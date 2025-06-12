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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2835283628372838
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:17

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
Далі будете порівнювати Жмеринку і Берлін?

Не будем.
Но напомню - разговор начался с картинки akurt"а, на которой приводились данные не по Киеву и Берлину, а средние по стране.

Зображення
Зображення
Верхній скрін - українські італійці з півночі Італії. 20 років в країні
Нижній скрін - українська італійка на півдні Італії. 16 років в країні.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 11:11

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам

Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...
  BIGor написав:купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.

В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.

Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна.

Авто дешевле в Украине, в Германии, дешевые только корчи, потому, что их тут обслуживать дорого. Даже новые немецкие машины в Украине дешевле :D
utestcom2
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 11:28

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Подив може викликати зарплатня в Україні - а можливо я відстав від життя.

Так там згори написано, що скориговано за вартістю життя. Тобто ми із зарплатою 500$ можемо собі купити стільки, як німець на 1300$

успіхове: "1к яка відчувається як 3к"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 11:32

  akurt написав:Нова цікава картинка - тепер про рівень податків в країнах Європи.
Зверніть увагу на країни, виділені жовтим кольором…
Зображення

до 18% забули додати 5%
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 12:28

  flyman написав:
  akurt написав:Нова цікава картинка - тепер про рівень податків в країнах Європи.
Зверніть увагу на країни, виділені жовтим кольором…
Зображення

до 18% забули додати 5%

У багатьох країнах податок прогресивний. І різні збори не враховані. Тож не треба цю мапу буквально сприймати.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:31

  akurt написав:Нова цікава картинка - тепер про рівень податків в країнах Європи.
Зверніть увагу на країни, виділені жовтим кольором…
Зображення

Карту можно выкинуть... какие нафиг 47% в Испании. Это максимально возможный налог на все что выше 65к/год. Тоесть первые 65к посчитаются по 19-24-30-37%, и только если ты переплюнул 65к (а реально со всеми вычетами это надо заработать под 100к) то вот тот маленький кусочек тебе посчитают по 47%. Но и то, на таких суммах у всех уже сотрудники, компании, и тд, которые позволяют тебе делить прибыль на несколько человек и оставаться в пределах 30%. Думаю по другим странам аналогично. Так что информативность карты около 0...
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:32

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Нова цікава картинка - тепер про рівень податків в країнах Європи.
Зверніть увагу на країни, виділені жовтим кольором…
Зображення

до 18% забули додати 5%

У багатьох країнах податок прогресивний. І різні збори не враховані. Тож не треба цю мапу буквально сприймати.

економічна порнографія
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 14:02

flyman
Какурт Семёныч наш несомненный и сияющий коллективной мудростью - порнозвезда?
Странно
Насколько помню ВЛ-22 и ТГ-100 с толкача заводил на практике и с первого раза
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барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 16:28

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам

Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...
  BIGor написав:купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.

В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.

Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна.


Квартир у Берліні у діапазоні 900-1600 достатньо багато, навіть у прицентральних районах. Наприклад, відкрив для цікавості kleinanzeigen.de, там без посередників викладають пропозиції. Одразу непоганий варіант - 60 кв м, 2 кім, техніка (пралка, плита, холодильник, тостер..), 1450 холодна аренда+230 комунальні. Kurfürstendamm, 10709 Berlin - Wilmersdorf, 5,9 км від Бранденбурських воріт.
Ост варіант дійсно далекувато від центру (показує 40 хв громадським транспортом) Pankow-Buchholz. Nantesstrasse 76 13127. 48 кв м, 2 кімнати + паркувальне місце. Всі меблі та техніка. Гаряча оренда вже 950!!! Проте власник хоче втюхати свої меблі і техніку орендарям. Буває. Але майже фінальна ціна оренди 950 це дуже не погано.
Звісно, у кожної людини свої запити і своє бачення. Так само й у господарів щодо терміну, кількості мешканців, прописки, тварин...
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