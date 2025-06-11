Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2833283428352836> Додано: Пон 09 чер, 2025 20:02 Faceless написав: Я вже не кажу, скільки буде коштувати страховка (каско) на неї Я вже не кажу, скільки буде коштувати страховка (каско) на неї

А вот это настоящее расточительство. 😁 А вот это настоящее расточительство. 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8397 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6444 раз. Подякували: 21567 раз. Профіль 131 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 05:38 Re: Еміграція, заробітчанство Цікава дискусія на рахунок «середнього класу».

Важко погодитись, що «середній клас» регламентується наявністю автомобіля чи квадратними метрами житла… бо з втратою залежного джерела доходу (доступу до засобів виробництва) можна на тому авто їхати в собес за оформленням субсидії на згадані квадратні метри.



Карл Маркс цілком влучно таку класифікацію провів (на мою думку): середнім класом є буржуазія, яка володіє і має можливість розпоряджатися засобами виробництва.

«Засіб виробництва» можливо і широко трактувати, в тому числі у сфері послуг.

Маєш нерухомість, дохід від аренди якої забезпечує власні потреби при втраті інших джерел доходів; маєш приватне підприємство чи є самозайнятою особою чи ведеш незалежну професійну діяльність - теж є власником «засоба виробництва» в сфері послуг; маєш цінні папери чи фінансові активи, що генерують прибуток - є власником фінансових засобів виробництва.

І навіть пенсіонер в західній Європі теж може так «класифікуватись», бо його пенсійні накопичення зачасту вкладені в трастові фонди що володіють частками підприємств- опосередковано також є колективними засобами виробництва.



Середній клас має володіти власністю, що є активом (засобом виробництва, що генерує чи прибуток, чи створює суспільне благо або інший новий засіб виробництва).



Будинок, який не генерує дохід - це пасив, а не актив; авто, що не генерує дохід - це пасив; гроші під подушкою - теж пасив, як і айфони і решту речей побутового вжитку без залежності щодо їх вартості.

Найманого працівника, який має 5 квартир, 6 авто та 8 айфонів, але який повністю залежний від не підпорядкованому йому засобу доходу - до «середнього класу» важко віднести. mazurkevych

Повідомлень: 93 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 06:18



News from USA



Всі проблеми («кейси» було поставлено на паузу) для українців в США, повʼязані із Програмою U4U та TPS, 09 червня офіційно розблоковані.

Проблеми зʼявилися з приходом до влади Трампа в січні та в лютому.

Всі дії найактивнішого президента світу виявилися «пустощами».

На жаль - як і дії із швидким закінченням війни…



P.S. Зустрів найбільш цікавий репортаж тут: https://www.facebook.com/share/r/16guDV ... tid=wwXIfr Еміграція, заробітчанствоNews from USAВсі проблеми («кейси» було поставлено на паузу) для українців в США, повʼязані із Програмою U4U та TPS, 09 червня офіційно розблоковані.Проблеми зʼявилися з приходом до влади Трампа в січні та в лютому.Всі дії найактивнішого президента світу виявилися «пустощами».На жаль - як і дії із швидким закінченням війни…P.S. Зустрів найбільш цікавий репортаж тут: akurt

Повідомлень: 10960 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3969 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 10:34 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Пільгові кредити на житло в Європі



Чи маєте ви, або ваші знайомі досвід купівлі житла в кредит у країнах Європи? Поділіться, будь ласка, з якими нюансами та підводними каменями стикалися? Чи маєте ви, або ваші знайомі досвід купівлі житла в кредит у країнах Європи? Поділіться, будь ласка, з якими нюансами та підводними каменями стикалися? Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6186 З нами з: 25.01.06 Подякував: 75 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 12:22 Модератор написав: Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Пільгові кредити на житло в Європі



Чи маєте ви, або ваші знайомі досвід купівлі житла в кредит у країнах Європи? Поділіться, будь ласка, з якими нюансами та підводними каменями стикалися? Чи маєте ви, або ваші знайомі досвід купівлі житла в кредит у країнах Європи? Поділіться, будь ласка, з якими нюансами та підводними каменями стикалися?

По Польщі інформація застаріла. Заявки на БК2% не приймають з 2024 року і ставки за кредитами аж ніяк не 3-5%, а 7-8.

Особливих підводних каменів немає, усе більш-менш як в Україні. Тільки строки довші. Колись в Україні, пам'ятаю, рішення по кредиту приймалося за пару годин. У Польщі остаточну відповідь від банку можна чекати і пару тижнів. Хоча попередній скорінг відбувається теж майже миттєво.

Найбільший банк Польщі, PKO BP, кредитів іноземцям не надає.

Для отримання найкращої пропозиції рекомендується звертатися до фінансових консультантів. Порадять щодо документів та як підтвердити доходи, заповнять завки, допоможуть у комунікації з банком і т.п. Їхні послуги безкоштовні і вони співпрацюють практично з усіма банками.

Ще один нюанс при купівлі нерухомості в Польщі - це використання грошей з фонду PPK. PPK це добровільні недержавні пенсійні фонди, куди можна робити відрахування з з/п. 2% платиш ти, ще 1,5% додає роботодавець. Також (принаймі у теорії) має йти інвестиційний дохід і твої внески фактично подвоюються навіть у перший рік. Окрім головного призначення - додаткової пенсії - ці гроші можна позичити з фонду на придбання нерухомості. Проблема у тому, що ці фонди переважно є підрозділами страхових компаній і не мають своїх офісів. Усі справи вирішуються через офіси страховиків, де персонал взагалі нічого про PPK не знає. Отже, ви підписуєте договір з продавцем нерухомості, де вказуєте що, наприклад, Х тис. (власна котлєта) будуть перераховані протягом найближчих двох днів, ще Y тис. - протягом 3 тижнів (це саме ті гроші з PPK), ну і решта (кредитні) - протягом ще двох тижнів. З цим договором йдете у офіс страхової, від якої у Вас PPK, і тут починається цирк. Ніхто не знає що саме заповнювати, які документи від Вас потрібні і т.п. Якщо все ж таки вдалося з'ясувати що та як, тоді паперові копії Ваших документів будуть надіслані поштою у центральних офіс в Варшаві, де їх нарешті почнуть роздивлятися спеціалісти. І якщо щось було не так, тоді знову треба мчати до страхової у своєму місті, доносити якісь нові папірці, щоб вони їх знову відправили до Варшави. У мене гроші були у трьох фондах (від різних роботодавців). Перший фонд, який керується Goldman Sachs - усе пройшло чітко. Заяву засвідчив у нотаріуса при підписанні договору з продавцем, надіслав поштою, через кілька днів гроші вже були виплачені продавцю. Другий від Allianz - довелося приходити 2 рази, але впоралися десь за півтора тижні. Третій від PZU - це повна срака. Десь через тиждень після візиту до офісу страхової на емейл прийшла умова, але невірно було вказано деякі дані. На виправлення знадобилося ще 3 дні. Потім ще кілька днів чекав на пересилання поштою умови до підписання у Краків. Потім вона поштою поїхала назад у Варшаву, де її мав підписати хтось з PZU і ще через кілька днів нарешті виплатити гроші. Але строки за договором з продавцем вже минули, банк теж теоретично міг на кілька днів розтягнути процес. Довелося терміново позичати ці кілька тисяч у близьких щоб не зірвати усю угоду. По Польщі інформація застаріла. Заявки на БК2% не приймають з 2024 року і ставки за кредитами аж ніяк не 3-5%, а 7-8.Особливих підводних каменів немає, усе більш-менш як в Україні. Тільки строки довші. Колись в Україні, пам'ятаю, рішення по кредиту приймалося за пару годин. У Польщі остаточну відповідь від банку можна чекати і пару тижнів. Хоча попередній скорінг відбувається теж майже миттєво.Найбільший банк Польщі, PKO BP, кредитів іноземцям не надає.Для отримання найкращої пропозиції рекомендується звертатися до фінансових консультантів. Порадять щодо документів та як підтвердити доходи, заповнять завки, допоможуть у комунікації з банком і т.п. Їхні послуги безкоштовні і вони співпрацюють практично з усіма банками.Ще один нюанс при купівлі нерухомості в Польщі - це використання грошей з фонду PPK. PPK це добровільні недержавні пенсійні фонди, куди можна робити відрахування з з/п. 2% платиш ти, ще 1,5% додає роботодавець. Також (принаймі у теорії) має йти інвестиційний дохід і твої внески фактично подвоюються навіть у перший рік. Окрім головного призначення - додаткової пенсії - ці гроші можна позичити з фонду на придбання нерухомості. Проблема у тому, що ці фонди переважно є підрозділами страхових компаній і не мають своїх офісів. Усі справи вирішуються через офіси страховиків, де персонал взагалі нічого про PPK не знає. Отже, ви підписуєте договір з продавцем нерухомості, де вказуєте що, наприклад, Х тис. (власна котлєта) будуть перераховані протягом найближчих двох днів, ще Y тис. - протягом 3 тижнів (це саме ті гроші з PPK), ну і решта (кредитні) - протягом ще двох тижнів. З цим договором йдете у офіс страхової, від якої у Вас PPK, і тут починається цирк. Ніхто не знає що саме заповнювати, які документи від Вас потрібні і т.п. Якщо все ж таки вдалося з'ясувати що та як, тоді паперові копії Ваших документів будуть надіслані поштою у центральних офіс в Варшаві, де їх нарешті почнуть роздивлятися спеціалісти. І якщо щось було не так, тоді знову треба мчати до страхової у своєму місті, доносити якісь нові папірці, щоб вони їх знову відправили до Варшави. У мене гроші були у трьох фондах (від різних роботодавців). Перший фонд, який керується Goldman Sachs - усе пройшло чітко. Заяву засвідчив у нотаріуса при підписанні договору з продавцем, надіслав поштою, через кілька днів гроші вже були виплачені продавцю. Другий від Allianz - довелося приходити 2 рази, але впоралися десь за півтора тижні. Третій від PZU - це повна срака. Десь через тиждень після візиту до офісу страхової на емейл прийшла умова, але невірно було вказано деякі дані. На виправлення знадобилося ще 3 дні. Потім ще кілька днів чекав на пересилання поштою умови до підписання у Краків. Потім вона поштою поїхала назад у Варшаву, де її мав підписати хтось з PZU і ще через кілька днів нарешті виплатити гроші. Але строки за договором з продавцем вже минули, банк теж теоретично міг на кілька днів розтягнути процес. Довелося терміново позичати ці кілька тисяч у близьких щоб не зірвати усю угоду. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 10 чер, 2025 23:43, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 3672 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 609 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 21:22 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Ще один нюанс при купівлі нерухомості в Польщі - це використання грошей з фонду PPK. PPK це добровільні недержавні пенсійні фонди, куди можна робити відрахування з з/п. 2% платиш ти, ще 1,5% додає роботодавець. Також (принаймі у теорії) має йти інвестиційний дохід і твої внески фактично подвоюються навіть у перший рік. Окрім головного призначення - додаткової пенсії - ці гроші можна позичити з фонду на придбання нерухомості. Проблема у тому, що ці фонди переважно є підрозділами страхових компаній і не мають своїх офісів. Усі справи вирішуються через офіси страховиків, де персонал взагалі нічого про PPK не знає. Отже, ви підписуєте договір з продавцем нерухомості, де вказуєте що, наприклад, Х тис. (власна котлєта) будуть перераховані протягом найближчих двох днів, ще Y тис. - протягом 3 тижнів (це саме ті гроші з PPK), ну і решта (кредитні) - протягом ще двох тижнів. З цим договором йдете у офіс страхової, від якої у Вас PPK, і тут починається цирк. Ніхто не знає що саме заповнювати, які документи від Вас потрібні і т.п. Якщо все ж таки вдалося з'ясувати що та як, тоді паперові копії Ваших документів будуть надіслані поштою у центральних офіс в Варшаві, де їх нарешті почнуть роздивлятися спеціалісти. І якщо щось було не так, тоді знову треба мчати до страхової у своєму місті, доносити якісь нові папірці, щоб вони їх знову відправили до Варшави. У мене гроші були у трьох фондах (від різних роботодавців). Ще один нюанс при купівлі нерухомості в Польщі - це використання грошей з фонду PPK. PPK це добровільні недержавні пенсійні фонди, куди можна робити відрахування з з/п. 2% платиш ти, ще 1,5% додає роботодавець. Також (принаймі у теорії) має йти інвестиційний дохід і твої внески фактично подвоюються навіть у перший рік. Окрім головного призначення - додаткової пенсії - ці гроші можна позичити з фонду на придбання нерухомості. Проблема у тому, що ці фонди переважно є підрозділами страхових компаній і не мають своїх офісів. Усі справи вирішуються через офіси страховиків, де персонал взагалі нічого про PPK не знає. Отже, ви підписуєте договір з продавцем нерухомості, де вказуєте що, наприклад, Х тис. (власна котлєта) будуть перераховані протягом найближчих двох днів, ще Y тис. - протягом 3 тижнів (це саме ті гроші з PPK), ну і решта (кредитні) - протягом ще двох тижнів. З цим договором йдете у офіс страхової, від якої у Вас PPK, і тут починається цирк. Ніхто не знає що саме заповнювати, які документи від Вас потрібні і т.п. Якщо все ж таки вдалося з'ясувати що та як, тоді паперові копії Ваших документів будуть надіслані поштою у центральних офіс в Варшаві, де їх нарешті почнуть роздивлятися спеціалісти. І якщо щось було не так, тоді знову треба мчати до страхової у своєму місті, доносити якісь нові папірці, щоб вони їх знову відправили до Варшави. У мене гроші були у трьох фондах (від різних роботодавців).

Дякую за опис досвіду, можна пару питань?

1. Угода про купівлю квартири заключалась датою коли основна сума була переведена? Чи коли основна сума + гроші з РРК?

2. Можно прям всі накопичені на PPK гроші закинути? Дякую за опис досвіду, можна пару питань?1. Угода про купівлю квартири заключалась датою коли основна сума була переведена? Чи коли основна сума + гроші з РРК?2. Можно прям всі накопичені на PPK гроші закинути? BIGor

Повідомлень: 9960 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1444 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 23:14 Сибарит написав: ЛАД написав: А менять машину на новую более-менее регулярно есть смысл, чтобы не возиться с ремонтами. Периодичность замены, естественно, зависит от интенсивности использования. А менять машину на новую более-менее регулярно есть смысл, чтобы не возиться с ремонтами. Периодичность замены, естественно, зависит от интенсивности использования.

Такой подход практичен, но нельзя сбрасывать со счетов такой параметр как степень удовлетворенности.

Когда я понял, чего хочу от машины, срок эксплуатации увеличился более, чем в 2 раза. Такой подход практичен, но нельзя сбрасывать со счетов такой параметр как степень удовлетворенности.Когда я понял, чего хочу от машины, срок эксплуатации увеличился более, чем в 2 раза.

Хотелось бы уточнить что именно вы хотели и поимели от авто, какого и когда, и не стал ли тот авто обузой для финансовой безопастности семьи.

Кстати нормальная машина всегда стоит денег и попробуйте её купить ниже рынка "потому что это немодные для нынешнего времени дрова, жрущие бензин что свинья помои". Хотелось бы уточнить что именно вы хотели и поимели от авто, какого и когда, и не стал ли тот авто обузой для финансовой безопастности семьи.Кстати нормальная машина всегда стоит денег и попробуйте её купить ниже рынка "потому что это немодные для нынешнего времени дрова, жрущие бензин что свинья помои". барабашов

Повідомлень: 5142 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 23:21 akurt написав: Тема "про середній клас" цікава та продуктивна, дискусія інтелектуальна та приємна.



Тут би я наголосив на тому, що "середній клас" або "багаті" у нас і за кордоном - дві великі різниці.

Наші багаті нам відомі за роликами/фільмами про "Батальйон Монако". або за весіллями поблизу Львова в тому комплексі, де я і ходити боявся по території... А меню ресторана ми з приятелями відкрили - і віразу закрили... та пішли, щоби не позоритися перед офіціантом...

Однозначно працює українська приказка: "Очі завидющі, руки загрібущі та дупа - без дна".



Середній клас або навіть багаті за кордоном - ІНШІ люди.



Приклад мені розказали наші українці - працівники дуже відомої ІТ-ної компанії в США.

По понеділках на роботу приходив власник компанії, яка відома не тільки в усьому світі, а й в Україні.

Статки його не можна визначити навіть приблизно.

Одяг: джинси наче з Секонд-хенду, стоптані старенькі кросівки, зім"ята футболка наче з Секонд-хенду.

Поведінка: просто лягав в такому вигляді на підлогу (!) головної кімнати офісу (ціна оренди офісу 250 000 доларів на місяць) і починався "мітинг".

Після закінченні мітингу сідав на ровер (за оцінками співробітників ціною не менше 15 000 доларів) та крутив кудись педалі. Тема "про середній клас" цікава та продуктивна, дискусія інтелектуальна та приємна.Тут би я наголосив на тому, що "середній клас" або "багаті"- дві великі різниці.Наші багаті нам відомі за роликами/фільмами про "Батальйон Монако". або за весіллями поблизу Львова в тому комплексі, де я і ходити боявся по території... А меню ресторана ми з приятелями відкрили - і віразу закрили... та пішли, щоби не позоритися перед офіціантом...Однозначно працює українська приказка: "Очі завидющі, руки загрібущі та дупа - без дна".Середній клас або навіть багаті за кордоном - ІНШІ люди.мені розказали наші українці - працівники дуже відомої ІТ-ної компанії в США.По понеділках на роботу приходив власник компанії, яка відома не тільки в усьому світі, а й в Україні.Статки його не можна визначити навіть приблизно.джинси наче з Секонд-хенду, стоптані старенькі кросівки, зім"ята футболка наче з Секонд-хенду.просто лягав в такому вигляді на підлогу (!) головної кімнати офісу (ціна оренди офісу 250 000 доларів на місяць) і починався "мітинг".Після закінченні мітингу сідав на ровер (за оцінками співробітників ціною не менше 15 000 доларів) та крутив кудись педалі.

"Семёныч", кого конкретно как шизофреника-аутиста в грязной футболке на грязном полу на ровере по цене прелести на Западном, вы из наших цифровых гениев описали? "Семёныч", кого конкретно как шизофреника-аутиста в грязной футболке на грязном полу на ровере по цене прелести на Западном, вы из наших цифровых гениев описали? барабашов

Повідомлень: 5142 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 23:41 BIGor написав: Дякую за опис досвіду, можна пару питань?

1. Угода про купівлю квартири заключалась датою коли основна сума була переведена? Чи коли основна сума + гроші з РРК?

2. Можно прям всі накопичені на PPK гроші закинути? Дякую за опис досвіду, можна пару питань?1. Угода про купівлю квартири заключалась датою коли основна сума була переведена? Чи коли основна сума + гроші з РРК?2. Можно прям всі накопичені на PPK гроші закинути?

1. Ні. Спочатку договір завдатку, де прописуюються строки та що сторони повинні підготувати/зробити до підписання основної угоди. Потім в умовлений строк підписується власне договір купівлі-продажу, нотаріус робить запис в реєстрі. І тут продавець на певний час залишається і вже без нерухомості, і поки що без грошей. На який саме - то вже як сторони домовляться. У мене згода банку була дійсна ще десь місяць після підписання основної угоди. А банк перераховує гроші на підставі цієї угоди та підтвердження оплати власної частини. Тому у мене був прописаний саме такий порядок розрахунків: частину власного внеску перераховую одразу (ну там +пару днів на проходження платежу), 3 тижні на решту власного внеску з РРК, і ще пару тижнів на кредитну частину.

2. Так, прям усі. Але оскільки невідомо яка саме буде вартість твоїх часток в РРК на день транзакції, то я писав у внесках трохи менші суми. Бо банк менше кредиту не видасть і треба буде просити продавця повертати переплату. Тож воно там по кілька сотень позалишалося у фондах. Але ці гроші - це позичка, їх треба буде фондам повернути протягом кількох років. 1. Ні. Спочатку договір завдатку, де прописуюються строки та що сторони повинні підготувати/зробити до підписання основної угоди. Потім в умовлений строк підписується власне договір купівлі-продажу, нотаріус робить запис в реєстрі. І тут продавець на певний час залишається і вже без нерухомості, і поки що без грошей. На який саме - то вже як сторони домовляться. У мене згода банку була дійсна ще десь місяць після підписання основної угоди. А банк перераховує гроші на підставі цієї угоди та підтвердження оплати власної частини. Тому у мене був прописаний саме такий порядок розрахунків: частину власного внеску перераховую одразу (ну там +пару днів на проходження платежу), 3 тижні на решту власного внеску з РРК, і ще пару тижнів на кредитну частину.2. Так, прям усі. Але оскільки невідомо яка саме буде вартість твоїх часток в РРК на день транзакції, то я писав у внесках трохи менші суми. Бо банк менше кредиту не видасть і треба буде просити продавця повертати переплату. Тож воно там по кілька сотень позалишалося у фондах. Але ці гроші - це позичка, їх треба буде фондам повернути протягом кількох років. Gastarbaiter Повідомлень: 3672 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 08:45 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Дякую за опис досвіду, можна пару питань?

1. Угода про купівлю квартири заключалась датою коли основна сума була переведена? Чи коли основна сума + гроші з РРК?

2. Можно прям всі накопичені на PPK гроші закинути? Дякую за опис досвіду, можна пару питань?1. Угода про купівлю квартири заключалась датою коли основна сума була переведена? Чи коли основна сума + гроші з РРК?2. Можно прям всі накопичені на PPK гроші закинути?

1. Ні. Спочатку договір завдатку, де прописуюються строки та що сторони повинні підготувати/зробити до підписання основної угоди. Потім в умовлений строк підписується власне договір купівлі-продажу, нотаріус робить запис в реєстрі. І тут продавець на певний час залишається і вже без нерухомості, і поки що без грошей. На який саме - то вже як сторони домовляться. У мене згода банку була дійсна ще десь місяць після підписання основної угоди. А банк перераховує гроші на підставі цієї угоди та підтвердження оплати власної частини. Тому у мене був прописаний саме такий порядок розрахунків: частину власного внеску перераховую одразу (ну там +пару днів на проходження платежу), 3 тижні на решту власного внеску з РРК, і ще пару тижнів на кредитну частину.

2. Так, прям усі. Але оскільки невідомо яка саме буде вартість твоїх часток в РРК на день транзакції, то я писав у внесках трохи менші суми. Бо банк менше кредиту не видасть і треба буде просити продавця повертати переплату. Тож воно там по кілька сотень позалишалося у фондах. Але ці гроші - це позичка, їх треба буде фондам повернути протягом кількох років. 1. Ні. Спочатку договір завдатку, де прописуюються строки та що сторони повинні підготувати/зробити до підписання основної угоди. Потім в умовлений строк підписується власне договір купівлі-продажу, нотаріус робить запис в реєстрі. І тут продавець на певний час залишається і вже без нерухомості, і поки що без грошей. На який саме - то вже як сторони домовляться. У мене згода банку була дійсна ще десь місяць після підписання основної угоди. А банк перераховує гроші на підставі цієї угоди та підтвердження оплати власної частини. Тому у мене був прописаний саме такий порядок розрахунків: частину власного внеску перераховую одразу (ну там +пару днів на проходження платежу), 3 тижні на решту власного внеску з РРК, і ще пару тижнів на кредитну частину.2. Так, прям усі. Але оскільки невідомо яка саме буде вартість твоїх часток в РРК на день транзакції, то я писав у внесках трохи менші суми. Бо банк менше кредиту не видасть і треба буде просити продавця повертати переплату. Тож воно там по кілька сотень позалишалося у фондах.

Тобто виходить забираєте гроші (ті накопичення що вносили 2% + 1,5% роботодавець) на купівлю жила, і все одно маєте вернути їх фонду за пару років, щоб витратити в 65 років? Тобто виходить забираєте гроші (ті накопичення що вносили 2% + 1,5% роботодавець) на купівлю жила, і все одно маєте вернути їх фонду за пару років, щоб витратити в 65 років? BIGor

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