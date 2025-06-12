Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На днях обсуждали, что такое средний класс. Теперь пару слов о бедности. Группа Всемирного банка устанавливает черту бедности.
теперь международные уровни бедности другие: для стран с низким доходом — было 2,15 доллара в день, а стало — 3 доллара; для стран с уровнем дохода ниже среднего — было 3,65 доллара, а стало — 4,20 доллара в день; для стран с доходом выше среднего — было 6,85 долларов в день, а стало — 8,30 долларов в день (около 344 гривень в день; ~10 320-10 664 гривень в месяц).
Украина же относится к странам с доходами выше среднего, исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году. Опендатабот в апреле 2025 года сообщал, что в Украине насчитывается 10 331 375 пенсионеров. 32,3% пожилых украинских граждан получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривень; 28,9% — от 5 до 10 тысяч гривень; 20,4% — от 4 до пяти тысяч гривень; 14,5% — получают более 10 тысяч гривень и 3,9 процента пенсионеров получают от двух до трех тысяч гривень.
Лишь 14,5% украинских пенсионеров (1 499 274 граждан) не находятся "за чертой бедности", согласно рейтингу Всемирного банка, чего не скажешь об остальных 8,8 миллионах пожилых граждан
https://www.unian.net/economics/finance/vsemirnyy-bank-vnes-izmeneniya-v-metodiku-podscheta-kolichestva-naseleniya-nahodyashchegosya-za-chertoy-bednosti-13035558.html Т.е. уже почти 9 млн. человек живёт ниже черты бедности. Это о пенсионерах. Но есть достаточно много работающих, которые тоже живут ниже черты бедности. К сожалению, не знаю сегодняшней статистики. Но возьмём семью с 2 детьми и двумя работающими взрослыми. При средней (даже не медианной) зарплате на руки примерно 20 тыс. грн по официальным данным получается 40 тыс. на четверых, т.е. уже на уровне черты бедности. Медиана явно ниже. Т.е. достаточно много семей живут ниже черты бедности. Ещё можно добавить много семей с одним ребёнком, пока жена в декрете. Да и многие семьи с одним ребёнком с родителями, имеющими зарплату ниже средней, попадут в эту категорию. А потом удивляются, что многие наши беженцы живут в Европе лучше, чем было в Украине.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 чер, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам
Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...
BIGor написав:купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.
В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.
Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна.
Авто дешевле в Украине, в Германии, дешевые только корчи, потому, что их тут обслуживать дорого. Даже новые немецкие машины в Украине дешевле