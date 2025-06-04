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На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США. Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так. Вчити їх та вчити... Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.
"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно. Ось: в перший же день наші українці поставили авто в свій гараж. Заряджають...
На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США. Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так. Вчити їх та вчити... Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.
"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно.
Якщо не мати автомобіля - це нормально, тоді й гаражі йдуть окремо. Якщо автомобіль це невід'ємний атрибут життя, тоді немає сенсу гараж окремо здавати. Проте деякі інші речі, які є стандартом в інших країнах і без яких ніхто квартиру й дивитися не буде, у США є опціональними.
Even if an apartment has dedicated hookups, the tenant is often responsible for providing their own washer and dryer, or may lease them from the landlord at an additional cost.
Це ще одна відзнака українців від інших народів світу: якщо є можливість «збити» додаткові грошові українцю з українця - то це буде зроблено.
Цікаве питання а чи може авто бути НЕ невідʼємною частиною життя? Наприклад я за кермом власного авто десь з 23 років (до того їздив на авто брата), коли купив собі сам за свої гроші перше і нове авто в салоні. НЕ уявляю, як можна жити без авто.
При цьому я поважаю думку rjkz про те, що він живе в замкненому просторі одного району одного міста під назвою New York і там авто при його сидячому способі життя і сидячій роботі не є потрібним. Одночасно я наводив факт свого реального знайомого, який мешкає в тому ж районі Нью Йорка - але робота НЕ «за кульманом», то він погодився на карколомні умови кредита на авто заради авто, без якого його робота відразу на двох роботах - основній та додатковій (як відомо, українці в США «зʼізжають з глузду» і замість того, щоби - як сказав в свіжому інтервʼю Парасюк (він зараз на фронті та боронить читачів цього форуму) - танцюють співають та підплигують від алкоголю та російських пісень в усіх рестораціях України від Києва та Дніпра до Ужгорода) - так ось наші люди в еміграції ПРАЦЮЮТЬ.
Ще не маю відомостей від того подружжя, але хочуть купити друге авто в родину - для жінки. Треба ж їй їздити на чомусь на роботу… Можливо десь в США в якихось резерваціях і живуть без авто - я такого не зустрічав. Хоча мандрував багатьма різними штатами…
P.S. Опцією в США щодо авто є таке: якщо це квартира, то одне авто паркується безкоштовно, за друге авто або може бути доплата в 100$, або треба ставити авто на самому верхньому поверсі паркінгу, передбаченого для цього будинка (спускатися на ліфті на свій поверх трохи довше).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 чер, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.