття, вічно стрессують на цю тему. А мені так спокійно - то живу без планів.Почуття таке що це точно дадуть, а якщо ні - то значить так має бути...4.Скільки я плакала, не могла їсти, не могла спати. І весь біль проживала одна, всю роботу робила одна, всі документи, пошук квартир, лікування, пошук роботи, оформлення всього - все на мені. Я тут ніби мати одиначка з двома дітьми та5. І тепер розумію що це підготовка тільки ... психіка правда на межі руйнування, але з'явилося міцне почуття поххххму (Примітка: відредаговано мною) на багато речей, знаєш: такими "захисними колючками" обросла. Зрозуміла, що в мене є тільки "" і треба навчитися любити і поважати себе. І ніхто, крім себе, мені не допоможе. Таке почуття самотності всередині, але від розуміння цього стало легше....6. Якісь дурні ілюзії з очей впали.7. Діти за рік практично повністю засвоїли англійську, дуже добре вчаться в канадській школі. Старшого будемо віддавати на курси Програмування - реально хлопець розвивається. Додам що в школі все безкоштовно.8. Але й Канада цікава зовсім інша - не така зрозуміла, як Україна, просто по цікавому інша і хочеться її повивчати, зрозуміти, понюхати та помацати. Стою на зупинці вранці чекаю на автобус і таке почуття що я тут мінімум два життя прожила 😄...

Может вы съездите в ДНР ? ілі Луганскую? и расскажите? Может вы съездите в ДНР ? ілі Луганскую? и расскажите? Vadim_

Повідомлень: 3831 З нами з: 23.05.14 Подякував: 617 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2822282328242825 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор