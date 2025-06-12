Додано: Чет 12 чер, 2025 00:14

теперь международные уровни бедности другие: для стран с низким доходом — было 2,15 доллара в день, а стало — 3 доллара; для стран с уровнем дохода ниже среднего — было 3,65 доллара, а стало — 4,20 доллара в день; для стран с доходом выше среднего — было 6,85 долларов в день, а стало — 8,30 долларов в день (около 344 гривень в день; ~10 320-10 664 гривень в месяц).



Украина же относится к странам с доходами выше среднего, исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году. Опендатабот в апреле 2025 года сообщал, что в Украине насчитывается 10 331 375 пенсионеров. 32,3% пожилых украинских граждан получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривень; 28,9% — от 5 до 10 тысяч гривень; 20,4% — от 4 до пяти тысяч гривень; 14,5% — получают более 10 тысяч гривень и 3,9 процента пенсионеров получают от двух до трех тысяч гривень.



Лишь 14,5% украинских пенсионеров (1 499 274 граждан) не находятся "за чертой бедности", согласно рейтингу Всемирного банка, чего не скажешь об остальных 8,8 миллионах пожилых граждан

На днях обсуждали, что такое средний класс.Теперь пару слов о бедности. Группа Всемирного банка устанавливает черту бедности.Т.е. уже почти 9 млн. человек живёт ниже черты бедности. Это о пенсионерах.Но есть достаточно много работающих, которые тоже живут ниже черты бедности. К сожалению, не знаю сегодняшней статистики. Но возьмём семью с 2 детьми и двумя работающими взрослыми. При(даже не медианной) зарплате на руки примерно 20 тыс. грн по официальным данным получается 40 тыс. на четверых, т.е. уже на уровне черты бедности. Медиана явно ниже. Т.е. достаточно много семей живут ниже черты бедности. Ещё можно добавить много семей с одним ребёнком, пока жена в декрете. Да и многие семьи с одним ребёнком с родителями, имеющими зарплату ниже средней, попадут в эту категорию.А потом удивляются, что многие наши беженцы живут в Европе лучше, чем было в Украине.