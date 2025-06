Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2833283428352836 Додано: Сер 11 чер, 2025 09:08 барабашов написав: "Семёныч", кого конкретно как шизофреника-аутиста в грязной футболке на грязном полу на ровере по цене прелести на Западном, вы из наших цифровых гениев описали? "Семёныч", кого конкретно как шизофреника-аутиста в грязной футболке на грязном полу на ровере по цене прелести на Западном, вы из наших цифровых гениев описали?

“Мойшевич», вже всі учасники форуму давно помітили, від чого у декого «кукуха» поїхала: умови життя «шизофреника-аутиста в грязной футболке на грязном полу на ровере по цене прелести на Западном»…

Часи дійсно важкі… “Мойшевич», вже всі учасники форуму давно помітили, від чого у декого «кукуха» поїхала: умови життя «шизофреника-аутиста в грязной футболке на грязном полу на ровере по цене прелести на Западном»…Часи дійсно важкі… akurt

Додано: Сер 11 чер, 2025 09:28



Цікаву мапу оприлюднила агенція Geographic enigma: середня зарплатня в країнах Європи.





Подив може викликати зарплатня в Україні - а можливо я відстав від життя.

Але є коментар від українця пана Оскара:

«…for Kyiv region its low. I employ engineers from there and if someone gets say 7-8k he changes the average significantly. Might be better to use the median, to get what it is for an average person. In the Nordics the average works well.»



Про Болгарію один з коментаторів написав так:

«"Average", my favourite word when money is involved. Let me guess - more than 50% of the country earns nowhere near that, while a handful of unrealistically wealthy people skew the statistics.



Also, the average salary in Bulgaria is equivalent to about $1440. People usually work for half of that, maybe a bit more, at best.»



Є коментар про Грецію:

« 2000€ Greece????? 😂 Dude here 1000€ is considered a good salary.»



Про братську Угорщину: « 2,5k in Hungary??? XD I know "Average" is not median... the top 1%'s salary boosted this number with 1,8k at least tho»…



Цікаво про Данію (досі із жахом згадую мій візит в червні 2024 року: так простудився, так хворів…):

« Think about why Denmark always are in the absolute top of living standards in the world. We have high taxes shitty weather, rain, snow, minimum sun, and windy almost hole year.



But we have a system that works for almost all people. Good salerys, high pensions, social security for all people, and 18+ school students got free education help, as long they're studying (about 800 euros each month) and extremely low corruption by politicians, police etc.



Best of all, what's left on the bottom line to fun, food, gas, vacation etc, Denmark also are in the absolute top, because of the good balance between expenses and income.

Love my little country, and wouldn't change it with any other country's.»



Про Іспанію, яка тут часто згадується: « fake, in spain the average is around 1500 lol»…



Цікаву мапу оприлюднила агенція Geographic enigma: середня зарплатня в країнах Європи.

Подив може викликати зарплатня в Україні - а можливо я відстав від життя.

Але є коментар від українця пана Оскара:

«…for Kyiv region its low. I employ engineers from there and if someone gets say 7-8k he changes the average significantly. Might be better to use the median, to get what it is for an average person. In the Nordics the average works well.»

Про Болгарію один з коментаторів написав так:

«"Average", my favourite word when money is involved. Let me guess - more than 50% of the country earns nowhere near that, while a handful of unrealistically wealthy people skew the statistics.

Also, the average salary in Bulgaria is equivalent to about $1440. People usually work for half of that, maybe a bit more, at best.»

Є коментар про Грецію:

« 2000€ Greece????? 😂 Dude here 1000€ is considered a good salary.»

Про братську Угорщину: « 2,5k in Hungary??? XD I know "Average" is not median... the top 1%'s salary boosted this number with 1,8k at least tho»…

Цікаво про Данію (досі із жахом згадую мій візит в червні 2024 року: так простудився, так хворів…):

« Think about why Denmark always are in the absolute top of living standards in the world. We have high taxes shitty weather, rain, snow, minimum sun, and windy almost hole year.

But we have a system that works for almost all people. Good salerys, high pensions, social security for all people, and 18+ school students got free education help, as long they're studying (about 800 euros each month) and extremely low corruption by politicians, police etc.

Best of all, what's left on the bottom line to fun, food, gas, vacation etc, Denmark also are in the absolute top, because of the good balance between expenses and income.

Love my little country, and wouldn't change it with any other country's.»

Про Іспанію, яка тут часто згадується: « fake, in spain the average is around 1500 lol»…

От біда: все люди шукають, де жити краще і ніяк не знайдуть…

Додано: Сер 11 чер, 2025 09:52
Сибарит написав:
Faceless написав:
Ой прям марксізмом запахло.

Ой прям марксізмом запахло.

Так ведь запахло задолго до того, как были упомянуты средства производства.

Так ведь запахло задолго до того, как были упомянуты средства производства.

Сама попытка разделить людей на классы по имущественному признаку - чистой воды марксизм.

Марксизм - это критика капитализма. Тут его критиковать нельзя?

Как правило, критикуют систему те, кто не получает от неё выгоды.

Разделение на классы - это иногда социология, но обычно - маркетинг.

Марксизм - это критика капитализма. Тут его критиковать нельзя?

Как правило, критикуют систему те, кто не получает от неё выгоды.

Разделение на классы - это иногда социология, но обычно - маркетинг.

Средства производства упомянуты не были. Присваивать результаты труда можно по-всякому. В СССР тоже такое бывало.

Повідомлень: 275 З нами з: 18.10.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 13:02 anduzenko написав: Марксизм - это критика капитализма. Тут его критиковать нельзя?

Как правило, критикуют систему те, кто не получает от неё выгоды.

Разделение на классы - это иногда социология, но обычно - маркетинг.

Средства производства упомянуты не были. Присваивать результаты труда можно по-всякому. В СССР тоже такое бывало. Марксизм - это критика капитализма. Тут его критиковать нельзя?Как правило, критикуют систему те, кто не получает от неё выгоды.Разделение на классы - это иногда социология, но обычно - маркетинг.Средства производства упомянуты не были. Присваивать результаты труда можно по-всякому. В СССР тоже такое бывало.

Ваші думки реально цікаві - мені сподобалося.

Я навіть згадав, як колись досить давно ми стояли на королівській площі Брюсселя разом із знаменитим Ігорем Захаренко та його братом.

Пан Ігор розказував нам, показуючи на будівлю праворуч, що тут в лютому 1848 року був готель продавців качок - саме в ньому ночували два товариша - Карл Маркс та Фридрих Енгельс - ночували на підпитку (двері ліворуч вели в пивну) - а на ранок треба було здавати до друку хоч якусь статтю в газету.

Ну на ранок щось з під пера двох хлопців і «вилізло» - в кінці знаменита фраза «Рванці та дранці! Гоп до купи!»

Та стаття в тій газеті пролежала без руху 70 (!) років аж лютого 1917 року, коли зіпрілу газету витягнув один онук дідуся на прізвище Бланк.

І почалося….



Я до того, що всі ті теорії були придумані так давно, що класи мабуть вже НЕ поділяються по іх відношенню до засобів виробництва.



Ваші думки реально цікаві - мені сподобалося.

Я навіть згадав, як колись досить давно ми стояли на королівській площі Брюсселя разом із знаменитим Ігорем Захаренко та його братом.

Пан Ігор розказував нам, показуючи на будівлю праворуч, що тут в лютому 1848 року був готель продавців качок - саме в ньому ночували два товариша - Карл Маркс та Фридрих Енгельс - ночували на підпитку (двері ліворуч вели в пивну) - а на ранок треба було здавати до друку хоч якусь статтю в газету.

Ну на ранок щось з під пера двох хлопців і «вилізло» - в кінці знаменита фраза «Рванці та дранці! Гоп до купи!»

Та стаття в тій газеті пролежала без руху 70 (!) років аж лютого 1917 року, коли зіпрілу газету витягнув один онук дідуся на прізвище Бланк.

І почалося….

Я до того, що всі ті теорії були придумані так давно, що класи мабуть вже НЕ поділяються по іх відношенню до засобів виробництва.

Та й сам Карл Маркс потім утік в Лондон…

Додано: Сер 11 чер, 2025 13:14

Сейчас он готовит мишленовские деликатесы будущей нашей элите у ЛондонАх та откармливает для новых высоких постов в колонии на берегах Днепра диточок Мосийчучки, Кулебы и Колывана? барабашов

Повідомлень: 5145 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 17:29 akurt написав: ...........

Подив може викликати зарплатня в Україні - а можливо я відстав від життя.

Але є коментар від українця пана Оскара:

«…for Kyiv region its low. I employ engineers from there and if someone gets say 7-8k he changes the average significantly. Might be better to use the median, to get what it is for an average person. In the Nordics the average works well.»

......... ...........- а можливо я відстав від життя.Але є коментар від українця пана Оскара:«…for Kyiv region its low. I employ engineers from there and if someone gets say 7-8k he changes the average significantly. Might be better to use the median, to get what it is for an average person. In the Nordics the average works well.».........

Что вас удивило?

По официальной статистике от Госстата ср. зарплата в Украине вдвое ниже, чем показано на картинке. Не знаю, откуда такая цифра.

Додано: Сер 11 чер, 2025 17:48
Re: Еміграція, заробітчанство
akurt написав:
Подив може викликати зарплатня в Україні - а можливо я відстав від життя.

Так там згори написано, що скориговано за вартістю життя. Тобто ми із зарплатою 500$ можемо собі купити стільки, як німець на 1300$

Додано: Сер 11 чер, 2025 18:00
Дюрі-бачі написав:
akurt написав:
Подив може викликати зарплатня в Україні - а можливо я відстав від життя.

Так там згори написано, що скориговано за вартістю життя. Тобто ми із зарплатою 500$ можемо собі купити стільки, як німець на 1300$

Спасибо.

Не обратил внимание.

Спасибо.

