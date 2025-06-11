Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2835283628372838> Додано: Сер 11 чер, 2025 19:24 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Типу в Україні новенький iPhone коштує 500$, а в Німеччині 1300$? Чи новенький фольцваген в Україні дешевше майже в два рази? Чи літр бензина (такого самого по якості) теж дешевше майже в два рази? Чи може в Україні 1кг бананів коштує 50 центів, а в Німеччині 1,3$? Цікаво, як ці "економісти" рахували. Типу в Україні новенький iPhone коштує 500$, а в Німеччині 1300$? Чи новенький фольцваген в Україні дешевше майже в два рази? Чи літр бензина (такого самого по якості) теж дешевше майже в два рази? Чи може в Україні 1кг бананів коштує 50 центів, а в Німеччині 1,3$? Цікаво, як ці "економісти" рахували.

Оренда квартири в Києві 500$, а в Берліні - 2000$... Оренда квартири в Києві 500$, а в Берліні - 2000$...

Напишіть одразу в Києві 50$, а в Берліні - 20000$

Я коли на початку Ковіду їхав з Києва - нова сучасна 1к з простим ремонтом в Києві на лівому березі коштувала 1 кує/міс, гілка КРЖН памятає. А в Берліні можна знайти і не за 2 кує житло, одна знайома знімає за 800 Євро, а є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам + купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне. Напишіть одразу в Києві 50$, а в Берліні - 20000$Я коли на початку Ковіду їхав з Києва - нова сучасна 1к з простим ремонтом в Києві на лівому березі коштувала 1 кує/міс, гілка КРЖН памятає. А в Берліні можна знайти і не за 2 кує житло, одна знайома знімає за 800 Євро, а є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам + купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне. BIGor

Повідомлень: 9964 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1444 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 19:27 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам

Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...

BIGor написав: купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне. купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.

В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.



Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна. Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5439 З нами з: 29.07.22 Подякував: 863 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 20:37 Куму вашому треба звернутися до учасника цього форуму «барабашов» - він чергує на цій гілці - він подзвонить в три-чотири синагоги Берліна - там всюди все «схвачено» - і питання буде вирішено. akurt

Повідомлень: 10964 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3970 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 20:42 akurt

Семёныч, ну ты ж в курсе, шо я за НСДРП а не за синагогу в матери городов прусских

А стоматология у нас в Днепре на окраинах норм. Не на Ворошилова и Гоголя. Там цены гнутЬ.

Хотя в Луцке думаю и ближе и не хуже, а то дешевле барабашов

Повідомлень: 5147 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 21:41 BIGor написав: Типу в Україні новенький iPhone коштує 500$, а в Німеччині 1300$? Чи новенький фольцваген в Україні дешевше майже в два рази? Чи літр бензина (такого самого по якості) теж дешевше майже в два рази? Чи може в Україні 1кг бананів коштує 50 центів, а в Німеччині 1,3$? Цікаво, як ці "економісти" рахували. Типу в Україні новенький iPhone коштує 500$, а в Німеччині 1300$? Чи новенький фольцваген в Україні дешевше майже в два рази? Чи літр бензина (такого самого по якості) теж дешевше майже в два рази? Чи може в Україні 1кг бананів коштує 50 центів, а в Німеччині 1,3$? Цікаво, як ці "економісти" рахували.

Gastarbaiter Повідомлень: 3673 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 22:15 барабашов написав: akurt

Семёныч, ну ты ж в курсе, шо я за НСДРП а не за синагогу в матери городов прусских

А стоматология у нас в Днепре на окраинах норм. Не на Ворошилова и Гоголя. Там цены гнутЬ.

Хотя в Луцке думаю и ближе и не хуже, а то дешевле Семёныч, ну ты ж в курсе, шо я за НСДРП а не за синагогу в матери городов прусскихА стоматология у нас в Днепре на окраинах норм. Не на Ворошилова и Гоголя. Там цены гнутЬ.Хотя в Луцке думаю и ближе и не хуже, а то дешевле

Розкажи, Зельманович, сердешний, про «НСРДП», чи «НДСРП», чи «НПРСД» (їй Богу, мама хоч і працювала певний час в психлікарні, але здається такого не чула), про Ворошилова, або Гоголя, або навіть Луцьк киянам.

Тем тебе зрозуміють. Можливо…

Ще про Клару Цеткін та Розу Люксембург.

Продовжувати позоротися - то продовжувати позоритися.

Таке дивне лайно плаває на форумі… Слава Богу, що не виплило десь в Європі: було б соромно.

Як виявилося, цей нещасний флудер розмазує своє лайно по декількох гілках…. Складні часи…

«Кукуха» не залізна, їде і їде… мабуть, «хитрі» пігулки ковтає…

барабашов написав: Требую фото официантки

Может тогда и сам вместо Печёрских холмов "папяццот" выберу Варшавский Требую фото официанткиМожет тогда и сам вместо Печёрских холмов "папяццот" выберу Варшавский



P.S. Можливо сходить в АТБ та купить яблука по 90, а банани по 72. Ну а потім вже і «Варшавський» по 500…

В пʼятницю - після початку шаббату - і не такі чудеса бувають… Розкажи, Зельманович, сердешний, про «НСРДП», чи «НДСРП», чи «НПРСД» (їй Богу, мама хоч і працювала певний час в психлікарні, але здається такого не чула), про Ворошилова, або Гоголя, або навіть Луцьк киянам.Тем тебе зрозуміють. Можливо…Ще про Клару Цеткін та Розу Люксембург.Продовжувати позоротися - то продовжувати позоритися.Таке дивне лайно плаває на форумі… Слава Богу, що не виплило десь в Європі: було б соромно.Як виявилося, цей нещасний флудер розмазує своє лайно по декількох гілках…. Складні часи…«Кукуха» не залізна, їде і їде… мабуть, «хитрі» пігулки ковтає…P.S. Можливо сходить в АТБ та купить яблука по 90, а банани по 72. Ну а потім вже і «Варшавський» по 500…В пʼятницю - після початку шаббату - і не такі чудеса бувають… akurt

Повідомлень: 10964 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3970 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 22:58 Gastarbaiter

Аргументація у вас просто крута. Мемчики, картинки. Потужно! BIGor

Повідомлень: 9964 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1444 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 23:24

Еміграція, заробітчанство А чого: фото класне. Я його хотів використати до коментаря від красеня «барабашов» щодо Карла Маркса: akurt

Повідомлень: 10964 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3970 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 23:27 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам

Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...

BIGor написав: купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне. купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.

В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.



Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна. Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна. + Украина Киевом не ограничивается, а в других городах цены на аренду пониже. + Украина Киевом не ограничивается, а в других городах цены на аренду пониже. ЛАД 2 Повідомлень: 34784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 23:59 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам

Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...

BIGor написав: купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне. купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.

В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.



Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна. Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна. + Украина Киевом не ограничивается, а в других городах цены на аренду пониже. + Украина Киевом не ограничивается, а в других городах цены на аренду пониже.

Далі будете порівнювати Жмеринку і Берлін? Далі будете порівнювати Жмеринку і Берлін? BIGor

Повідомлень: 9964 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1444 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2835283628372838> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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