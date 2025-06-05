Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США. Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так. Вчити їх та вчити... Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.
"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно. Ось: в перший же день наші українці поставили авто в свій гараж. Заряджають...
На цій гілці ми активно обговорювали те, як НЕПРАВИЛЬНО живуть в США мешканці США. Все у них НЕ по-людськи та все якось НЕ так. Вчити їх та вчити... Ось наприклад, як діють всі мої приятелі в Україні - незалежно від того, мають для здачі в оренду 3 квартири, чи 4 квартири, чи 6 квартир (це максимум серед моїх приятелів) - до кожної квартири, за яку беруть гроші - ще здають і гараж, за який беруть гроші.
"Піндоси" зовсім в цьому плані незграбні та безтолкові: до кожної квартири, яку здають в оренду - гараж безкоштовно.
Якщо не мати автомобіля - це нормально, тоді й гаражі йдуть окремо. Якщо автомобіль це невід'ємний атрибут життя, тоді немає сенсу гараж окремо здавати. Проте деякі інші речі, які є стандартом в інших країнах і без яких ніхто квартиру й дивитися не буде, у США є опціональними.
Even if an apartment has dedicated hookups, the tenant is often responsible for providing their own washer and dryer, or may lease them from the landlord at an additional cost.
Це ще одна відзнака українців від інших народів світу: якщо є можливість «збити» додаткові грошові українцю з українця - то це буде зроблено. Ще не маю нових відомостей від того подружжя, але хочуть купити друге авто в родину - для жінки. Треба ж їй їздити на чомусь на роботу… Можливо десь в США в якихось резерваціях і живуть без авто - я такого не зустрічав. Хоча мандрував багатьма різними штатами…
P.S. Опцією в США щодо авто є таке: якщо це квартира, то одне авто паркується безкоштовно, за друге авто або може бути доплата в 100$, або безкоштовно, але треба ставити авто на самому верхньому поверсі паркінгу, передбаченого для цього будинка (спускатися на ліфті на свій поверх трохи довше).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 чер, 2025 20:21, всього редагувалось 2 разів.
Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українців, які були змушені покинути країну через війну, до 4 березня 2027 року. Єврокомісія також готує рекомендації для країн-членів щодо подальшої інтеграції тих, хто працює або навчається, а також забезпечення вільного повернення додому. Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7213063/
«Пилите, Шура, пилите! Она золотая!» («Золотой теленок»).
До речі: самі напросилися. А ну порадьте, яку Ви особисто - підкреслюю - Ви особисто - керуючись своїм багато життєвим та професійним досвідом, порадите спеціальність/професію? Без жартів. Ось напишіть. Ми всі чекаємо.
akurt написав:«Пилите, Шура, пилите! Она золотая!» («Золотой теленок»).
До речі: самі напросилися. А ну порадьте, яку Ви особисто - підкреслюю - Ви особисто - керуючись своїм багато життєвим та професійним досвідом, порадите спеціальність/професію? Без жартів. Ось напишіть. Ми всі чекаємо.
Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється. З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі. Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості