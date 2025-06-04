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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2822282328242825
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:55

Еміграція, заробітчанство

News from USA

На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США.
Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так.
Вчити їх та вчити...
Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.

"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно.
Ось: в перший же день наші українці поставили авто в свій гараж.
Заряджають...
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:350 куо за такий будинок в іпєнях Івано-Франківська? "Ja pierdole!" - вигукнув би польский інвестор.


це притому що за таку катлету можна під варшавой купить аналогічне, то він би ще і попирхнувся))
BeneFuckTor
 
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