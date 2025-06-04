RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2822282328242825
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:55

Еміграція, заробітчанство

News from USA

На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США.
Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так.
Вчити їх та вчити...
Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.

"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно.
Ось: в перший же день наші українці поставили авто в свій гараж.
Заряджають...
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3965 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:350 куо за такий будинок в іпєнях Івано-Франківська? "Ja pierdole!" - вигукнув би польский інвестор.


це притому що за таку катлету можна під варшавой купить аналогічне, то він би ще і попирхнувся))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 344
З нами з: 21.11.19
Подякував: 258 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:21

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США.
Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так.
Вчити їх та вчити...
Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.

"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно.

Якщо не мати автомобіля - це нормально, тоді й гаражі йдуть окремо. Якщо автомобіль це невід'ємний атрибут життя, тоді немає сенсу гараж окремо здавати.
Проте деякі інші речі, які є стандартом в інших країнах і без яких ніхто квартиру й дивитися не буде, у США є опціональними.
Even if an apartment has dedicated hookups, the tenant is often responsible for providing their own washer and dryer, or may lease them from the landlord at an additional cost.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3663
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:47

Це ще одна відзнака українців від інших народів світу: якщо є можливість «збити» додаткові грошові українцю з українця - то це буде зроблено.
Ще не маю нових відомостей від того подружжя, але хочуть купити друге авто в родину - для жінки.
Треба ж їй їздити на чомусь на роботу…
Можливо десь в США в якихось резерваціях і живуть без авто - я такого не зустрічав.
Хоча мандрував багатьма різними штатами…

P.S. Опцією в США щодо авто є таке: якщо це квартира, то одне авто паркується безкоштовно, за друге авто або може бути доплата в 100$, або безкоштовно, але треба ставити авто на самому верхньому поверсі паркінгу, передбаченого для цього будинка (спускатися на ліфті на свій поверх трохи довше).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 чер, 2025 20:21, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3965 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:06

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Виглядає ну дуже привабливо для інвестицій. Здається якість та дизайн - на височенному рівні...
Ціна 350 000 доларів.

350 куо за такий будинок в іпєнях Івано-Франківська? "Ja pierdole!" - вигукнув би польский інвестор.

Крихівці входить в ІФ ОТГ і вважається доволі престижним місцем. Проте ціна навряд чи дуже реальна, не так давно в Крихівцях продався терміново непоганий будинок всього за 60 тис. Але ціни пруть.
Івано-Франківськ - чемпіон у зростанні цін на первинному ринку https://delo.ua/news/ivano-frankivsk-ce ... ku-447334/

Хоча з другого боку маса новозбудованого і зданого житла явно не жила.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6955
З нами з: 19.04.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 20:43

Еміграція, заробітчанство

Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українців, які були змушені покинути країну через війну, до 4 березня 2027 року.
Єврокомісія також готує рекомендації для країн-членів щодо подальшої інтеграції тих, хто працює або навчається, а також забезпечення вільного повернення додому.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7213063/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3965 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 2822282328242825
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6435)
04.06.2025 21:29
Ринок ОВДП (8694)
04.06.2025 18:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.