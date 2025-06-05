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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2823282428252826 Додано: Чет 05 чер, 2025 15:30 akurt написав: Мудро.



Рекомендую учасникам форуму прочитати зверху допису пана flyman’a - вище - великими літерами заголовок для його допису.

Уявіть собі, як йому маряться чужі гроші…

А нєту їх. То не для всіх. То для тих, хто думає головОМ, а не ногОМ.



Щодо думки пана Faceless.

Не можу розкривати приватну інформацію, але 16…26 червня один наш ІТ-ник - справжній, а не зроблений з паяльника та гайки - буде проходити співбесіду на вакансію, де прогнозована зарплатня 400 000$ на рік.

Сумнівається, чи варто, бо вимоги дуже дуже великі… першу співбесіду вже пройшов і в шоці від вимог. Готується до другої.

Жінка його відмовляє: «Світу білого не будеш бачити!»

Ну, подивимося… Мудро.Рекомендую учасникам форуму прочитати зверху допису пана flyman’a - вище - великими літерами заголовок для його допису.Уявіть собі, як йому маряться чужі гроші…А нєту їх. То не для всіх. То для тих, хто думає головОМ, а не ногОМ.Щодо думки пана Faceless.Не можу розкривати приватну інформацію, але 16…26 червня один наш ІТ-ник - справжній, а не зроблений з паяльника та гайки - буде проходити співбесіду на вакансію, де прогнозована зарплатня 400 000$ на рік.Сумнівається, чи варто, бо вимоги дуже дуже великі… першу співбесіду вже пройшов і в шоці від вимог. Готується до другої.Жінка його відмовляє: «Світу білого не будеш бачити!»Ну, подивимося…

Акурт так пише, ніби "паяльник і гайка" це щось погане:

https://fi202x.blogspot.com/2025/06/li-on.html Акурт так пише, ніби "паяльник і гайка" це щось погане: flyman

Повідомлень: 39633 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2831 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 15:45 Faceless написав: .........

Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється.

З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі.

Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості .........Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється.З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі.Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості

Степень "топовости" тоже бывает разная.

Некоторые профессии могут просто исчезнуть, а какие-то сильно сократиться. До какой степени предсказать сложно. "Топы" какого уровня останутся востребованными, неизвестно. Степень "топовости" тоже бывает разная.Некоторые профессии могут просто исчезнуть, а какие-то сильно сократиться. До какой степени предсказать сложно. "Топы" какого уровня останутся востребованными, неизвестно. ЛАД 2 Повідомлень: 34660 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5333 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 16:03 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: .........

Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється.

З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі.

Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості .........Нажаль, спиратися в цьому на власний досвід - це спиратися на минуле, і це не кращий шлях для прийняття рішень в світі, що дуже швидко міняється.З досвіду можу сказати одне: практично в будь-якій сфері можна досягти успіху, якщо тобі це подобається і якщо ти готовий наполегливо працювати і розвиватися. Так було і думаю так і буде. Але треба стати саме топ професіоналом в своїй справі.Немає нічого більш нестабільного, ніж розраховувати на успіх від посередньості

Степень "топовости" тоже бывает разная.

Некоторые профессии могут просто исчезнуть, а какие-то сильно сократиться. До какой степени предсказать сложно. "Топы" какого уровня останутся востребованными, неизвестно. Степень "топовости" тоже бывает разная.Некоторые профессии могут просто исчезнуть, а какие-то сильно сократиться. До какой степени предсказать сложно. "Топы" какого уровня останутся востребованными, неизвестно. Акцент був на іншому- розраховувати на "безпеку" в будь-якій професії, маючи посередні знання і кваліфікацію - вкрай наївно. Навіть в дуже затребуваній. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.

Свідома наполегливість завжди дає результати.

Гарантії, що ніколи нічого не зміниться, звісно, не буде, але професіонал знайде як адаптуватися куди краще за посередність. Акцент був на іншому- розраховувати на "безпеку" в будь-якій професії, маючи посередні знання і кваліфікацію - вкрай наївно. Навіть в дуже затребуваній. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.Свідома наполегливість завжди дає результати.Гарантії, що ніколи нічого не зміниться, звісно, не буде, але професіонал знайде як адаптуватися куди краще за посередність. Faceless

Модератор Повідомлень: 36194 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1489 раз. Подякували: 8220 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 17:11 Faceless написав: Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.

ппкс

Хочется даже, сколь ни кощунственно это будет выглядеть на финансовом форуме, отвязать этот постулат от финансового успеха.

Если даже окажется, что сфера интересов человека не относится к тем, где крутятся большие деньги, увлеченный своим делом профессионал прокормить себя сможет и будет счастливее тех, кто работает исключительно ради денег, даже больших денег.

Поэтому сама идея "помощи" при выборе профессии выглядит медвежьей услугой. Тем более, что продолжительность карьеры человека значительно превышает сроки, на которых можно что-то прогнозировать. ппксХочется даже, сколь ни кощунственно это будет выглядеть на финансовом форуме, отвязать этот постулат от финансового успеха.Если даже окажется, что сфера интересов человека не относится к тем, где крутятся большие деньги, увлеченный своим делом профессионал прокормить себя сможет и будет счастливее тех, кто работает исключительно ради денег, даже больших денег.Поэтому сама идея "помощи" при выборе профессии выглядит медвежьей услугой. Тем более, что продолжительность карьеры человека значительно превышает сроки, на которых можно что-то прогнозировать. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8338 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6440 раз. Подякували: 21551 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 17:18 Ну, не факт, не факт.

У шкільно – університетського приятеля обидва зятя – кандидати історичних наук.

Чудові хлопці.

Бідні, як церковні миші.

«Увлеченные своим делом профессионалы» реально.

Одного разу одному з них пощастило: потрапив на якусь історичну конференцію, там було необхідно прилетіти до Парижа в аеропорт Шарля де Голля, а відлітати з аеропорту Орлі.

Так ось здійснив перехід пішки: грошей на переїзд не було.

Всі роки жили разом з тестем та тещею в 3-к квартирі в Києві.

Ой, не факт…

Ой, не факт…



P.S. Вважав і вважаю, що допомога при виборі професії - то справа номер один. Плюс «клепка» в голові. Плюс «повезло/щасливий збіг обставин». akurt

Повідомлень: 10939 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3965 раз. Подякували: 1423 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 17:48 akurt написав: Одного разу одному з них пощастило: потрапив на якусь історичну конференцію, там було необхідно прилетіти до Парижа в аеропорт Шарля де Голля, а відлітати з аеропорту Орлі.

Так ось здійснив перехід пішки: грошей на переїзд не було.

Одного разу одному з них пощастило: потрапив на якусь історичну конференцію, там було необхідно прилетіти до Парижа в аеропорт Шарля де Голля, а відлітати з аеропорту Орлі.Так ось здійснив перехід пішки: грошей на переїзд не було.

48 км? Пішки? Вийшов би на пару місяців раніше - ще й на літаку б зекономив.



ПС. Рекрутери стабільно написують у LinkedIn з пропозиціями пройти співбесіду. Але я вже зараз вийшов на рівень "2-3 години роботи на день" і на новому місці усе розгрібати та налаштовувати лінь. 48 км? Пішки? Вийшов би на пару місяців раніше - ще й на літаку б зекономив.ПС. Рекрутери стабільно написують у LinkedIn з пропозиціями пройти співбесіду. Але я вже зараз вийшов на рівень "2-3 години роботи на день" і на новому місці усе розгрібати та налаштовувати лінь. Gastarbaiter Повідомлень: 3664 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 18:20 Faceless написав: ...........

Акцент був на іншому- розраховувати на "безпеку" в будь-якій професії, маючи посередні знання і кваліфікацію - вкрай наївно. Навіть в дуже затребуваній. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.

Свідома наполегливість завжди дає результати.

Гарантії, що ніколи нічого не зміниться, звісно, не буде, але професіонал знайде як адаптуватися куди краще за посередність. ...........Акцент був на іншому- розраховувати на "безпеку" в будь-якій професії, маючи посередні знання і кваліфікацію - вкрай наївно. Навіть в дуже затребуваній. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.Свідома наполегливість завжди дає результати.Гарантії, що ніколи нічого не зміниться, звісно, не буде, але професіонал знайде як адаптуватися куди краще за посередність. С этим согласен.

Но я немного о другом.

Подавляющее большинство работников в любой области это +- середняки.

Способности у людей разные, не всем дано быть Эйнштейнами, Ландау или даже Сахаровыми. Старания и труд могут слегка (или даже сильно) компенсировать разницу, но только отчасти. Так что при сильном сокращении потребности в профессии у обычного человека (не гения) гарантии нет. И "свідома наполегливість" может и не дать результата.

Сибарит написав: ..........

Хочется даже, сколь ни кощунственно это будет выглядеть на финансовом форуме, отвязать этот постулат от финансового успеха.

Если даже окажется, что сфера интересов человека не относится к тем, где крутятся большие деньги, увлеченный своим делом профессионал прокормить себя сможет и будет счастливее тех, кто работает исключительно ради денег, даже больших денег.

Поэтому сама идея "помощи" при выборе профессии выглядит медвежьей услугой. Тем более, что продолжительность карьеры человека значительно превышает сроки, на которых можно что-то прогнозировать. ..........Хочется даже, сколь ни кощунственно это будет выглядеть на финансовом форуме, отвязать этот постулат от финансового успеха.Если даже окажется, что сфера интересов человека не относится к тем, где крутятся большие деньги, увлеченный своим делом профессионал прокормить себя сможет и будет счастливее тех, кто работает исключительно ради денег, даже больших денег.Поэтому сама идея "помощи" при выборе профессии выглядит медвежьей услугой. Тем более, что продолжительность карьеры человека значительно превышает сроки, на которых можно что-то прогнозировать. Согласен, что такой человек будет счастливее того, кто зарабатывает больше, но занимается нелюбимым и неинтересным для него делом. Но вот сможет ли прокормить себя и свою семью, это вопрос. Бывает, что человек вынужден бросать любимую работу ради денег. Хотя, конечно, у разных людей разные понятия о достойном/достаточном доходе.

Пример akurt"а не очень, но в общем-то реально описывает ситуацию. Историки у нас достаточно бедны, хотя и не как церковные мыши.

Глядя на таких, Успіх задаёт вопрос: "А на фига тот диплом?" С этим согласен.Но я немного о другом.Подавляющее большинство работников в любой области это +- середняки.Способности у людей разные, не всем дано быть Эйнштейнами, Ландау или даже Сахаровыми. Старания и труд могут слегка (или даже сильно) компенсировать разницу, но только отчасти. Так что при сильном сокращении потребности в профессии у обычного человека (не гения) гарантии нет. И "свідома наполегливість" может и не дать результата.Согласен, что такой человек будет счастливее того, кто зарабатывает больше, но занимается нелюбимым и неинтересным для него делом. Но вот сможет ли прокормить себя и свою семью, это вопрос. Бывает, что человек вынужден бросать любимую работу ради денег. Хотя, конечно, у разных людей разные понятия о достойном/достаточном доходе.Пример"а не очень, но в общем-то реально описывает ситуацию. Историки у нас достаточно бедны, хотя и не как церковные мыши.Глядя на таких,задаёт вопрос: "А на фига тот диплом?" ЛАД 2 Повідомлень: 34660 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5333 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 18:22 Gastarbaiter написав: akurt написав: Одного разу одному з них пощастило: потрапив на якусь історичну конференцію, там було необхідно прилетіти до Парижа в аеропорт Шарля де Голля, а відлітати з аеропорту Орлі.

Так ось здійснив перехід пішки: грошей на переїзд не було.

Одного разу одному з них пощастило: потрапив на якусь історичну конференцію, там було необхідно прилетіти до Парижа в аеропорт Шарля де Голля, а відлітати з аеропорту Орлі.Так ось здійснив перехід пішки: грошей на переїзд не було.

48 км? Пішки? Вийшов би на пару місяців раніше - ще й на літаку б зекономив.



ПС. Рекрутери стабільно написують у LinkedIn з пропозиціями пройти співбесіду. Але я вже зараз вийшов на рівень "2-3 години роботи на день" і на новому місці усе розгрібати та налаштовувати лінь. 48 км? Пішки? Вийшов би на пару місяців раніше - ще й на літаку б зекономив.ПС. Рекрутери стабільно написують у LinkedIn з пропозиціями пройти співбесіду. Але я вже зараз вийшов на рівень "2-3 години роботи на день" і на новому місці усе розгрібати та налаштовувати лінь.

це замість тих невдах звільнених з мілкосохта? це замість тих невдах звільнених з мілкосохта? flyman

Повідомлень: 39633 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2831 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 18:29 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ...........

Акцент був на іншому- розраховувати на "безпеку" в будь-якій професії, маючи посередні знання і кваліфікацію - вкрай наївно. Навіть в дуже затребуваній. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.

Свідома наполегливість завжди дає результати.

Гарантії, що ніколи нічого не зміниться, звісно, не буде, але професіонал знайде як адаптуватися куди краще за посередність. ...........Акцент був на іншому- розраховувати на "безпеку" в будь-якій професії, маючи посередні знання і кваліфікацію - вкрай наївно. Навіть в дуже затребуваній. Тому пріоритет варто віддавати в першу чергу тому, де тобі цікаво, і ти готовий гарувати, без необхідності мучитися від ненависного заняття.Свідома наполегливість завжди дає результати.Гарантії, що ніколи нічого не зміниться, звісно, не буде, але професіонал знайде як адаптуватися куди краще за посередність. С этим согласен.

Но я немного о другом.

Подавляющее большинство работников в любой области это +- середняки.

Способности у людей разные, не всем дано быть Эйнштейнами, Ландау или даже Сахаровыми. Старания и труд могут слегка (или даже сильно) компенсировать разницу, но только отчасти. Так что при сильном сокращении потребности в профессии у обычного человека (не гения) гарантии нет. И "свідома наполегливість" может и не дать результата.

С этим согласен.Но я немного о другом.Подавляющее большинство работников в любой области это +- середняки.Способности у людей разные, не всем дано быть Эйнштейнами, Ландау или даже Сахаровыми. Старания и труд могут слегка (или даже сильно) компенсировать разницу, но только отчасти. Так что при сильном сокращении потребности в профессии у обычного человека (не гения) гарантии нет. И "свідома наполегливість" может и не дать результата.

Переважній більшості і не світить ні успішність ні стабільність. Хіба що пощастить. Таке вже життя.

А гарантій ні в кого нема. В жодній країні. Структурне безробіття вимітає цілі галузі, проте навіть в таких ситуаціях залишаються ніші, де працюють найкращі.

А якщо не залишаються, то знаходять суміжні галузі.

Чисто теоретично і свідома наполегливість може не дати результату, але з свого досвіду можу сказати: той, хто якісно робить свою роботу, постійно вдосконалюється, вчиться - не бідуватиме, навіть якщо криза зачепить його галузь. В крайньому випадку знайде щось суміжне, де зможе застосувати свої навички. Переважній більшості і не світить ні успішність ні стабільність. Хіба що пощастить. Таке вже життя.А гарантій ні в кого нема. В жодній країні. Структурне безробіття вимітає цілі галузі, проте навіть в таких ситуаціях залишаються ніші, де працюють найкращі.А якщо не залишаються, то знаходять суміжні галузі.Чисто теоретично і свідома наполегливість може не дати результату, але з свого досвіду можу сказати: той, хто якісно робить свою роботу, постійно вдосконалюється, вчиться - не бідуватиме, навіть якщо криза зачепить його галузь. В крайньому випадку знайде щось суміжне, де зможе застосувати свої навички. Faceless

Модератор Повідомлень: 36194 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1489 раз. Подякували: 8220 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 18:59 Faceless написав: [

...................

Переважній більшості і не світить ні успішність ні стабільність. Хіба що пощастить. Таке вже життя.

А гарантій ні в кого нема. В жодній країні. Структурне безробіття вимітає цілі галузі, проте навіть в таких ситуаціях залишаються ніші, де працюють найкращі.

А якщо не залишаються, то знаходять суміжні галузі.

Чисто теоретично і свідома наполегливість може не дати результату, але з свого досвіду можу сказати: той, хто якісно робить свою роботу, постійно вдосконалюється, вчиться - не бідуватиме, навіть якщо криза зачепить його галузь. В крайньому випадку знайде щось суміжне, де зможе застосувати свої навички. ...................Переважній більшості і не світить ні успішність ні стабільність. Хіба що пощастить. Таке вже життя.А гарантій ні в кого нема. В жодній країні. Структурне безробіття вимітає цілі галузі, проте навіть в таких ситуаціях залишаються ніші, деА якщо не залишаються, то знаходять суміжні галузі.Чисто теоретично і свідома наполегливість може не дати результату, але з свого досвіду можу сказати: той, хто якісно робить свою роботу, постійно вдосконалюється, вчиться - не бідуватиме, навіть якщо криза зачепить його галузь. В крайньому випадку знайде щось суміжне, де зможе застосувати свої навички.

Так я почти со всем этим и не спорю.

Просто я не говорю о найкращих. Они, возможно, уцелеют даже при крахе отрасли. Но сегодня производство бывает сильно узкоспециализировано и при потере работы найти что-то близкое может быть практически не возможно. Тем более, что в смежных отраслях места не пустуют, там тоже работают люди. А серьёзно переквалифицироваться в более-менее приличном возрасте (хотя бы после 40) бывает нелегко. Обратите внимание, что большинство открытий делалось учёными в молодом возрасте. На параллельной ветке я писал о рассказе Азимова. Это имеет некоторое отношение и к данному вопросу.

А "переважна більшість" достаточно часто достигает очень неплохого успеха благодаря упорному труду и приобретённому опыту, который при существенном изменении деятельности теряется. Так я почти со всем этим и не спорю.Просто я не говорю о. Они, возможно, уцелеют даже при крахе отрасли. Но сегодня производство бывает сильно узкоспециализировано и при потере работы найти что-то близкое может быть практически не возможно. Тем более, что в смежных отраслях места не пустуют, там тоже работают люди. А серьёзно переквалифицироваться в более-менее приличном возрасте (хотя бы после 40) бывает нелегко. Обратите внимание, что большинство открытий делалось учёными в молодом возрасте. На параллельной ветке я писал о рассказе Азимова. Это имеет некоторое отношение и к данному вопросу.А "переважна більшість" достаточно часто достигает очень неплохого успеха благодаря упорному труду и, который при существенном изменении деятельности теряется. ЛАД 2 Повідомлень: 34660 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5333 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2823282428252826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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