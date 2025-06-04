News from USA
На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США.
Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так.
Вчити їх та вчити...
Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.
"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно.
Ось: в перший же день наші українці поставили авто в свій гараж.
Заряджають...