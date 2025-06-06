Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:«Пилите, Шура, пилите! Она золотая!» («Золотой теленок»).
До речі: самі напросилися. А ну порадьте, яку Ви особисто - підкреслюю - Ви особисто - керуючись своїм багато життєвим та професійним досвідом, порадите спеціальність/професію? Без жартів. Ось напишіть. Ми всі чекаємо.
Для максимально швидкої інтеграції на ринку праці, особливо із невисоким рівнем знання мови Професії, які суттєво залежать від таланту 1. Музикант/співак 2. Спортсмен Професії, які не суттєво залежать від таланту або взагалі не залежать: 1. Педагог із знанням жестової мови (глухонімих) 2. Автослюсар
Востаннє редагувалось xaos_3 в Чет 05 чер, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:[ ................... Переважній більшості і не світить ні успішність ні стабільність. Хіба що пощастить. Таке вже життя. А гарантій ні в кого нема. В жодній країні. Структурне безробіття вимітає цілі галузі, проте навіть в таких ситуаціях залишаються ніші, де працюють найкращі. А якщо не залишаються, то знаходять суміжні галузі. Чисто теоретично і свідома наполегливість може не дати результату, але з свого досвіду можу сказати: той, хто якісно робить свою роботу, постійно вдосконалюється, вчиться - не бідуватиме, навіть якщо криза зачепить його галузь. В крайньому випадку знайде щось суміжне, де зможе застосувати свої навички.
Так я почти со всем этим и не спорю. Просто я не говорю о найкращих. Они, возможно, уцелеют даже при крахе отрасли. Но сегодня производство бывает сильно узкоспециализировано и при потере работы найти что-то близкое может быть практически не возможно. Тем более, что в смежных отраслях места не пустуют, там тоже работают люди. А серьёзно переквалифицироваться в более-менее приличном возрасте (хотя бы после 40) бывает нелегко. Обратите внимание, что большинство открытий делалось учёными в молодом возрасте. На параллельной ветке я писал о рассказе Азимова. Это имеет некоторое отношение и к данному вопросу. А "переважна більшість" достаточно часто достигает очень неплохого успеха благодаря упорному труду и приобретённому опыту, который при существенном изменении деятельности теряется.
Выбирая профессию, каждый надеется стать если не лучшим, то очень хорошим. Переквалифицироваться после 40 действительно очень трудно, но когда в 20 человек выбирает профессию, никто не знает, придется ли ему переквалифицироваться через полжизни. Поэтому нет никаких обоснованных причин отказываться от собственных предпочтений ради кота в мешке. Да, пробиться в топ получается не у всех, но того, кто занимается любимым делом, шансов значительно больше. Желание заработать много денег - очень скверная мотивация, она перекрывает путь к совершенству, заставляя размениваться на сиюминутные мелочи.
То, что у большинства получится далеко не все, не имеет никакого значения. Мы говорим об индивидуальном пути человека. Если не пытаться, точно не получится.
И да, если любимого дела не хватит на всю жизнь, это будет менее обидно, чем если от него отказаться изначально.
Gastarbaiter написав:48 км? Пішки? Вийшов би на пару місяців раніше - ще й на літаку б зекономив.
Так, пішки 48 км. Без жартів. Історики - люди цікаві. В історичній експедиції лазять такими стежками… і значно більшу відстань проходять… Я закінчив школу без золотої медалі (хоча в атестаті були тільки вищі оцінки), а найкращою розумницею - золотою медалісткою - була худенька школярка, яка вступила при шаленому нереальному конкурсі - на супер престижний Історичний факультет. Закінчила та була років 10 поспіль в історичних експедиціях - линдала по фортецях, курганах та фортах… там і заміж вийшла. За історика. Тоді вже осіла працювати в одному з відомих українських музеїв. В «запасниках» - підвалах. Теж без жартів. Запрошувала якось відвідати її музей безкоштовно. Ну, я так в тому музеї не один раз був - а так думаю якось - провідаю однокласницю-історика. Типу «2-в-1». Довго я на вході розказував, хто я та до кого прийшов, та що мене запросили, та як звуть та хто вона… Не пригадали на вході - підвали мабуть глибокі - але пропустили «про всяк випадок». Пізніше дізнався, що так і працює. У підвалі. В «запасниках, чи в «заручниках».
Дійсно пан Успіх може задати питання: навіщо та золота медаль і той престижний факультет і та престижна спеціальність…
Невірний вибір спеціальності. Не те порадили найрозумніший дівчині школи (без перебільшення).
Сибарит написав:............ Выбирая профессию, каждый надеется стать если не лучшим, то очень хорошим. Переквалифицироваться после 40 действительно очень трудно, но когда в 20 человек выбирает профессию, никто не знает, придется ли ему переквалифицироваться через полжизни. Поэтому нет никаких обоснованных причин отказываться от собственных предпочтений ради кота в мешке. Да, пробиться в топ получается не у всех, но того, кто занимается любимым делом, шансов значительно больше. Желание заработать много денег - очень скверная мотивация, она перекрывает путь к совершенству, заставляя размениваться на сиюминутные мелочи.
То, что у большинства получится далеко не все, не имеет никакого значения. Мы говорим об индивидуальном пути человека. Если не пытаться, точно не получится.
И да, если любимого дела не хватит на всю жизнь, это будет менее обидно, чем если от него отказаться изначально.
Всё верно. Стоит ещё заметить, что обычно у человека есть разные интересы, редко бывает, что всё сводится только к одному. Так же, как редко встречаются однолюбы. Поэтому можно найти разные работы, которые тебя устраивают. Но желание заработать много/достаточно денег тоже может служить неплохой мотивацией. Когда мне пришлось бросить работу на заводе и заняться бизнесом, мотивацией было именно это. Хотя запросы у меня достаточно скромные. Основные траты были турпоездки.
xaos_3 написав:Для максимально швидкої інтеграції на ринку праці, особливо із невисоким рівнем знання мови Професії, які суттєво залежать від таланту 1. Музикант/співак 2. Спортсмен Професії, які не суттєво залежать від таланту або взагалі не залежать: 1. Педагог із знанням жестової мови (глухонімих) 2. Автослюсар
Мабуть вірний перелік. Хіба що можна додати якісь уточнення. Наприклад, якщо це "Музикант/співак" - або "Спортсмен" - то повинен бути або видатним/помітним, або буде сидіти все життя в симфонічному оркестрі без руху, а грати на весіллях зараз не модно.
Товаришую з творчою родиною - українці, які давно вже мешкають в Анталії та мають власну квартиру. Дуже гарно виховують сина, можна навіть дивуватися: починалося з того, що я запропонував з"їздити разом на моєму авто в гірськолижний центр Саклікент в 43 км від Анталії. Миттєво погодилися, прибули з іншого боку Анталії на своєму авто, втрьох: "Видатний музикант", його жінка "Видатний музикант" та їх син - син видатних музикантів. Хлопець 10 років вперше бачив по важкій гірській трасі (ми їхали на позашляховику) то величезні скелі, то стадо овець, то лижі та витяги. А пізніще за моєю порадою віддали на "Великий теніс" - тренер наш українець з Маріуполя. Так той хлопчина вже представляє Україну на якихось там змаганнях - а починав 2 роки тому "з нуля". Хто зна - може буде "Видатним спортсменом"...
Ну так ось: музиканти спеціалізуються на джазі, мінімум 3 місяця на рік в океанських круїзах (з грудня 2024 були десь там біля Австралії), влітку виступають в дорогих готелях: беруть із собою в колектив третю особу - дівчину, яка би щось там співала. В круїзі окрема каюта, безкоштовне харчування за стандартами пасажирів та 3 000 доларів на особу в місяць. В готелях - а вони виступають тільки в дорогих - теж здається 3000 на місяць...
Але "бринькати" та водити смичком по струнах ТРЕБА ВМІТИ. Один раз на судні в ліфті охронець сказав, що він заздрить роботі музиканта і його зарплатні, питав, скільки років треба вчитися. Наш герой подумав та сказав: "Приблизно 10 років". Тоді охоронець сказав, що залишається охоронцем...
P.S. Пан Олександр - той музикант - мешкає в Анталії вже років 10. Зараз консультую його щодо продовження перебування його авто після 30 червня 2025 - турки придумали нововведення, треба до того нововведення пристосуватися... Продовжують перебування автівок української реєстрації (вперше таке з"явилися в циркулярному листі митницям) тільки для авто, які було ввезено після 24.02.2022 року. Розбираємося. Спрямували листа в Анкару з проханням роз"яснити, що робити іншим... Наше консульство офіційно попередило українців в Анталії, що треба "чухати потилицю" тим, хто завіз авто до початку війни.