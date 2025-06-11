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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2835283628372838>
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 19:24

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Типу в Україні новенький iPhone коштує 500$, а в Німеччині 1300$? Чи новенький фольцваген в Україні дешевше майже в два рази? Чи літр бензина (такого самого по якості) теж дешевше майже в два рази? Чи може в Україні 1кг бананів коштує 50 центів, а в Німеччині 1,3$? Цікаво, як ці "економісти" рахували.

Оренда квартири в Києві 500$, а в Берліні - 2000$...

Напишіть одразу в Києві 50$, а в Берліні - 20000$ :mrgreen:
Я коли на початку Ковіду їхав з Києва - нова сучасна 1к з простим ремонтом в Києві на лівому березі коштувала 1 кує/міс, гілка КРЖН памятає. А в Берліні можна знайти і не за 2 кує житло, одна знайома знімає за 800 Євро, а є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам + купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 19:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам

Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...
  BIGor написав:купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.

В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.

Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 20:37

Куму вашому треба звернутися до учасника цього форуму «барабашов» - він чергує на цій гілці - він подзвонить в три-чотири синагоги Берліна - там всюди все «схвачено» - і питання буде вирішено.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 20:42

akurt
Семёныч, ну ты ж в курсе, шо я за НСДРП а не за синагогу в матери городов прусских
А стоматология у нас в Днепре на окраинах норм. Не на Ворошилова и Гоголя. Там цены гнутЬ.
Хотя в Луцке думаю и ближе и не хуже, а то дешевле
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:41

  BIGor написав:Типу в Україні новенький iPhone коштує 500$, а в Німеччині 1300$? Чи новенький фольцваген в Україні дешевше майже в два рази? Чи літр бензина (такого самого по якості) теж дешевше майже в два рази? Чи може в Україні 1кг бананів коштує 50 центів, а в Німеччині 1,3$? Цікаво, як ці "економісти" рахували.

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Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:15

  барабашов написав:akurt
Семёныч, ну ты ж в курсе, шо я за НСДРП а не за синагогу в матери городов прусских
А стоматология у нас в Днепре на окраинах норм. Не на Ворошилова и Гоголя. Там цены гнутЬ.
Хотя в Луцке думаю и ближе и не хуже, а то дешевле

Розкажи, Зельманович, сердешний, про «НСРДП», чи «НДСРП», чи «НПРСД» (їй Богу, мама хоч і працювала певний час в психлікарні, але здається такого не чула), про Ворошилова, або Гоголя, або навіть Луцьк киянам.
Тем тебе зрозуміють. Можливо…
Ще про Клару Цеткін та Розу Люксембург.
Продовжувати позоротися - то продовжувати позоритися.
Таке дивне лайно плаває на форумі… Слава Богу, що не виплило десь в Європі: було б соромно.
Як виявилося, цей нещасний флудер розмазує своє лайно по декількох гілках…. Складні часи…
«Кукуха» не залізна, їде і їде… мабуть, «хитрі» пігулки ковтає…
  барабашов написав:Требую фото официантки
Может тогда и сам вместо Печёрских холмов "папяццот" выберу Варшавский


P.S. Можливо сходить в АТБ та купить яблука по 90, а банани по 72. Ну а потім вже і «Варшавський» по 500…
В пʼятницю - після початку шаббату - і не такі чудеса бувають…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:58

Gastarbaiter
Аргументація у вас просто крута. Мемчики, картинки. Потужно!
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:24

А чого: фото класне. Я його хотів використати до коментаря від красеня «барабашов» щодо Карла Маркса:
Еміграція, заробітчанство
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:27

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам

Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...
  BIGor написав:купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.

В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.

Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна.
+ Украина Киевом не ограничивается, а в других городах цены на аренду пониже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:59

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам

Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...
  BIGor написав:купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.

В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.

Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна.
+ Украина Киевом не ограничивается, а в других городах цены на аренду пониже.

Далі будете порівнювати Жмеринку і Берлін?
BIGor
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