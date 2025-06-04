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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2822282328242825
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:55

Еміграція, заробітчанство

News from USA

На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США.
Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так.
Вчити їх та вчити...
Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.

"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно.
Ось: в перший же день наші українці поставили авто в свій гараж.
Заряджають...
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akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:350 куо за такий будинок в іпєнях Івано-Франківська? "Ja pierdole!" - вигукнув би польский інвестор.


це притому що за таку катлету можна під варшавой купить аналогічне, то він би ще і попирхнувся))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:21

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США.
Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так.
Вчити їх та вчити...
Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.

"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно.

Якщо не мати автомобіля - це нормально, тоді й гаражі йдуть окремо. Якщо автомобіль це невід'ємний атрибут життя, тоді немає сенсу гараж окремо здавати.
Проте деякі інші речі, які є стандартом в інших країнах і без яких ніхто квартиру й дивитися не буде, у США є опціональними.
Even if an apartment has dedicated hookups, the tenant is often responsible for providing their own washer and dryer, or may lease them from the landlord at an additional cost.
Gastarbaiter
 
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