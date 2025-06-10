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#<1 ... 2832283328342835 Додано: Пон 09 чер, 2025 20:02 Faceless написав: Я вже не кажу, скільки буде коштувати страховка (каско) на неї Я вже не кажу, скільки буде коштувати страховка (каско) на неї

А вот это настоящее расточительство. 😁 А вот это настоящее расточительство. 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8395 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6444 раз. Подякували: 21565 раз. Профіль 131 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 05:38 Re: Еміграція, заробітчанство Цікава дискусія на рахунок «середнього класу».

Важко погодитись, що «середній клас» регламентується наявністю автомобіля чи квадратними метрами житла… бо з втратою залежного джерела доходу (доступу до засобів виробництва) можна на тому авто їхати в собес за оформленням субсидії на згадані квадратні метри.



Карл Маркс цілком влучно таку класифікацію провів (на мою думку): середнім класом є буржуазія, яка володіє і має можливість розпоряджатися засобами виробництва.

«Засіб виробництва» можливо і широко трактувати, в тому числі у сфері послуг.

Маєш нерухомість, дохід від аренди якої забезпечує власні потреби при втраті інших джерел доходів; маєш приватне підприємство чи є самозайнятою особою чи ведеш незалежну професійну діяльність - теж є власником «засоба виробництва» в сфері послуг; маєш цінні папери чи фінансові активи, що генерують прибуток - є власником фінансових засобів виробництва.

І навіть пенсіонер в західній Європі теж може так «класифікуватись», бо його пенсійні накопичення зачасту вкладені в трастові фонди що володіють частками підприємств- опосередковано також є колективними засобами виробництва.



Середній клас має володіти власністю, що є активом (засобом виробництва, що генерує чи прибуток, чи створює суспільне благо або інший новий засіб виробництва).



Будинок, який не генерує дохід - це пасив, а не актив; авто, що не генерує дохід - це пасив; гроші під подушкою - теж пасив, як і айфони і решту речей побутового вжитку без залежності щодо їх вартості.

Найманого працівника, який має 5 квартир, 6 авто та 8 айфонів, але який повністю залежний від не підпорядкованому йому засобу доходу - до «середнього класу» важко віднести. mazurkevych

Повідомлень: 93 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 06:18



News from USA



Всі проблеми («кейси» було поставлено на паузу) для українців в США, повʼязані із Програмою U4U та TPS, 09 червня офіційно розблоковані.

Проблеми зʼявилися з приходом до влади Трампа в січні та в лютому.

Всі дії найактивнішого президента світу виявилися «пустощами».

На жаль - як і дії із швидким закінченням війни…



P.S. Зустрів найбільш цікавий репортаж тут: https://www.facebook.com/share/r/16guDV ... tid=wwXIfr Еміграція, заробітчанствоNews from USAВсі проблеми («кейси» було поставлено на паузу) для українців в США, повʼязані із Програмою U4U та TPS, 09 червня офіційно розблоковані.Проблеми зʼявилися з приходом до влади Трампа в січні та в лютому.Всі дії найактивнішого президента світу виявилися «пустощами».На жаль - як і дії із швидким закінченням війни…P.S. Зустрів найбільш цікавий репортаж тут: akurt

Повідомлень: 10954 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3969 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 10:34 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Пільгові кредити на житло в Європі



Чи маєте ви, або ваші знайомі досвід купівлі житла в кредит у країнах Європи? Поділіться, будь ласка, з якими нюансами та підводними каменями стикалися? Чи маєте ви, або ваші знайомі досвід купівлі житла в кредит у країнах Європи? Поділіться, будь ласка, з якими нюансами та підводними каменями стикалися? Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6185 З нами з: 25.01.06 Подякував: 74 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 12:22 Модератор написав: Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Пільгові кредити на житло в Європі



Чи маєте ви, або ваші знайомі досвід купівлі житла в кредит у країнах Європи? Поділіться, будь ласка, з якими нюансами та підводними каменями стикалися? Чи маєте ви, або ваші знайомі досвід купівлі житла в кредит у країнах Європи? Поділіться, будь ласка, з якими нюансами та підводними каменями стикалися?

По Польщі інформація застаріла. Заявки на БК2% не приймають з 2024 року і ставки за кредитами аж ніяк не 3-5%, а 7-8.

Особливих підводних каменів немає, усе більш-менш як в Україні. Тільки строки довші. Колись в Україні, пам'ятаю, рішення по кредиту приймалося за пару годин. У Польщі остаточну відповідь від банку можна чекати і пару тижнів. Хоча попередній скорінг відбувається теж майже миттєво.

Найбільший банк Польщі, PKO BP, кредитів іноземцям не надає.

Для отримання найкращої пропозиції рекомендується звертатися до фінансових консультантів. Порадять щодо документів та як підтвердити доходи, заповнять завки, допоможуть у комунікації з банком і т.п. Їхні послуги безкоштовні і вони співпрацюють практично з усіма банками.

Ще один нюанс при купівлі нерухомості в Польщі - це використання грошей з фонду PPK. PPK це добровільні недержавні пенсійні фонди, куди можна робити відрахування з з/п. 2% платиш ти, ще 1,5% додає роботодавець. Також (принаймі у теорії) має йти інвестиційний дохід і твої внески фактично подвоюються навіть у перший рік. Окрім головного призначення - додаткової пенсії - ці гроші можна позичити з фонду на придбання нерухомості. Проблема у тому, що ці фонди переважно є підрозділами страхових компаній і не мають своїх офісів. Усі справи вирішуються через офіси страховиків, де персонал взагалі нічого про PPK не знає. Отже, ви підписуєте попередній договір з продавцем нерухомості, де вказуєте що, наприклад, Х тис. (власна котлєта) будуть перераховані протягом найближчих двох днів, ще Y тис. - протягом 3 тижнів (це саме ті гроші з PPK), ну і решта (кредитні) - протягом двох тижнів після підписання договору купівлі-продажу. З цим попереднім договором йдете у офіс страхової, від якої у Вас PPK, і тут починається цирк. Ніхто не знає що саме заповнювати, які документи від Вас потрібні і т.п. Якщо все ж таки вдалося з'ясувати що та як, тоді паперові копії Ваших документів будуть надіслані поштою у центральних офіс в Варшаві, де їх нарешті почнуть роздивлятися спеціалісти. І якщо щось було не так, тоді знову треба мчати до страхової у своєму місті, доносити якісь нові папірці, щоб вони їх знову відправили до Варшави. У мене гроші були у трьох фондах (від різних роботодавців). Перший фонд, який керується Goldman Sachs - усе пройшло чітко. Заяву засвідчив у нотаріуса при підписанні попереднього довору з продавцем, надіслав поштою, через кілька днів гроші вже були виплачені продавцю. Другий від Allianz - довелося приходити 2 рази, але впоралися десь за півтора тижні. Третій від PZU - це повна срака. Десь через тиждень після візиту до офісу страхової на емейл прийшла умова, але невірно було вказано деякі дані. На виправлення знадобилося ще 3 дні. Потім ще кілька днів чекав на пересилання поштою умови до підписання у Краків. Потім вона поштою поїхала назад у Варшаву, де її мав підписати хтось з PZU і ще через кілька днів нарешті виплатити гроші. Але усі строки за попереднім договором з продавцем вже минули. Довелося терміново позичати ці кілька тисяч у близьких щоб не зірвати усю угоду. По Польщі інформація застаріла. Заявки на БК2% не приймають з 2024 року і ставки за кредитами аж ніяк не 3-5%, а 7-8.Особливих підводних каменів немає, усе більш-менш як в Україні. Тільки строки довші. Колись в Україні, пам'ятаю, рішення по кредиту приймалося за пару годин. У Польщі остаточну відповідь від банку можна чекати і пару тижнів. Хоча попередній скорінг відбувається теж майже миттєво.Найбільший банк Польщі, PKO BP, кредитів іноземцям не надає.Для отримання найкращої пропозиції рекомендується звертатися до фінансових консультантів. Порадять щодо документів та як підтвердити доходи, заповнять завки, допоможуть у комунікації з банком і т.п. Їхні послуги безкоштовні і вони співпрацюють практично з усіма банками.Ще один нюанс при купівлі нерухомості в Польщі - це використання грошей з фонду PPK. PPK це добровільні недержавні пенсійні фонди, куди можна робити відрахування з з/п. 2% платиш ти, ще 1,5% додає роботодавець. Також (принаймі у теорії) має йти інвестиційний дохід і твої внески фактично подвоюються навіть у перший рік. Окрім головного призначення - додаткової пенсії - ці гроші можна позичити з фонду на придбання нерухомості. Проблема у тому, що ці фонди переважно є підрозділами страхових компаній і не мають своїх офісів. Усі справи вирішуються через офіси страховиків, де персонал взагалі нічого про PPK не знає. Отже, ви підписуєте попередній договір з продавцем нерухомості, де вказуєте що, наприклад, Х тис. (власна котлєта) будуть перераховані протягом найближчих двох днів, ще Y тис. - протягом 3 тижнів (це саме ті гроші з PPK), ну і решта (кредитні) - протягом двох тижнів після підписання договору купівлі-продажу. З цим попереднім договором йдете у офіс страхової, від якої у Вас PPK, і тут починається цирк. Ніхто не знає що саме заповнювати, які документи від Вас потрібні і т.п. Якщо все ж таки вдалося з'ясувати що та як, тоді паперові копії Ваших документів будуть надіслані поштою у центральних офіс в Варшаві, де їх нарешті почнуть роздивлятися спеціалісти. І якщо щось було не так, тоді знову треба мчати до страхової у своєму місті, доносити якісь нові папірці, щоб вони їх знову відправили до Варшави. У мене гроші були у трьох фондах (від різних роботодавців). Перший фонд, який керується Goldman Sachs - усе пройшло чітко. Заяву засвідчив у нотаріуса при підписанні попереднього довору з продавцем, надіслав поштою, через кілька днів гроші вже були виплачені продавцю. Другий від Allianz - довелося приходити 2 рази, але впоралися десь за півтора тижні. Третій від PZU - це повна срака. Десь через тиждень після візиту до офісу страхової на емейл прийшла умова, але невірно було вказано деякі дані. На виправлення знадобилося ще 3 дні. Потім ще кілька днів чекав на пересилання поштою умови до підписання у Краків. Потім вона поштою поїхала назад у Варшаву, де її мав підписати хтось з PZU і ще через кілька днів нарешті виплатити гроші. Але усі строки за попереднім договором з продавцем вже минули. Довелося терміново позичати ці кілька тисяч у близьких щоб не зірвати усю угоду. Gastarbaiter Повідомлень: 3667 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2832283328342835 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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