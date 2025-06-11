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#<1 ... 2835283628372838 Додано: Чет 12 чер, 2025 00:14

Теперь пару слов о бедности. Группа Всемирного банка устанавливает черту бедности. теперь международные уровни бедности другие: для стран с низким доходом — было 2,15 доллара в день, а стало — 3 доллара; для стран с уровнем дохода ниже среднего — было 3,65 доллара, а стало — 4,20 доллара в день; для стран с доходом выше среднего — было 6,85 долларов в день, а стало — 8,30 долларов в день (около 344 гривень в день; ~10 320-10 664 гривень в месяц).



Украина же относится к странам с доходами выше среднего, исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году. Опендатабот в апреле 2025 года сообщал, что в Украине насчитывается 10 331 375 пенсионеров. 32,3% пожилых украинских граждан получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривень; 28,9% — от 5 до 10 тысяч гривень; 20,4% — от 4 до пяти тысяч гривень; 14,5% — получают более 10 тысяч гривень и 3,9 процента пенсионеров получают от двух до трех тысяч гривень.



Лишь 14,5% украинских пенсионеров (1 499 274 граждан) не находятся "за чертой бедности", согласно рейтингу Всемирного банка, чего не скажешь об остальных 8,8 миллионах пожилых граждан https://www.unian.net/economics/finance/vsemirnyy-bank-vnes-izmeneniya-v-metodiku-podscheta-kolichestva-naseleniya-nahodyashchegosya-za-chertoy-bednosti-13035558.html

Т.е. уже почти 9 млн. человек живёт ниже черты бедности. Это о пенсионерах.

Но есть достаточно много работающих, которые тоже живут ниже черты бедности. К сожалению, не знаю сегодняшней статистики. Но возьмём семью с 2 детьми и двумя работающими взрослыми. При средней (даже не медианной) зарплате на руки примерно 20 тыс. грн по официальным данным получается 40 тыс. на четверых, т.е. уже на уровне черты бедности. Медиана явно ниже. Т.е. достаточно много семей живут ниже черты бедности. Ещё можно добавить много семей с одним ребёнком, пока жена в декрете. Да и многие семьи с одним ребёнком с родителями, имеющими зарплату ниже средней, попадут в эту категорию.

А потом удивляются, что многие наши беженцы живут в Европе лучше, чем было в Украине. На днях обсуждали, что такое средний класс.Теперь пару слов о бедности. Группа Всемирного банка устанавливает черту бедности.Т.е. уже почти 9 млн. человек живёт ниже черты бедности. Это о пенсионерах.Но есть достаточно много работающих, которые тоже живут ниже черты бедности. К сожалению, не знаю сегодняшней статистики. Но возьмём семью с 2 детьми и двумя работающими взрослыми. При(даже не медианной) зарплате на руки примерно 20 тыс. грн по официальным данным получается 40 тыс. на четверых, т.е. уже на уровне черты бедности. Медиана явно ниже. Т.е. достаточно много семей живут ниже черты бедности. Ещё можно добавить много семей с одним ребёнком, пока жена в декрете. Да и многие семьи с одним ребёнком с родителями, имеющими зарплату ниже средней, попадут в эту категорию.А потом удивляются, что многие наши беженцы живут в Европе лучше, чем было в Украине. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 чер, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 чер, 2025 00:18 BIGor написав: .........

Далі будете порівнювати Жмеринку і Берлін? .........Далі будете порівнювати Жмеринку і Берлін?

Не будем.

Но напомню - разговор начался с картинки akurt"а, на которой приводились данные не по Киеву и Берлину, а средние по стране. Не будем.Но напомню - разговор начался с картинки"а, на которой приводились данные не по Киеву и Берлину, а средние по ЛАД 2 Повідомлень: 34784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2835283628372838 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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