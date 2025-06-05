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#<1 ... 2824282528262827 Додано: Чет 05 чер, 2025 19:15 akurt написав: «Пилите, Шура, пилите! Она золотая!» («Золотой теленок»).



До речі: самі напросилися.

А ну порадьте, яку Ви особисто - підкреслюю - Ви особисто - керуючись своїм багато життєвим та професійним досвідом, порадите спеціальність/професію?

Без жартів. Ось напишіть. Ми всі чекаємо. «Пилите, Шура, пилите! Она золотая!» («Золотой теленок»).До речі: самі напросилися.А ну порадьте, яку Ви особисто - підкреслюю - Ви особисто - керуючись своїм багато життєвим та професійним досвідом, порадите спеціальність/професію?Без жартів. Ось напишіть. Ми всі чекаємо.



Для максимально швидкої інтеграції на ринку праці, особливо із невисоким рівнем знання мови

Професії, які суттєво залежать від таланту

1. Музикант/співак

2. Спортсмен

Професії, які не суттєво залежать від таланту або взагалі не залежать:

1. Педагог із знанням жестової мови (глухонімих)

2. Автослюсар Для максимально швидкої інтеграції на ринку праці, особливо із невисоким рівнем знання мовиПрофесії, які суттєво залежать від таланту1. Музикант/співак2. СпортсменПрофесії, які не суттєво залежать від таланту або взагалі не залежать:1. Педагог із знанням жестової мови (глухонімих)2. Автослюсар Востаннє редагувалось xaos_3 в Чет 05 чер, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз. xaos_3 Повідомлень: 52 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 19:27 ЛАД написав: Faceless написав: [

...................

Переважній більшості і не світить ні успішність ні стабільність. Хіба що пощастить. Таке вже життя.

А гарантій ні в кого нема. В жодній країні. Структурне безробіття вимітає цілі галузі, проте навіть в таких ситуаціях залишаються ніші, де працюють найкращі.

А якщо не залишаються, то знаходять суміжні галузі.

Чисто теоретично і свідома наполегливість може не дати результату, але з свого досвіду можу сказати: той, хто якісно робить свою роботу, постійно вдосконалюється, вчиться - не бідуватиме, навіть якщо криза зачепить його галузь. В крайньому випадку знайде щось суміжне, де зможе застосувати свої навички. ...................Переважній більшості і не світить ні успішність ні стабільність. Хіба що пощастить. Таке вже життя.А гарантій ні в кого нема. В жодній країні. Структурне безробіття вимітає цілі галузі, проте навіть в таких ситуаціях залишаються ніші, деА якщо не залишаються, то знаходять суміжні галузі.Чисто теоретично і свідома наполегливість може не дати результату, але з свого досвіду можу сказати: той, хто якісно робить свою роботу, постійно вдосконалюється, вчиться - не бідуватиме, навіть якщо криза зачепить його галузь. В крайньому випадку знайде щось суміжне, де зможе застосувати свої навички.

Так я почти со всем этим и не спорю.

Просто я не говорю о найкращих. Они, возможно, уцелеют даже при крахе отрасли. Но сегодня производство бывает сильно узкоспециализировано и при потере работы найти что-то близкое может быть практически не возможно. Тем более, что в смежных отраслях места не пустуют, там тоже работают люди. А серьёзно переквалифицироваться в более-менее приличном возрасте (хотя бы после 40) бывает нелегко. Обратите внимание, что большинство открытий делалось учёными в молодом возрасте. На параллельной ветке я писал о рассказе Азимова. Это имеет некоторое отношение и к данному вопросу.

А "переважна більшість" достаточно часто достигает очень неплохого успеха благодаря упорному труду и приобретённому опыту, который при существенном изменении деятельности теряется. Так я почти со всем этим и не спорю.Просто я не говорю о. Они, возможно, уцелеют даже при крахе отрасли. Но сегодня производство бывает сильно узкоспециализировано и при потере работы найти что-то близкое может быть практически не возможно. Тем более, что в смежных отраслях места не пустуют, там тоже работают люди. А серьёзно переквалифицироваться в более-менее приличном возрасте (хотя бы после 40) бывает нелегко. Обратите внимание, что большинство открытий делалось учёными в молодом возрасте. На параллельной ветке я писал о рассказе Азимова. Это имеет некоторое отношение и к данному вопросу.А "переважна більшість" достаточно часто достигает очень неплохого успеха благодаря упорному труду и, который при существенном изменении деятельности теряется.

Выбирая профессию, каждый надеется стать если не лучшим, то очень хорошим.

Переквалифицироваться после 40 действительно очень трудно, но когда в 20 человек выбирает профессию, никто не знает, придется ли ему переквалифицироваться через полжизни. Поэтому нет никаких обоснованных причин отказываться от собственных предпочтений ради кота в мешке.

Да, пробиться в топ получается не у всех, но того, кто занимается любимым делом, шансов значительно больше. Желание заработать много денег - очень скверная мотивация, она перекрывает путь к совершенству, заставляя размениваться на сиюминутные мелочи.



То, что у большинства получится далеко не все, не имеет никакого значения. Мы говорим об индивидуальном пути человека. Если не пытаться, точно не получится.



И да, если любимого дела не хватит на всю жизнь, это будет менее обидно, чем если от него отказаться изначально. Выбирая профессию, каждый надеется стать если не лучшим, то очень хорошим.Переквалифицироваться после 40 действительно очень трудно, но когда в 20 человек выбирает профессию, никто не знает, придется ли ему переквалифицироваться через полжизни. Поэтому нет никаких обоснованных причин отказываться от собственных предпочтений ради кота в мешке.Да, пробиться в топ получается не у всех, но того, кто занимается любимым делом, шансов значительно больше. Желание заработать много денег - очень скверная мотивация, она перекрывает путь к совершенству, заставляя размениваться на сиюминутные мелочи.То, что у большинства получится далеко не все, не имеет никакого значения. Мы говорим об индивидуальном пути человека. Если не пытаться, точно не получится.И да, если любимого дела не хватит на всю жизнь, это будет менее обидно, чем если от него отказаться изначально. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8343 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6440 раз. Подякували: 21553 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 19:57 Gastarbaiter написав: 48 км? Пішки? Вийшов би на пару місяців раніше - ще й на літаку б зекономив.

48 км? Пішки? Вийшов би на пару місяців раніше - ще й на літаку б зекономив.

Так, пішки 48 км. Без жартів.

Історики - люди цікаві. В історичній експедиції лазять такими стежками… і значно більшу відстань проходять…

Я закінчив школу без золотої медалі (хоча в атестаті були тільки вищі оцінки), а найкращою розумницею - золотою медалісткою - була худенька школярка, яка вступила при шаленому нереальному конкурсі - на супер престижний Історичний факультет.

Закінчила та була років 10 поспіль в історичних експедиціях - линдала по фортецях, курганах та фортах… там і заміж вийшла. За історика.

Тоді вже осіла працювати в одному з відомих українських музеїв. В «запасниках» - підвалах.

Теж без жартів. Запрошувала якось відвідати її музей безкоштовно. Ну, я так в тому музеї не один раз був - а так думаю якось - провідаю однокласницю-історика. Типу «2-в-1».

Довго я на вході розказував, хто я та до кого прийшов, та що мене запросили, та як звуть та хто вона…

Не пригадали на вході - підвали мабуть глибокі - але пропустили «про всяк випадок».

Пізніше дізнався, що так і працює. У підвалі.

В «запасниках, чи в «заручниках».



Дійсно пан Успіх може задати питання: навіщо та золота медаль і той престижний факультет і та престижна спеціальність…



Невірний вибір спеціальності. Не те порадили найрозумніший дівчині школи (без перебільшення). Так, пішки 48 км. Без жартів.Історики - люди цікаві. В історичній експедиції лазять такими стежками… і значно більшу відстань проходять…Я закінчив школу без золотої медалі (хоча в атестаті були тільки вищі оцінки), а найкращою розумницею - золотою медалісткою - була худенька школярка, яка вступила при шаленому нереальному конкурсі - на супер престижний Історичний факультет.Закінчила та була років 10 поспіль в історичних експедиціях - линдала по фортецях, курганах та фортах… там і заміж вийшла. За історика.Тоді вже осіла працювати в одному з відомих українських музеїв. В «запасниках» - підвалах.Теж без жартів. Запрошувала якось відвідати її музей безкоштовно. Ну, я так в тому музеї не один раз був - а так думаю якось - провідаю однокласницю-історика. Типу «2-в-1».Довго я на вході розказував, хто я та до кого прийшов, та що мене запросили, та як звуть та хто вона…Не пригадали на вході - підвали мабуть глибокі - але пропустили «про всяк випадок».Пізніше дізнався, що так і працює. У підвалі.В «запасниках, чи в «заручниках».Дійсно пан Успіх може задати питання: навіщо та золота медаль і той престижний факультет і та престижна спеціальність…Невірний вибір спеціальності. Не те порадили найрозумніший дівчині школи (без перебільшення). akurt

Повідомлень: 10940 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3965 раз. Подякували: 1423 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 20:00 Сибарит написав: ............

Выбирая профессию, каждый надеется стать если не лучшим, то очень хорошим.

Переквалифицироваться после 40 действительно очень трудно, но когда в 20 человек выбирает профессию, никто не знает, придется ли ему переквалифицироваться через полжизни. Поэтому нет никаких обоснованных причин отказываться от собственных предпочтений ради кота в мешке.

Да, пробиться в топ получается не у всех, но того, кто занимается любимым делом, шансов значительно больше. Желание заработать много денег - очень скверная мотивация, она перекрывает путь к совершенству, заставляя размениваться на сиюминутные мелочи.



То, что у большинства получится далеко не все, не имеет никакого значения. Мы говорим об индивидуальном пути человека. Если не пытаться, точно не получится.



И да, если любимого дела не хватит на всю жизнь, это будет менее обидно, чем если от него отказаться изначально. ............Выбирая профессию, каждый надеется стать если не лучшим, то очень хорошим.Переквалифицироваться после 40 действительно очень трудно, но когда в 20 человек выбирает профессию, никто не знает, придется ли ему переквалифицироваться через полжизни. Поэтому нет никаких обоснованных причин отказываться от собственных предпочтений ради кота в мешке.Да, пробиться в топ получается не у всех, но того, кто занимается любимым делом, шансов значительно больше. Желание заработать много денег - очень скверная мотивация, она перекрывает путь к совершенству, заставляя размениваться на сиюминутные мелочи.То, что у большинства получится далеко не все, не имеет никакого значения. Мы говорим об индивидуальном пути человека. Если не пытаться, точно не получится.И да, если любимого дела не хватит на всю жизнь, это будет менее обидно, чем если от него отказаться изначально. Всё верно.

Стоит ещё заметить, что обычно у человека есть разные интересы, редко бывает, что всё сводится только к одному. Так же, как редко встречаются однолюбы.

Поэтому можно найти разные работы, которые тебя устраивают.

Но желание заработать много/достаточно денег тоже может служить неплохой мотивацией. Когда мне пришлось бросить работу на заводе и заняться бизнесом, мотивацией было именно это. Хотя запросы у меня достаточно скромные. Основные траты были турпоездки. Всё верно.Стоит ещё заметить, что обычно у человека есть разные интересы, редко бывает, что всё сводится только к одному. Так же, как редко встречаются однолюбы.Поэтому можно найти разные работы, которые тебя устраивают.Но желание заработать много/достаточно денег тоже может служить неплохой мотивацией. Когда мне пришлось бросить работу на заводе и заняться бизнесом, мотивацией было именно это. Хотя запросы у меня достаточно скромные. Основные траты были турпоездки. ЛАД 2 Повідомлень: 34665 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5334 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 22:42 flyman написав: це замість тих невдах звільнених з мілкосохта? це замість тих невдах звільнених з мілкосохта?

Ні, я по табличках в екселі. Дебети, кредити, бюджети, прогнози. Ні, я по табличках в екселі. Дебети, кредити, бюджети, прогнози. Gastarbaiter Повідомлень: 3665 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2824282528262827 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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