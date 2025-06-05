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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2823282428252826
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:30

  akurt написав:Мудро.

Рекомендую учасникам форуму прочитати зверху допису пана flyman’a - вище - великими літерами заголовок для його допису.
Уявіть собі, як йому маряться чужі гроші…
А нєту їх. То не для всіх. То для тих, хто думає головОМ, а не ногОМ.

Щодо думки пана Faceless.
Не можу розкривати приватну інформацію, але 16…26 червня один наш ІТ-ник - справжній, а не зроблений з паяльника та гайки - буде проходити співбесіду на вакансію, де прогнозована зарплатня 400 000$ на рік.
Сумнівається, чи варто, бо вимоги дуже дуже великі… першу співбесіду вже пройшов і в шоці від вимог. Готується до другої.
Жінка його відмовляє: «Світу білого не будеш бачити!»
Ну, подивимося…

Акурт так пише, ніби "паяльник і гайка" це щось погане:
https://fi202x.blogspot.com/2025/06/li-on.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:45

  Faceless написав:.........
Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється.
З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі.
Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості

Степень "топовости" тоже бывает разная.
Некоторые профессии могут просто исчезнуть, а какие-то сильно сократиться. До какой степени предсказать сложно. "Топы" какого уровня останутся востребованными, неизвестно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:03

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється.
З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі.
Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості

Степень "топовости" тоже бывает разная.
Некоторые профессии могут просто исчезнуть, а какие-то сильно сократиться. До какой степени предсказать сложно. "Топы" какого уровня останутся востребованными, неизвестно.
Акцент був на іншому- розраховувати на "безпеку" в будь-якій професії, маючи посередні знання і кваліфікацію - вкрай наївно. Навіть в дуже затребуваній. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.
Свідома наполегливість завжди дає результати.
Гарантії, що ніколи нічого не зміниться, звісно, не буде, але професіонал знайде як адаптуватися куди краще за посередність.
Faceless
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