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Рекомендую учасникам форуму прочитати зверху допису пана flyman’a - вище - великими літерами заголовок для його допису. Уявіть собі, як йому маряться чужі гроші… А нєту їх. То не для всіх. То для тих, хто думає головОМ, а не ногОМ.
Щодо думки пана Faceless. Не можу розкривати приватну інформацію, але 16…26 червня один наш ІТ-ник - справжній, а не зроблений з паяльника та гайки - буде проходити співбесіду на вакансію, де прогнозована зарплатня 400 000$ на рік. Сумнівається, чи варто, бо вимоги дуже дуже великі… першу співбесіду вже пройшов і в шоці від вимог. Готується до другої. Жінка його відмовляє: «Світу білого не будеш бачити!» Ну, подивимося…
Faceless написав:......... Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється. З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі. Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості
Степень "топовости" тоже бывает разная. Некоторые профессии могут просто исчезнуть, а какие-то сильно сократиться. До какой степени предсказать сложно. "Топы" какого уровня останутся востребованными, неизвестно.
Faceless написав:......... Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється. З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі. Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості
Степень "топовости" тоже бывает разная. Некоторые профессии могут просто исчезнуть, а какие-то сильно сократиться. До какой степени предсказать сложно. "Топы" какого уровня останутся востребованными, неизвестно.
Акцент був на іншому- розраховувати на "безпеку" в будь-якій професії, маючи посередні знання і кваліфікацію - вкрай наївно. Навіть в дуже затребуваній. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття. Свідома наполегливість завжди дає результати. Гарантії, що ніколи нічого не зміниться, звісно, не буде, але професіонал знайде як адаптуватися куди краще за посередність.
Faceless написав:Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.
ппкс Хочется даже, сколь ни кощунственно это будет выглядеть на финансовом форуме, отвязать этот постулат от финансового успеха. Если даже окажется, что сфера интересов человека не относится к тем, где крутятся большие деньги, увлеченный своим делом профессионал прокормить себя сможет и будет счастливее тех, кто работает исключительно ради денег, даже больших денег. Поэтому сама идея "помощи" при выборе профессии выглядит медвежьей услугой. Тем более, что продолжительность карьеры человека значительно превышает сроки, на которых можно что-то прогнозировать.
Ну, не факт, не факт. У шкільно – університетського приятеля обидва зятя – кандидати історичних наук. Чудові хлопці. Бідні, як церковні миші. «Увлеченные своим делом профессионалы» реально. Одного разу одному з них пощастило: потрапив на якусь історичну конференцію, там було необхідно прилетіти до Парижа в аеропорт Шарля де Голля, а відлітати з аеропорту Орлі. Так ось здійснив перехід пішки: грошей на переїзд не було. Всі роки жили разом з тестем та тещею в 3-к квартирі в Києві. Ой, не факт… Ой, не факт…
P.S. Вважав і вважаю, що допомога при виборі професії - то справа номер один. Плюс «клепка» в голові. Плюс «повезло/щасливий збіг обставин».