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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 чер, 2025 09:58
rjkz написав: BeneFuckTor написав: Gastarbaiter написав:
350 куо за такий будинок в іпєнях Івано-Франківська? "Ja pierdole!" - вигукнув би польский інвестор.
це притому що за таку катлету можна під варшавой купить аналогічне, то він би ще і попирхнувся))
За такую "катлету" можно в НЙ в нормальном (не для барабашова) районе купить или довольно большую 1 бдрм или примерно такой-же площади 2 бдрм.
Да, не в новом доме, но тут 90+% жилого фонда - старое.
А если не брать какие-то мега дорогие локации, то это чуть меньше средней цены сингл фемели дома по стране. Средняя цена 420 куе.
Поэтому очень сомнительное решение покупать что-то за такие деньги в той локации.
Це ціна для людоловів і розпільщиків, які нахомутали грошей, а як їх вкласти з розумом не знають. В США чи польщі вони нахер непридатні для життя.
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