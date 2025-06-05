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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 чер, 2025 19:15
akurt написав:
«Пилите, Шура, пилите! Она золотая!» («Золотой теленок»).
До речі: самі напросилися.
А ну порадьте, яку Ви особисто - підкреслюю - Ви особисто - керуючись своїм багато життєвим та професійним досвідом, порадите спеціальність/професію?
Без жартів. Ось напишіть. Ми всі чекаємо.
Для максимально швидкої інтеграції на ринку праці, особливо із невисоким рівнем знання мови
Професії, які суттєво залежать від таланту
1. Музикант/співак
2. Спортсмен
Професії, які не суттєво залежать від таланту або взагалі не залежать:
1. Педагог із знанням жестової мови (глухонімих)
2. Автослюсар
Востаннє редагувалось xaos_3
в Чет 05 чер, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:27
ЛАД написав: Faceless написав:
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Переважній більшості і не світить ні успішність ні стабільність. Хіба що пощастить. Таке вже життя.
А гарантій ні в кого нема. В жодній країні. Структурне безробіття вимітає цілі галузі, проте навіть в таких ситуаціях залишаються ніші, де працюють найкращі
.
А якщо не залишаються, то знаходять суміжні галузі.
Чисто теоретично і свідома наполегливість може не дати результату, але з свого досвіду можу сказати: той, хто якісно робить свою роботу, постійно вдосконалюється, вчиться - не бідуватиме, навіть якщо криза зачепить його галузь. В крайньому випадку знайде щось суміжне, де зможе застосувати свої навички.
Так я почти со всем этим и не спорю.
Просто я не говорю о найкращих
. Они, возможно, уцелеют даже при крахе отрасли. Но сегодня производство бывает сильно узкоспециализировано и при потере работы найти что-то близкое может быть практически не возможно. Тем более, что в смежных отраслях места не пустуют, там тоже работают люди. А серьёзно переквалифицироваться в более-менее приличном возрасте (хотя бы после 40) бывает нелегко. Обратите внимание, что большинство открытий делалось учёными в молодом возрасте. На параллельной ветке я писал о рассказе Азимова. Это имеет некоторое отношение и к данному вопросу.
А "переважна більшість" достаточно часто достигает очень неплохого успеха благодаря упорному труду и приобретённому опыту
, который при существенном изменении деятельности теряется.
Выбирая профессию, каждый надеется стать если не лучшим, то очень хорошим.
Переквалифицироваться после 40 действительно очень трудно, но когда в 20 человек выбирает профессию, никто не знает, придется ли ему переквалифицироваться через полжизни. Поэтому нет никаких обоснованных причин отказываться от собственных предпочтений ради кота в мешке.
Да, пробиться в топ получается не у всех, но того, кто занимается любимым делом, шансов значительно больше. Желание заработать много денег - очень скверная мотивация, она перекрывает путь к совершенству, заставляя размениваться на сиюминутные мелочи.
То, что у большинства получится далеко не все, не имеет никакого значения. Мы говорим об индивидуальном пути человека. Если не пытаться, точно не получится.
И да, если любимого дела не хватит на всю жизнь, это будет менее обидно, чем если от него отказаться изначально.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:57
Gastarbaiter написав:
48 км? Пішки? Вийшов би на пару місяців раніше - ще й на літаку б зекономив.
Так, пішки 48 км. Без жартів.
Історики - люди цікаві. В історичній експедиції лазять такими стежками… і значно більшу відстань проходять…
Я закінчив школу без золотої медалі (хоча в атестаті були тільки вищі оцінки), а найкращою розумницею - золотою медалісткою - була худенька школярка, яка вступила при шаленому нереальному конкурсі - на супер престижний Історичний факультет.
Закінчила та була років 10 поспіль в історичних експедиціях - линдала по фортецях, курганах та фортах… там і заміж вийшла. За історика.
Тоді вже осіла працювати в одному з відомих українських музеїв. В «запасниках» - підвалах.
Теж без жартів. Запрошувала якось відвідати її музей безкоштовно. Ну, я так в тому музеї не один раз був - а так думаю якось - провідаю однокласницю-історика. Типу «2-в-1».
Довго я на вході розказував, хто я та до кого прийшов, та що мене запросили, та як звуть та хто вона…
Не пригадали на вході - підвали мабуть глибокі - але пропустили «про всяк випадок».
Пізніше дізнався, що так і працює. У підвалі.
В «запасниках, чи в «заручниках».
Дійсно пан Успіх може задати питання: навіщо та золота медаль і той престижний факультет і та престижна спеціальність…
Невірний вибір спеціальності. Не те порадили найрозумніший дівчині школи (без перебільшення).
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:00
Сибарит написав:
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Выбирая профессию, каждый надеется стать если не лучшим, то очень хорошим.
Переквалифицироваться после 40 действительно очень трудно, но когда в 20 человек выбирает профессию, никто не знает, придется ли ему переквалифицироваться через полжизни. Поэтому нет никаких обоснованных причин отказываться от собственных предпочтений ради кота в мешке.
Да, пробиться в топ получается не у всех, но того, кто занимается любимым делом, шансов значительно больше. Желание заработать много денег - очень скверная мотивация, она перекрывает путь к совершенству, заставляя размениваться на сиюминутные мелочи.
То, что у большинства получится далеко не все, не имеет никакого значения. Мы говорим об индивидуальном пути человека. Если не пытаться, точно не получится.
И да, если любимого дела не хватит на всю жизнь, это будет менее обидно, чем если от него отказаться изначально.
Всё верно.
Стоит ещё заметить, что обычно у человека есть разные интересы, редко бывает, что всё сводится только к одному. Так же, как редко встречаются однолюбы.
Поэтому можно найти разные работы, которые тебя устраивают.
Но желание заработать много/достаточно денег тоже может служить неплохой мотивацией. Когда мне пришлось бросить работу на заводе и заняться бизнесом, мотивацией было именно это. Хотя запросы у меня достаточно скромные. Основные траты были турпоездки.
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